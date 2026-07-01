ЛАОНИК ХАЛКОКОНДИЛ

ЛАОНИК ХАЛКОКОНДИЛ - ви­зантийский ис­то­рик и фи­ло­лог.

Про­ис­хо­дил из знат­ной афин­ской се­мьи, пе­ре­ехав­шей в Мо­рею. По­лу­чил пре­крас­ное клас­сическое об­ра­зо­ва­ние, его учи­те­лем был Пли­фон. Лаоник Халкокондил - ав­тор не­за­вер­шён­ной «Ис­то­рии» (в 10 кни­гах), ох­ва­ты­вав­шей пе­ри­од с 1298 года по 1463 год и пи­сав­шей­ся по­сле турецкого за­вое­ва­ния в из­гна­нии (воз­мож­но, на Кри­те) ме­ж­ду 1466 и 1480 годами.

Эл­ли­но­фил, по­бор­ник чис­то­ты древнегреческого языка, про­ник­ну­тый гу­ма­ни­стическими идея­ми и об­ла­дав­ший ши­ро­ким гео­гра­фическим кру­го­зо­ром, Лаоник Халкокондил под­ра­жал ан­тич­ной ис­то­рио­гра­фии, ар­хаи­зи­ро­вал то­по­ни­мы и эт­но­ни­мы, иные современной ему реа­лии.

Главной те­мой его со­чи­не­ния был рас­сказ об ис­то­рии па­де­ния великой им­пе­рии эл­ли­нов, её воз­мож­ном воз­ро­ж­де­нии под ски­пет­ром но­вых ва­си­лев­сов - турецких сул­та­нов, о хо­де турецких за­вое­ва­ний, рас­смат­ри­вае­мых во все­мир­но-ис­то­рическом кон­тек­сте. Он вклю­чил в своё со­чи­не­ние рас­ска­зы о го­су­дар­ст­вах Ев­ро­пы и Азии, в т. ч. экс­курс о Ру­си. Ис­поль­зо­вал ши­ро­кий круг письменных ис­точ­ни­ков и уст­ных пре­да­ний, не­ко­то­рые из них во­шли в текст в не­об­ра­бо­тан­ном ав­то­ром ви­де.

Сочинения :

His­to­ri­a­rum dem­on­stra­tio­nes. Bdpst, 1922–1927. Vol. 1–2

Ви­зан­тий­ские ис­то­ри­ки о па­де­нии Кон­стан­ти­но­по­ля в 1453 г. СПб., 2006.