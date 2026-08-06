ЛАПИНА ЗИНАИДА ГРИГОРЬЕВНА

Родилась 27.12.1934. Окончила Институт восточных языков при МГУ в 1957 г., затем исторический факультет Пекинского университета (1960).

Кандидат исторических наук (1964): диссертация «Политическая борьба в Китае в связи с проведением реформ в XI в.». Докторская диссертация : Учение об управлении государством в средневековом Китае (1986).

Ведущий научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории "Экология культуры Востока" Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.

Китай: проблемы государственности в истории страны; изучение культуры Востока; экологическое осмысление наследий Конфуция.

Сочинения: Политическая борьба в средневековом Китае 40-70-е гг. XI в. М., 1970;

Учение об управлении государством в средневековом Китае. М., 1985;

История стран Азии и Африки в средние века (в соавт. с Л.В. Симановской) Ч.1-2. М., 1987.

Китайская философия. Энциклопедический словарь. Ли Гоу (с. 170-171); Сыма Гуан (с. 291-292); Цзин цзи (с. 415-416). "Мысль": Москва, 1994. 574 с.

Искусство властвовать (перевод трактата Ли Гоу (1009-1059) и автор предисловия - Лапина З. Г.). План обогащения государства. План усиления армии. План успокоения народа. "Белые альвы": М., 2001, 288 с.

История религий. Высшая школа: Москва, 2005, 306 с.

Основы религиоведения. Высшая школа: Москва, 2005, 508 с.

Ли Гоу. Искусство властвовать. Перевод с китайского и примечания З. Г. Лапиной. Библиотека Генерального Директора. Серия "Вечная классика"; том XII (XLVIII) ЗАО "Бизнеском" Москва, 2011, 288 с.