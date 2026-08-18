ЛАОКООН

ЛАОКООН, ЛАОКООНТ (др.-греч. Λαοκόων, лат. Laocoon) - в древнегреческой мифологии троянский жрец или прорицатель.

Лаокоон настаивал, чтобы троянцы не ввозили в город оставленного ахейцами деревянного коня . Когда же он приносил жертву Посейдону , появившиеся из моря две змеи напали на него и двух его сыновей и задушили их, а потом укрылись в храме Афины. Смерть Лаокоона и его сыновей была истолкована троянцами как божественный знак, и они ввезли коня в город на свою погибель (Verg. Aen., II, 40-53. 199-213). По другой версии Лаокоон, жрец Аполлона, был наказан этим божеством за нарушение запрета не вступать в брак и не иметь детей.

Миф о Лаокооне нашел отражение в античном изобразительном искусстве (вазопись, помпейские фрески и др.). Он стал сюжетом для мраморной группы родосских скульпторов Агесандра, Афинодора и Полидора, о которой упоминает Плиний Старший . Найденная в 1506 г. римская копия была отождествлена именно с этим знаменитой скульптурным изображением и сыграла большую роль в формировании классицизма в изобразительном искусстве, а также и оказала значительное влияние на восприятие античного искусства Викельманом, Лессингом и Гете. На этот сюжет создана картина Эль Греко

Иллюстрация :

Лаокоон и его сыновья. Мрамор. Копия по оригиналу около 200 г. до н.э. Ватикан, Музей Пия-Климента.