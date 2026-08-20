ЛАПИФЫ (др.-греч. Λαπίθαι, лат. Lapithae)

В древнегреческой мифологии легендарное племя, обитавшее в Фессалии .

В сказаниях древних греков о лапифах, живших в долине реки Пеней и на горе Пелион (Diod., IV, 69-70) переплетаются мифологические и исторические мотивы, вероятно, в них отразились воспоминания о догреческом населении Фессалии, которое было изгнано, по преданию, дорийцами .

По одной из версий мифа, лапифы ведут свое происхождение от Пенея, бога одноименной реки: его дочь Стильба родила от бога Аполлона близнецов Кентавра и Лапифа. К потомкам Лапифа принадлежали доблестные воины и цари лапифов: Иксион, Пирифой, Кеней, пророки Идмон и Мопс и др.

С именем Пирифоя, царя лапифов за поколение до Троянской войны, связан один из самых известных мифов – кентавромахия , битва лапифов с кентаврами (Od., XXI, 295-304; Ovid. Met., XII, 210-535). Начало этой борьбы относится к событиям на свадьбе Пирифоя и Гипподамии , куда были приглашены кентавры, окончилась же она победой лапифов и изгнанием кентавров из Фессалии.

В «Илиаде» лапифы – участники похода на Трою, они снарядили 40 кораблей, которыми предводительствовали Полипет, сын Пирифоя, и Леонтей, сын Корона и внук Кенея (II, 738-747). Лапифы упоминаются античной традицией как принимавшие участие в калидонской охоте (Apollod., I, 8, 2; Ovid. Met., VIII, 303 sqq.) и походе аргонавтов (Apoll. Rhod., I, 35-44).

Иллюстрация :

Лапиф и кентавр. Западный фронтон храма Зевса в Олимпии. Ок. 460 г. до н.э. Олимпия, Археологический музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова