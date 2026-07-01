ЛАОГУАНЬТАЙ
ЛАОГУАНЬТАЙ - археологическая культура среднераннегонеолита в восточной и центральной частях долины реки Вэйхэ (около 5200-4800 годы до нашей эры).
Относится к зоне древнейших аграрных очагов бассейна среднего течения Хуанхэ (смотрите раздел Древнейшие археологические культуры на территории Китая в статье Китай).
Поселение Лаогуаньтай, по которому названа культура, известно с 1955 года, раскопки с 1959 года, первоначально относилось к культуре Баньпо.
В 1979 году выделена отдельная культура Лаогуаньтай; в её состав иногда включают памятники близких культур соседних областей: Бэйшоулин, Дадивань, Лицзяцунь.
Открытые поселения; на поселении Байцзяцунь раскопаны небольшие овальные полуземлянки, у одной из них прослежены ступеньки, недалеко от входа - неглубокая круглая зольная яма с керамикой.
Одиночные грунтовые могилы на поселениях; трупоположения в основном вытянутые на спине, нередко в сопровождении керамики (тюльпановидные сосуды на трёх ножках - триподы; чаши) и орудий, реже - скорченные (они чаще безынвентарные).
На раннем этапе известно коллективное погребение. Есть детские захоронения в больших тюльпановидных триподах с крышкой.
Показательны круглодонные чаши, в т. ч. на низком поддоне и на трёх ножках (как правило, маленьких), вытянутые баночные сосуды, округлобокие кувшины с узким горлом. Каменные подшлифованные топоры с намечающимися плечиками, тёсла, мотыги, скребки, ножи. Костяные наконечники стрел, остроги.
В основе хозяйства - просоводство. Лаогуаньтай сложилась на основе местной традиции. Позднее на этой территории известны памятники культуры Баньпо-1, но они не смыкаются с Лаогуаньтай хронологически и пока нет достаточных оснований для утверждения об их преемственности.