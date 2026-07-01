ЛАОНИК ХАЛКОКОНДИЛ
ЛАОНИК ХАЛКОКОНДИЛ - византийский историк и филолог.
Происходил из знатной афинской семьи, переехавшей в Морею. Получил прекрасное классическое образование, его учителем был Плифон. Лаоник Халкокондил - автор незавершённой «Истории» (в 10 книгах), охватывавшей период с 1298 года по 1463 год и писавшейся после турецкого завоевания в изгнании (возможно, на Крите) между 1466 и 1480 годами.
Эллинофил, поборник чистоты древнегреческого языка, проникнутый гуманистическими идеями и обладавший широким географическим кругозором, Лаоник Халкокондил подражал античной историографии, архаизировал топонимы и этнонимы, иные современной ему реалии.
Главной темой его сочинения был рассказ об истории падения великой империи эллинов, её возможном возрождении под скипетром новых василевсов - турецких султанов, о ходе турецких завоеваний, рассматриваемых во всемирно-историческом контексте. Он включил в своё сочинение рассказы о государствах Европы и Азии, в т. ч. экскурс о Руси. Использовал широкий круг письменных источников и устных преданий, некоторые из них вошли в текст в необработанном автором виде.
Сочинения:
Historiarum demonstrationes. Bdpst, 1922–1927. Vol. 1–2
Византийские историки о падении Константинополя в 1453 г. СПб., 2006.