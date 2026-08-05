ЛАПИН ВЛАДИМИР ВИКЕНТЬЕВИЧ

Советский и российский историк. Доктор исторических наук (2008), ведущий научный сотрудник Отдела новой истории России Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родился 16 марта 1954 года в Ленинграде. В 1977 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета.

В 1977–1979 годах преподавал историю в Лесновской школе Пушкинского района Ленинграда.

С 1979 по 1983 год обучался в аспирантуре Ленинградского отделения института истории СССР АН СССР.

С 1982 по 1992, с 1997 года по настоящее время – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год - Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). В 1985–1987 годах – ученый секретарь сектора истории СССР периода капитализма. С 2009 по 2011 год заведовал отделом новой истории России. С 2011 года – ведущий научный сотрудник.

В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Воспоминания и дневник адмирала И.М. Шестакова как исторический источник».

С 1992 по 1996 год занимал должность директора Российского государственного исторического архива.

С 1997 года преподает на факультете истории Европейского университета в Санкт-Петербурге. С 1997 по 2003 год – декан факультета истории ЕУСПб.

В 2008 году защитил докторскую диссертацию на тему «Армия России в Кавказской войне (XVIII – XIX вв.)».

С 2013 года – член Диссертационного совета СПбИИ РАН.

С 1996 по 2010 год – профессор факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Автор более 70 научных публикаций. В область научных интересов входят военная история России XVIII – начала ХХ века, история технологий, история повседневности, историческая память.

Сочинения

Армия России в Кавказской войне, XVIII–XIX вв. СПб., 2008;

История Кавказской войны: Пособие к лекционному курсу. СПб., 2003;

Петербург — военная столица Российской империи в фотографиях конца XIX—начала XX вв. СПб. 2002;

Петербург: запахи и звуки. СПб., 2007;

Полтава — российская слава: Россия в Северной войне 1700—1721 гг. СПб., 2009;

Семеновская история. 16—18 октября 1820 года. (Восстание лейб-гвардии Семеновского полка). Л., 1991;

Цицианов. М., 2011.