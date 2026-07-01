ЛАПИЦКИЙ ИОСИФ МИХАЙЛОВИЧ
ЛАПИЦКИЙ ИОСИФ МИХАЙЛОВИЧ - российский режиссёр музыкального театра, общественный деятель, заслуженный артискт РСФСР (1936 год).
В 1897 году окончил Училище правоведения в Санкт-Петербурге. В 1903 году дебютировал в МХТ. В 1903-1906 годах режиссёр Оперного театра Солодовникова. В 1906-1908 годах режиссёр, в 1921, 1924-1925, 1927-1929 годах директор и режиссёр московского Большого театра; на этой сцене осуществил первые московские постановки опер «Каменный гость» А. С. Даргомыжского (в редакции и инструментовке Н. А. Римского- Корсакова, 1906 год), «Сказание о невидимом граде Китеже» Римского-Корсакова (1908 год), поставил также оперы «Хованщина» М. П. Мусоргского (1928 год), «Нюрнбергские мейстерзингеры» Р. Вагнера (1929 год) и др.
Организатор (1912 год), директор и художественный руководитель Театра музыкальной драмы (Санкт-Петербург), с которым связан расцвет деятельности Лапицкого; среди постановок: «Кармен» Ж. Бизе (1913 год), «Пиковая дама» П. И. Чайковского, «Снегурочка» Римского-Корсакова (обе 1914 год), «Аида» Дж. Верди, «Севильский цирюльник» Дж. Россини (обе 1915 год), «Иоланта» Чайковского, «Парсифаль» Вагнера (обе 1916 год). В 1920-1922 годах работал в Москве в коллегии Центротеатра, был режиссёром московского Театра музыкальной драмы. В 1924 году впервые в СССР поставил оперу «Саломея» Р. Штрауса на сцене Государственного театра оперы и балета в Петрограде (бывший Мариинский). Один из организаторов Украинской государственной столичной оперы в Харькове (1925 год; в 1938-1939 годах руководитель этого театра). В 1939-1943 годах художественный руководитель Донецкого русского музыкального театра. В 1930-1937 годах режиссёр-постановщик на московском радио. Автор статей о реформе оперного театра.