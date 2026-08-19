ЛАПТЕВ ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Образование и начало карьеры Дм. Лаптев родился в 1701 г. в дер. Болотово Великолукского уезда Псковской губ. в семье мелкопоместного дворянина. Двоюродный брат Х.П. Лаптева. В 1715 г. Лаптевы поступили Мор. академию в Петербурге. С 1718 г. Д.Я. Лаптев – гардемарин на одном из кораблей Кронштадской эскадры. 2 марта 1721 г. произведен в мичманы, в 1724 г. – в унтер-лейтенанты. Как командир шнявы «Фаворитка» ходил по Финскому заливу. С 1727 г. – командир фрегата «Святой Яков». Знакомство с северными морями В 1730 г. Д.Я. Лаптев стал участником экспедиции, вышедшей в Баренцево море на фрегате «Россия». 19 марта 1731 г. его повысили до лейтенанта, с 1733 г. – лейт. майорского ранга. Жизнь Д.Я. Лаптева и его двоюр. брата изменилась с назначением в Великую Северную экспед. Цель экспед. – изучение и нанесение на карту сев. побер. России, побер. Охотского моря и Камчатки. В ней принимали участие около 600 человек, разбившихся на неск. отдельных отрядов. В 1735 г. Д.Я. Лаптев приехал в г. Якутск и был поставлен ответственным за доставку группы судов, которые необходимо было провести по местным рекам к району Охотска; затем должен был курировать строительство там складов. После смерти лейт. П. Ласиниуса, занимавшегося описанием берегов к вост. от устья реки Лены, Д.Я. Лаптев возглавил Восточно-Ленский отряд. Выступив из Якутска весной 1736 г., исследователь добрался до мыса Борхая, но дальше отряд остановили непроходимые льды, вследствие чего Д.Я. Лаптев принял решение зазимовать здесь. Летом 1737 г. путешественник отбыл в Санкт-Петербург с отчетом. Здесь он получил задание продолжить описание побережья к вост. от реки Лены до устья реки Колымы, по возможности обогнуть мыс Дежнева. В начале лета 1739 г. отряд Д.Я. Лаптева на боте «Иркутск» спустился по реке Лене и вышел в море, направившись на вост. В августе экспедиция прошла вдоль мыса Святой Нос и прибыла к устью р. Индигирки. Участники экспедиции, следуя в разных направлениях, описали российское побер. от реки Индигирки до реки Алазеи, реки Хрому, Яну, нижн. течение реки Колымы. В конце 1739 г. Д.Я. Лаптева повысили до капитана. К весне 1740 г. стараниями группы Д.Я. Лаптева описанию подверглось все юго-вост. побер. будущего моря Лаптевых и юж. берег пролива между островом Большой Ляховский и материком. Собранные данные были отправлены в Санкт-Петербург. Летом 1740 г. Д.Я. Лаптев выдвинулся к устью реки Колымы, а оттуда – к мысу Большой Баранов. Однако из-за непроходимых льдов был вынужден остаться зимовать в Нижнеколымске. Еще одна попытка обогнуть мыс Большой Баранов предпринята Д.Я. Лаптевым летом 1741 г., но вновь неудачно. Организовав санный отряд, осенью 1741 г. путешественник на собаках и оленях прошел по реке Большой Анюй, далее через Колымский хребет до реки Анадыря. Эта поездка позволила изучить обширную территорию – басс. и устье Анадыря, побер. Тихого океана, а также подготовить описание маршрута из Анадырского острога до реки Пенжины и далее до ее устья. Благодаря произведенным измерениям подготовлена первая карта Чукотки. Осенью 1742 г. отряд Д.Я. Лаптева возвратился в Нижнеколымск, а уже в 1743 г. – в Якутск, затем – в Санкт-Петербург. Дальнейшая судьба По возвращении Лаптев служил на Балт. флоте, был командиром судов «Святой Иоанн Златоуст» (1750), «Святой Иоанн Златоуст второй» (1751), «Святой Николай» (1756). 5 мая 1757 г. Д.Я. Лаптев получил производство в контр-адмиралы и встал во главе Кронштадтской эскадры. 30 января 1762 г. ушел на пенсию в чине вице-адмирала. Умер Д.Я. Лаптев 31 января 1771 г. в дер. Болотово Великолукского уезда Псковской губ.