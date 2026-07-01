ЛАПЛАНДСКАЯ КУЛЬТУРА
ЛАПЛАНДСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура неолита и раннего металла (IV-III-е тысячелетие до нашей эры) на территории Лапландии.
Выделена российским археологом В. Я. Шумкиным в 1984 году. На территории России её называют также «неолитическая культура Кольского полуострова». Поселения (как правило, небольшие) и временные стоянки. Лёгкие сооружения типа чумов (3-4 м в диаметре); прямоугольные полуземлянки (20-40 м2). В позднем неолите появляются большие постоянные поселения охотников на морского зверя с углублёнными домами площадью до 100 м2 (тип Грессбаккен).
На уникальном по сохранности могильнике на острове Большой Олений в Кольском заливе изучены трупоположения. Для раннего этапа лапландской культуры характерны толстостенные сосуды с прямым краем и острым дном (керамика типа Сяряйсниеми 1), но встречаются и плоскодонные формы; орнаментация близка к известной в культуре Сперрингс - прочерченные линии, оттиски шнура, намотанного на палочку; редко ямочные вдавления, гребенчатый штамп. Иногда сосуды окрашивались охрой. В среднем неолите распространяются трёх- и четырёхугольные ямки, остроугольный штамп, «тесёмочный» орнамент, появляются квадраты с вписанными ямками, преобладают оттиски гребенчатого штампа. В конце неолита орнаментация сосудов упрощается, становится разреженной и более грубой. В эпоху раннего металла (II-I-е тысячелетие до н. э.) появляется керамика с обильной примесью асбеста (тип Сяряйсниеми 2).
Среди каменных орудий - скребки, наконечники стрел, дротиков, копий (листовидные, ромбические и др. формы), «угловые» ножи (обычно шлифованные) и др. В производстве орудий из-за отсутствия выходов кремня широко использовались кварцевые, позднее и сланцевые породы камня. Число кремнёвых изделий значительно увеличивается в среднем неолите, что свидетельствует о более интенсивном обмене. Число металлических находок незначительно. В основном в прибрежных районах Западной Лапландии, а также на Кольском полуострове, на реке Поной, и на реке Умба (озеро Канозеро) обнаружены петроглифы, ранний пласт которых относят к неолиту (выбитые изображения оленей, лосей, медведей, бобров, белух, змей, птиц, людей, лодок, в т. ч. повествовательные композиции; геометрические фигуры). В основе хозяйства - охота, морской промысел, рыболовство. Лапландская культура продолжает традиции мезолитической культуры Комса (VIII-V-е тысячелетие до н. э.), распространённой в Северной Фенноскандии. К потомкам носителей лапландской культуры относят часть предков саамов.