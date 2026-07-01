ЛАППЕЭНРАНТА
ЛАППЕЭНРАНТА - город на юго-востоке Финляндии, ляни (губерния) Южная Финляндия.
Население 59,3 тысяч человек (2010 год). Расположен на южном берегу озера Сайма, в 37 км от границы с Россией. Важный транспортный узел на пересечении железнодорожных и автомобильных путей из южных районов Финляндии в северные, из Финляндии в Россию (на Выборг, Санкт-Петербург). Через Сайменский канал (1845-1856 годы) имеет прямое судоходное сообщение с Финским заливом (в районе города Выборг). Крупный озёрный порт Лаппеэнранта-Мустола (грузооборот около 300 тысяч т в год). Аэропорт.
Поселение под названием Вильманстранд в XVI веке было центром торговли смолой и дёгтем. В 1649 году шведская королева Кристина предоставила Вильманстранду городское право. В XVII-XVIII веках в ходе русско-шведских войн неоднократно переходил из рук в руки. С 1721 года административный центр провинции. По Абоскому миру 1743 года отошёл к Российской империи, включён в состав Выборгской губернии. С 1811 года в Великом княжестве Финляндском под современным названием. С 1917 года в независимой Финляндии. Сильно пострадал во время гражданской войны в Финляндии 1918 года, подвергся бомбардировкам в период советско-финляндской войны 1939-1940 годов и в 1940-1944 годах.
Сохранились: крепость (1721 год, расширена в 1791-1792 годах), православная Покровская церковь (1782-1785 годы), деревянная лютеранская кирха (1791-1794 годы, крестообразный план; реконструирована в 1929 году), сооружения минеральных ванн (1824 год), неовизантийский гарнизонный собор (1913-1914 годы, архитектор Г. А. Косяков), перестроенный в кирху (1923-1924 годы, архитектор И. Лаунис); кирхи в Савитайпале (1921-1924 годы, архитектор Й. Стенбек), в Лауритсале (1969 год), Саммонлахти (1992 год) и др.
Технический университет (1969 год), Университет прикладных наук Южной Карелии, Военная академия и др. вузы. Художественный музей Южной Карелии (1965 год; в здании артиллерийского склада крепости, финское искусство с середины XIX века); среди др. музеев: кавалерийский (1973 год; историко-военный, в караульном здании крепости), Южной Карелии; Дом-музей русского купеческого рода Волковых (1993 год, здание - 1826-1905 годов; интерьеры конца XIX - начала XX веков). Городской театр (1949 год). Ежегодно проводятся фестивали: историко-культурный (август), песочной скульптуры (июль-август).
Б ́ольшая часть работающих занята в сфере услуг (в основном административный сектор, социальное обслуживание и здравоохранение). Развит сектор транспортных услуг («VR-Group» - железнодорожные и автомобильные перевозки, логистика). В порту Лаппеэнранта-Мустола действует свободная экономическая зона («Lappeenranta Free Zone Oy Ltd.»). Один из крупнейших в Финляндии центров розничной торговли (торговые комплексы Euromarket, Citymarket, Prisma, IsoKristiina и др.). На базе местных источников минеральных вод активно расширяется рекреационный туризм. Перспективы развития экономики города тесно связаны со сферой информационных и телекоммуникационных технологий: действуют научно-деловые центры «Lappeenranta Innovation» (технологии в области деревообработки, металлургии, энергетики, ИТ), Технополис «Kareltek» (2008 год; информационные и телекоммуникационные технологии).