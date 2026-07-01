ЛАПТЕВ ХАРИТОН ПРОКОПЬЕВИЧ

Образование и начало карьеры О ранних годах жизни Харитона Лаптева известно немного. Родился он в 1700 г. в Великолукской провинции в семье мелкопоместного дворянина. В 1715 г. началось его обучение Морской академии, куда он поступил с своим двоюр. братом Д.Я. Лаптевым. В 1718 г. Лаптевых произвели в гардемарины. С этого времени началась их служба на Балт. флоте. В 1721 г. оба брата получили производство в мичманы, после чего их пути разошлись. В 1734 г. Х.П. Лаптев совершил поездку на Дон для того, чтобы найти подходящее место сооружения верфей. С 1737 г. – командир придворной яхты «Декроне». Экспедиция Жизнь Лаптевых изменилась с назначением в Великую Северную экспедицию. Цель – нанесение на карту сев. побережья России, побережья Охотского моря и Камчатки. Ее участниками стали около 600 чел., разбившихся на несколько отдельных отрядов. В марте 1738 г. Лаптевы направились из Петербурга в Якутск. Х.П. Лаптев получил назначение руководителем Ленско-Хатангского отряда экспедиции. Эта должность ему досталась после смерти В.В. Прончищева. Отряд должен был продолжать изучение побережья Сев. Ледовитого океана от Лены до Енисея. В мае 1739 г. Х.П. Лаптев приехал в Якутск. Подготовив все необходимое для экспедиции, на дубель-шлюпке «Якутск» отряд спустился по реке Лене и приступил к обследованию побережья к западу от устья. Обойдя с севера остров Бегичева, который был принят за полуостров, Х.П. Лаптев оказался в Хатангском заливе. Двигаясь вдоль берега Таймыра на сев., он тем самым повторил маршрут В.В. Прончищева. Следуя через тяжелые льды на сев., «Якутск» достиг мыса Фаддея, но дальнейший путь был невозможен и Х.П. Лаптев принял решение зазимовать в Хатангском заливе. Пока судно стояло на зимовке, отряд изучил побережье по суше. Летом 1740 г. Лаптев предпринял вторую попытку обогнуть по морю Таймырский п-ов. Однако 13 августа 1740 г. судно зажало льдами. Команда «Якутска» перебралась на берег. 31 августа «Якутск» со льдами унесло в море, а отряд вернулся к месту прошлогодней зимовки. После зимовки Х.П. Лаптев решил описать Таймырский п-ов, следуя по суше. Ранней весной 1741 г. отряд был разбит на три партии. 28 марта 1741 г. Хатангское зимовье покинула группа С.И. Челюскина, которая направилась по тундре до устья реки Пясины, чтобы, двигаясь на восток, описать берег до устья реки Таймыры. 3 мая 1741 г. вышла группа геодезиста Н. Чекина, перед которой была поставлена задача изучить вост. и сев. берега Таймырского п-ова. 5 мая 1741 г. Х.П. Лаптев с третьей группой через тундру прошел к устью реки Таймыры. Ему удалось пройти с Хатанги на Таймырское озеро, затем – к устью Таймыры, произвести съемку морского берега к зап. Исследователь правильно определил координаты устья реки и Северо-Западного мыса. На 7521 с.ш. X.П. Лаптев соединился с С.И. Челюскиным, объединенный отряд направился в Туруханск, в котором зазимовали. После зимовки экспедиция продолжилась в начале 1742 г. – Челюскин достиг самой сев. точки азиатского материка. К концу лета 1742 г. отряд Х.П. Лаптева закончил свою работу. Через Туруханск и Енисейск Лаптевы отправились в Санкт-Петербург. Значение экспедиции Экспедицией произведена съемка труднодоступного участка Сев. Сибири, который ранее оставался не изученным. Собраны важные данные по общей географии, по метеорологии края, приливам, льдам, магнетизму, фауне и флоре, составу населения. Дальнейшая судьба По возвращении из экспедиции X.П. Лаптев выступил одним из сост. Генеральной карты Российской Империи (1746). Служил командиром на кораблях, бороздивших Балт., Сев., Баренцево и Белое моря (1747 – 1755). Принимал участие в Семилетней войне. С 1762 г. – капитан 1-го ранга. Умер Х.П. Лаптев 21 декабря 1763 г. в Петербурге.