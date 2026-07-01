ЛАППЕЭНРАНТА

ЛАППЕЭНРАНТА - го­род на юго-вос­то­ке Фин­лян­дии, ля­ни (гу­бер­ния) Южная Фин­лян­дия.

Население 59,3 тысяч человек (2010 год). Рас­по­ло­жен на южном бе­ре­гу озера Сай­ма, в 37 км от гра­ни­цы с Рос­си­ей. Важ­ный транс­порт­ный узел на пе­ре­се­че­нии железнодорожных и ав­то­мо­биль­ных пу­тей из южных рай­онов Фин­лян­дии в се­вер­ные, из Фин­лян­дии в Рос­сию (на Вы­борг, Санкт-Пе­тер­бург). Че­рез Сай­мен­ский ка­нал (1845-1856 годы) име­ет пря­мое су­до­ход­ное со­об­ще­ние с Фин­ским заливом (в рай­оне города Вы­борг). Круп­ный озёр­ный порт Лап­пе­эн­ран­та-Мус­то­ла (гру­зо­обо­рот около 300 тысяч т в год). Аэро­порт.

По­се­ле­ние под названием Виль­ман­ст­ранд в XVI веке бы­ло цен­тром тор­гов­ли смо­лой и дёг­тем. В 1649 году шведская ко­ро­ле­ва Кри­сти­на пре­дос­та­ви­ла Виль­ман­ст­ран­ду городское пра­во. В XVII-XVIII веках в хо­де рус­ско-швед­ских войн не­од­но­крат­но пе­ре­хо­дил из рук в ру­ки. С 1721 года административный центр про­вин­ции. По Або­ско­му ми­ру 1743 года ото­шёл к Российской им­пе­рии, вклю­чён в со­став Вы­борг­ской губернии. С 1811 года в Ве­ли­ком кня­же­ст­ве Фин­лянд­ском под современным на­зва­ни­ем. С 1917 года в не­за­ви­си­мой Фин­лян­дии. Силь­но по­стра­дал во вре­мя гражданской вой­ны в Фин­лян­дии 1918 года, под­верг­ся бом­бар­ди­ров­кам в пе­ри­од со­вет­ско-фин­лянд­ской вой­ны 1939-1940 годов и в 1940-1944 годах.

Со­хра­ни­лись: кре­пость (1721 год, рас­ши­ре­на в 1791-1792 годах), пра­во­слав­ная По­кров­ская церковь (1782-1785 годы), де­ревянная лю­те­ран­ская кир­ха (1791-1794 годы, кре­сто­об­раз­ный план; ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 1929 году), со­ору­же­ния ми­неральных ванн (1824 год), не­ови­зан­тий­ский гар­ни­зон­ный со­бор (1913-1914 годы, архитектор Г. А. Ко­ся­ков), пе­ре­стро­ен­ный в кир­ху (1923-1924 годы, архитектор И. Лау­нис); кир­хи в Са­ви­тай­па­ле (1921-1924 годы, архитектор Й. Стен­бек), в Лау­рит­са­ле (1969 год), Сам­мон­лах­ти (1992 год) и др.

Тех­нический университет (1969 год), Университет при­клад­ных на­ук Южной Ка­ре­лии, Во­енная ака­де­мия и др. ву­зы. Ху­дожественный му­зей Южной Ка­ре­лии (1965 год; в зда­нии артиллерийского скла­да кре­по­сти, финское искусство с середины XIX века); сре­ди др. му­зе­ев: ка­ва­ле­рий­ский (1973 год; ис­то­ри­ко-во­ен­ный, в ка­ра­уль­ном зда­нии кре­по­сти), Южной Ка­ре­лии; Дом-му­зей русского ку­печеского ро­да Вол­ко­вых (1993 год, зда­ние - 1826-1905 годов; ин­терь­е­ры конца XIX - начала XX веков). Городской те­атр (1949 год). Еже­год­но про­во­дят­ся фес­ти­ва­ли: ис­то­ри­ко-куль­тур­ный (ав­густ), пе­соч­ной скульп­ту­ры (июль-ав­густ).

Б ́ольшая часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг (в основном административный сек­тор, со­ци­аль­ное об­слу­жи­ва­ние и здра­во­охра­не­ние). Раз­вит сек­тор транс­порт­ных ус­луг («VR-Group» - железнодорожные и ав­то­мо­биль­ные пе­ре­воз­ки, ло­ги­сти­ка). В пор­ту Лап­пе­эн­ран­та-Мус­то­ла дей­ст­ву­ет сво­бод­ная эко­но­мическая зо­на («Lap­peen­ranta Free Zone Oy Ltd.»). Один из круп­ней­ших в Фин­лян­дии цен­тров роз­нич­ной тор­гов­ли (тор­го­вые ком­плек­сы Euro­mar­ket, City­mar­ket, Prisma, IsoKris­ti­ina и др.). На ба­зе ме­ст­ных ис­точ­ни­ков ми­неральных вод ак­тив­но рас­ши­ря­ет­ся рек­реа­ци­он­ный ту­ризм. Пер­спек­ти­вы раз­ви­тия эко­но­ми­ки го­ро­да тес­но свя­за­ны со сфе­рой ин­фор­мационных и те­ле­ком­му­ни­кационных тех­но­ло­гий: дей­ст­ву­ют на­уч­но-де­ло­вые цен­тры «Lap­peen­ranta In­no­va­tion» (тех­но­ло­гии в об­лас­ти де­ре­во­об­ра­бот­ки, ме­тал­лур­гии, энер­ге­ти­ки, ИТ), Тех­но­по­лис «Karel­tek» (2008 год; ин­фор­мационные и те­ле­ком­му­ни­кационные тех­но­ло­гии).

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