ЛАПШИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Родился в Алтайском крае в семье рабочего МТС . В 1951 году поступил на международно-правовой факультет МГИМО , в 1954 году перевёлся в Сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева. Параллельно в 1956–1958 годах учился на германском отделении в Институте иностранных языков имени М. Тореза. По окончании учёбы в университете, в 1958 году, был назначен главным агрономом Ступинского района Московской области , а затем совхоза «Городище». С 1961 года возглавлял совхоз «Заветы Ленина», затем стал президентом АО «Заветы Ленина», первым в стране провёл акционирование совхоза с выдачей акций всем работникам. В 1990–1993 годах был народным депутатом РСФСР от 97-го Ступинского территориального округа, входил в состав Комитета Верховного Совета по социальному развитию села, аграрным вопросам и продовольствию. Стоял во главе депутатской группы «Продовольствие и здоровье» (с июля 1991 года – фракции «Аграрный союз»).

В 1991 году стал одним из основателей Социалистической партии трудящихся (СПТ), вошёл в число её сопредседателей. В 1992 году подписал обращение Оргкомитета Конгресса Национального Спасения и вошёл в созданный на Конгрессе политсовет Фронта Национального Спасения (ФНС). В феврале 1993 года сначала на II съезде Коммунистической партии РСФСР был избран одним из заместителей председателя ЦИК КПРФ, а затем, на Учредительном съезде Аграрной партии России (АПР), – председателем этой партии. В связи с этим вышел из СПТ и КПРФ и в октябре 1993 года создал на основе АПР одноимённое избирательное объединение для участия в выборах в Государственную Думу 1-го созыва.

В 1993–1995 году был депутатом Государственной Думы по списку АПР, возглавлял фракцию АПР. В 1995 году возглавил список АПР на выборах в Думу 2-го созыва, но тот не преодолел 5-процентный барьер. На президентских выборах 1996 года поддержал кандидатуру Г. А. Зюганова. В 1998 году был избран в Государственную Думу на дополнительных выборах по Горно-Алтайскому избирательному округу № 2, набрав 42,22% голосов избирателей. В Думе входил в Аграрную депутатскую группу, состоял в думском Комитете по аграрным вопросам. В 1999 году вошёл в избирательный блок «Отечество – Вся Россия» (ОВР), был включён в общефедеральный список блока для участия в выборах в Государственную Думу 3-го созыва. 19 декабря 1999 года был избран депутатом Думы по Горно-Алтайскому округу № 2, получив поддержку 32,11% избирателей и опередив ближайшего соперника более чем на 5%. В новой Думе вошёл в Агропромышленную депутатскую группу, затем перешёл во фракцию ОВР. Входил в думский Комитет по аграрным вопросам, в межфракционные объединения депутатов «Солидарность» и «Сибирское соглашение».

В 2001 году принял участие в выборах президента Республики Алтай. В первом туре, состоявшемся 16 декабря того же года, занял первое место с 23,5% голосов. Во втором туре одержал победу над действующим главой региона С. Зубакиным, набрав 67,49%. В связи с избранием сложил полномочия депутата Государственной Думы.

На думских выборах 2003 года входил в первую тройку общефедерального списка АПР, но партия не прошла в Думу, не преодолев пятипроцентный барьер. В апреле 2004 года покинул пост лидера партии, уступив его В. Плотникову (за него на партийном съезде проголосовали 226 человек, за Лапшина – 185). В январе 2006 года был избран представителем ЗС Омской области в Совете Федерации, входил в комитет по аграрно-продовольственной политике и временную комиссию по международному техническому и гуманитарному сотрудничеству.

Умер от тромбоза сосудов сердца 17 июня 2006 года.