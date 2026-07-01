ЛАПИДУС ТЕД

ЛАПИДУС ТЕД - французский мо­дель­ер.

Ро­дил­ся в се­мье эмиг­ран­тов из Рос­сии, имев­ших не­боль­шое порт­нов­ское ате­лье. По­лу­чил тех­ническое об­ра­зо­ва­ние в То­кио, но ос­та­вил про­фес­сию ин­же­не­ра и за­нял­ся ди­зай­ном оде­ж­ды. В 1955 году стал вла­дель­цем собственного До­ма мо­ды. С 1960-х годов соз­да­вал мо­де­ли оде­ж­ды для Б. Бар­до, А. Де­ло­на, Ф. Си­нат­ры, уча­ст­ни­ков груп­пы «Битлз». В 1960-х годах раз­ра­бо­тал стиль «са­фа­ри», при­нёс­ший ему ми­ро­вую из­вест­ность: все со­став­ляю­щие это­го сти­ля (оде­ж­да, сум­ки, поя­са из ко­рич­не­вой ко­жи) бы­ли ори­ен­ти­ро­ва­ны на кос­тюм и ак­сес­суа­ры охот­ни­ков в африканской са­ван­не с прив­не­се­ни­ем эле­мен­тов во­енной фор­мы (пре­об­ла­да­ние цве­тов ха­ки, пе­соч­но­го, ох­ри­стых от­тен­ков, мно­же­ст­во раз­но­об­раз­ных кар­ма­нов).

Мо­де­ли одеж­ды Лапидуса от­ли­ча­лись прак­тич­но­стью, удоб­ст­вом, чёт­ко­стью форм. Дру­гим на­прав­ле­ни­ем, пред­ло­жен­ным До­мом мо­ды Лапидус, был «уни­секс» - оде­ж­да, во­шед­шая в гар­де­роб муж­чин и жен­щин. Джин­сы в со­че­та­нии со сви­те­ра­ми, пу­ло­ве­ра­ми, муж­ски­ми ру­баш­ка­ми, курт­ка­ми ста­ли очень по­пу­ляр­ны во всём ми­ре, осо­бен­но сре­ди мо­ло­дё­жи. С 1970 года от­крыл ли­нию про­из­вод­ст­ва пар­фю­ме­рии, так­же ак­сес­суа­ров (в т. ч. до­ро­гих ча­сов) и юве­лир­ных из­де­лий.

В 1989 году Дом мо­ды Лапидус воз­гла­вил его сын - Оли­вье Ла­пи­дус (родился 1958 год; до 1989 года ра­бо­тал под фа­ми­лия­ми Ро­бер, Мон­та­гю), про­дол­жаю­щий де­ло от­ца под собственным име­нем.