ЛАПЛАНДСКАЯ КУЛЬТУРА

ЛАПЛАНДСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра не­оли­та и ран­не­го ме­тал­ла (IV-III-е тысячелетие до нашей эры) на тер­ри­то­рии Лап­лан­дии.

Вы­де­ле­на российским ар­хе­о­ло­гом В. Я. Шум­ки­ным в 1984 году. На тер­ри­то­рии Рос­сии её на­зыва­ют так­же «не­оли­ти­че­ская куль­ту­ра Коль­ско­го полуострова». По­се­ле­ния (как пра­ви­ло, не­боль­шие) и вре­мен­ные сто­ян­ки. Лёг­кие со­ору­же­ния ти­па чу­мов (3-4 м в диа­мет­ре); пря­мо­уголь­ные по­лу­зем­лян­ки (20-40 м2). В позд­нем нео­ли­те по­яв­ля­ют­ся боль­шие по­сто­ян­ные по­се­ле­ния охот­ни­ков на мор­ско­го зве­ря с уг­луб­лён­ны­ми до­ма­ми пло­ща­дью до 100 м2 (тип Грес­сбак­кен).

На уни­каль­ном по со­хран­но­сти мо­гиль­ни­ке на острове Боль­шой Оле­ний в Коль­ском заливе изу­че­ны тру­по­по­ло­же­ния. Для ран­не­го эта­па лапландской культуры ха­рак­тер­ны тол­сто­стен­ные со­су­ды с пря­мым кра­ем и ост­рым дном (ке­ра­ми­ка ти­па Ся­ряйс­ние­ми 1), но встре­чают­ся и плос­ко­дон­ные фор­мы; ор­на­мен­та­ция близ­ка к из­вест­ной в куль­ту­ре Спер­рингс - про­чер­чен­ные ли­нии, от­тис­ки шну­ра, на­мо­тан­но­го на па­лоч­ку; ред­ко ямоч­ные вдав­ле­ния, гре­бен­ча­тый штамп. Ино­гда со­су­ды ок­ра­ши­ва­лись ох­рой. В сред­нем не­оли­те рас­про­стра­ня­ют­ся трёх- и че­ты­рёх­уголь­ные ям­ки, ост­ро­уголь­ный штамп, «те­сё­моч­ный» ор­на­мент, по­яв­ля­ют­ся квад­ра­ты с впи­сан­ны­ми ям­ка­ми, пре­об­ла­да­ют от­тис­ки гре­бен­ча­то­го штам­па. В кон­це не­оли­та ор­на­мен­та­ция со­су­дов уп­ро­ща­ет­ся, ста­но­вит­ся раз­ре­жен­ной и бо­лее гру­бой. В эпо­ху ран­не­го ме­тал­ла (II-I-е тысячелетие до н. э.) по­яв­ля­ет­ся ке­ра­ми­ка с обиль­ной при­ме­сью ас­бе­ста (тип Ся­ряй­сние­ми 2).

Сре­ди ка­мен­ных ору­дий - скреб­ки, на­ко­неч­ни­ки стрел, дро­ти­ков, ко­пий (ли­сто­вид­ные, ром­би­чес­кие и др. фор­мы), «уг­ло­вые» но­жи (обыч­но шли­фо­ван­ные) и др. В про­из­вод­ст­ве ору­дий из-за от­сут­ст­вия вы­хо­дов крем­ня ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­лись квар­це­вые, позд­нее и слан­це­вые по­ро­ды кам­ня. Чис­ло крем­нё­вых из­де­лий зна­чи­тель­но уве­ли­чи­ва­ет­ся в сред­нем не­оли­те, что сви­де­тель­ст­ву­ет о бо­лее ин­тен­сив­ном об­ме­не. Чис­ло ме­тал­лических на­хо­док не­зна­чи­тель­но. В основном в при­бреж­ных рай­о­нах Западной Лап­лан­дии, а так­же на Коль­ском полуострове, на реке По­ной, и на реке Ум­ба (озеро Ка­но­зе­ро) об­на­ру­же­ны пет­рог­ли­фы, ран­ний пласт ко­то­рых от­но­сят к не­оли­ту (вы­би­тые изо­бра­же­ния оле­ней, ло­сей, мед­ве­дей, боб­ров, бе­лух, змей, птиц, лю­дей, ло­док, в т. ч. по­вест­во­ва­тель­ные ком­по­зи­ции; гео­мет­рические фи­гу­ры). В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - охо­та, мор­ской про­мы­сел, ры­бо­лов­ст­во. Лапландская культура про­дол­жа­ет тра­ди­ции ме­зо­ли­ти­че­ской куль­ту­ры Ком­са (VIII-V-е тысячелетие до н. э.), рас­про­стра­нён­ной в Северной Фен­но­скан­дии. К по­том­кам но­си­те­лей лапландской культуры от­но­сят часть пред­ков саа­мов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)