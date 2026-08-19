ЛАОМЕДOНТ (др.-греч. Λαομέδων)

Сын Лариха – один из полководцев Александра Великого и участник начального этапа борьбы диадохов.

Будучи митиленцем по происхождению, Лаомедонт, подобно своему брату Эригию , получил македонское подданство при Филиппе II, став жителем Амфиполя. Он принадлежал к кругу близких друзей Александра еще до прихода того к власти. В 336 г. до н.э. Лаомедонт, в числе нескольких других друзей македонского царевича, включая и Эригия, был выслан Филиппом из Македонии в связи со скандалом вокруг инициативы Пиксодара, сатрапа и династа Карии, о заключении брака между его дочерью и Арридеем , сыном Филиппа и сводным братом Александра, когда вскрылось, что последний пытался тайно предложить Пиксодару свою кандидатуру. После того, как Александр стал царем (осень 336 г. до н.э.), Лаомедонт вместе с братом был возвращен из ссылки. Он находился со своим монархом явно с самого начала его походов на Восток (с 334 г. до н.э.) и принимал участие во всех основных битвах македонян с персами – при Гранике (334 г.), Иссе (333 г.) и Гавгамелах (331 г. до н.э.). После битвы при Иссе ему было вверено попечение за персидскими пленниками по причине знания им их языка. В 326 г. до н.э. Лаомедонт являлся одним из триерархов македонского флота на реке Гидасп (в Индии), т.е. одним из тех, кому было поручено финансировать его строительство, – факт, который указывает на его высокий статус и предполагает, что ему уже удалось сильно отличиться до этого момента. Согласно принятым в Вавилоне после смерти Александра (323 г.) решениям прежних его полководцев, Лаомедонту была дана в управление Келесирия, а затем в Трипарадисе (Сирия) эта его положение было подтверждено (320 г. до н.э.). Вскоре после возвращения регента Антипатра в Европу (зима 320/19 гг. до н.э.) Птолемей, сатрап Египта, отправил свои войска, чтобы захватить Келесирию и арестовать Лаомедонта. Лаомедонту, однако, удалось бежать из-под стражи и найти убежище в Карии у Алкеты, брата убитого регента Пердикки . Что случилось с ним далее, неизвестно. Возможно, что он погиб вместе со многими сторонниками Алкеты в битве при Критополе (в Писидии) с войсками Антигона Одноглазого (319 г. до н.э.).

Исторические источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, Кн. XVIII;

Арриан. Поход Александра;

Арриан. Индия;

Арриан. История после Александра;

Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского;

Аппиан. Сирийские дела;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», Кн. XIII.