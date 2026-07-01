ЛАПИЦКИЙ ИОСИФ МИХАЙЛОВИЧ

ЛАПИЦКИЙ ИОСИФ МИХАЙЛОВИЧ - российский ре­жис­сёр музыкального те­ат­ра, об­щественный дея­тель, заслуженный артискт РСФСР (1936 год).

В 1897 году окон­чил Училище пра­во­ве­де­ния в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1903 году де­бю­ти­ро­вал в МХТ. В 1903-1906 годах ре­жис­сёр Опер­но­го те­ат­ра Со­ло­дов­ни­ко­ва. В 1906-1908 годах ре­жис­сёр, в 1921, 1924-1925, 1927-1929 годах ди­рек­тор и ре­жис­сёр московского Боль­шо­го те­ат­ра; на этой сце­не осу­ще­ст­вил пер­вые московские по­ста­нов­ки опер «Ка­мен­ный гость» А. С. Дар­го­мыж­ско­го (в ре­дак­ции и ин­ст­ру­мен­тов­ке Н. А. Рим­ско­го- Кор­са­ко­ва, 1906 год), «Ска­за­ние о не­ви­ди­мом гра­де Ки­те­же» Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (1908 год), по­ста­вил так­же опе­ры «Хо­ван­щи­на» М. П. Му­сорг­ско­го (1928 год), «Нюрн­берг­ские мей­стер­зин­ге­ры» Р. Ваг­не­ра (1929 год) и др.

Ор­га­ни­за­тор (1912 год), ди­рек­тор и художественный руководитель Те­ат­ра музыкальной дра­мы (Санкт-Пе­тер­бург), с ко­то­рым свя­зан рас­цвет дея­тель­но­сти Лапицкого; сре­ди по­ста­но­вок: «Кар­мен» Ж. Би­зе (1913 год), «Пи­ко­вая да­ма» П. И. Чай­ков­ско­го, «Сне­гу­роч­ка» Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (обе 1914 год), «Аи­да» Дж. Вер­ди, «Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни (обе 1915 год), «Ио­лан­та» Чай­ков­ско­го, «Пар­си­фаль» Ваг­не­ра (обе 1916 год). В 1920-1922 годах ра­бо­тал в Мо­ск­ве в кол­ле­гии Цен­тро­те­ат­ра, был ре­жис­сё­ром московского Те­ат­ра музыкальной дра­мы. В 1924 году впер­вые в СССР по­ста­вил опе­ру «Са­ло­мея» Р. Штрау­са на сце­не Государственного те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та в Пет­ро­гра­де (бывший Ма­ри­ин­ский). Один из ор­га­ни­за­то­ров Украинской государственной сто­лич­ной опе­ры в Харь­ко­ве (1925 год; в 1938-1939 годах ру­ко­во­ди­тель это­го те­ат­ра). В 1939-1943 годах художественный руководитель До­нец­ко­го русского музыкального те­ат­ра. В 1930-1937 годах ре­жис­сёр-по­ста­нов­щик на московском ра­дио. Ав­тор ста­тей о ре­фор­ме опер­но­го те­ат­ра.