ЛАПТЕВ БОРИС НИКОНОВИЧ

Родился 28.09.1933. Окончил исторический факультет Башкирского государственного университета в 1963 г.

Кандидатская диссертация : Путь потомственных крестьян Германской демократической республики к социализму (МГУ, 1968).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета Башкирского государственного университета.

Область интересов : Германская история конца XIX – начала ХХ века.

Сочинения: Автор более 70 публикаций по Германской истории, в т.ч. работы «германский консерватизм эпохи Бисмарка».

Социалистические преобразования аграрных отношений в ГДР // Вестник МГУ, 1968. Вып. 9;

Утверждение социалистических производственных отношений в сельском хозяйстве ГДР (1960–1962 гг.) // Вопросы межд. коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения. Уфа, 1976;

Германский консерватизм эпохи Бисмарка, от партии власти к парламентской оппозиции. Уфа, 1998;

Внутренняя колонизация в Германии конца XIX в. // MODERN HISTORY. Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока». Уфа, 2003;

Социальная политика правительства Л. Каприви в Германии (1890-1894 гг.) // Свободомыслие и свобода совести в мировой истории. Уфа, 2001.

Роль О.ф. Бисмарка на Берлинском конгрессе 1878 года //Болгария – Россия: исторический опыт взаимодействия и взаимовлияния. Уфа: РИО БашГУ 2008. С. 27-40.