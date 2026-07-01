ЛАПИДУС ТЕД
ЛАПИДУС ТЕД - французский модельер.
Родился в семье эмигрантов из России, имевших небольшое портновское ателье. Получил техническое образование в Токио, но оставил профессию инженера и занялся дизайном одежды. В 1955 году стал владельцем собственного Дома моды. С 1960-х годов создавал модели одежды для Б. Бардо, А. Делона, Ф. Синатры, участников группы «Битлз». В 1960-х годах разработал стиль «сафари», принёсший ему мировую известность: все составляющие этого стиля (одежда, сумки, пояса из коричневой кожи) были ориентированы на костюм и аксессуары охотников в африканской саванне с привнесением элементов военной формы (преобладание цветов хаки, песочного, охристых оттенков, множество разнообразных карманов).
Модели одежды Лапидуса отличались практичностью, удобством, чёткостью форм. Другим направлением, предложенным Домом моды Лапидус, был «унисекс» - одежда, вошедшая в гардероб мужчин и женщин. Джинсы в сочетании со свитерами, пуловерами, мужскими рубашками, куртками стали очень популярны во всём мире, особенно среди молодёжи. С 1970 года открыл линию производства парфюмерии, также аксессуаров (в т. ч. дорогих часов) и ювелирных изделий.
В 1989 году Дом моды Лапидус возглавил его сын - Оливье Лапидус (родился 1958 год; до 1989 года работал под фамилиями Робер, Монтагю), продолжающий дело отца под собственным именем.