ЛАПШИН ИВАН ИВАНОВИЧ

Иван Иванович Лапшин родился в Санкт-Петербурге в семье известного востоковеда Ивана Осиповича Лапшина (ок. 1825–1883) и его супруги, англичанки швейцарского происхождения Сусанны Дионисовны Друэн. Родители привили будущему философу любовь к музыке и искусству. Уже в детские и гимназические годы Лапшин был знаком с известными философами В. С. Соловьёвым , А. М. Бутлеровым, П. Д. Юркевичем, А. А. Козловым, частыми гостями семьи Лапшиных. В 1889 году он окончил 8-ю гимназию Санкт-Петербурга, а затем, в 1893 году, историко-филологический факультет Петербургского университета (1893). Учителем Лапшина в университете был известный кантианец А. И. Введенский , оказавший на него определяющее влияние и предложивший оставить талантливого ученика при кафедре философии «для приготовления к профессорскому званию». Вскоре Лапшин отправился в научную стажировку в Великобритании . В 1897 году он стал приват-доцентом Санкт-Петербургского университета, в 1898–1899 годах – отправился во вторую научную командировку, по итогам которой опубликовал статью «Судьба критической философии в Англии до 1830 года».

В университете преподавал историю философии, историю педагогики, теорию познания, психологию. С 1900 года вёл занятия по логике в Александровском лицее и по психологии на Высших женских курсах. В 1906 году издал своё главное философское сочинение – «Законы мышления и формы познания», за которое получил звание доктора философии. В 1913 году был экстраординарным профессором Петербургского университета, а позднее возглавил кафедру философии того же университета. После революционных событий 1917 года жил в трудных материальных условиях, пытался читать лекции во вновь образованных институтах, рабочих аудиториях. В 1920–1921 годах вёл курс эстетики в Институте истории искусств, участвовал в работе Художественного совета бывшего Александринского театра . В 1922 году опубликовал несколько фундаментальных работ, в том числе книгу «Философия изобретения и изобретение в философии». В том же году был обвинён в контрреволюционной деятельности по статье 57 Уголовного кодекса и приговорён к высылке из Советской России. Покинул Россию на пароходе «Пруссия» в октябре 1922 года. В эмиграции жил сначала в Берлине , а затем в Праге , куда был приглашён чехословацким правительством. С 1923 года занимал должность профессора Юридического, а затем Русского народного университета в Праге. Также был сотрудником Славянского института, председателем Русского философского общества и общества Достоевского в Праге, профессором Карлова университета , состоял в различных культурных и литературных объединениях. В годы немецкой оккупации Праги продолжал жить в городе. После войны безуспешно пытался вернуться в СССР. Зимой 1951–1952 годов тяжело заболел и вскоре умер в возрасте 1982 лет. Причиной смерти стал тромбоз сердца и лёгкого. Был похоронен на православном Ольшанском кладбище Праги.