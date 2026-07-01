ЛАОГУАНЬТАЙ

ЛАОГУАНЬТАЙ - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра сред­не­ран­не­го не­оли­та в восточной и центральной час­тях до­ли­ны реки Вэй­хэ (около 5200-4800 годы до нашей эры).

От­но­сит­ся к зо­не древ­ней­ших аг­рар­ных оча­гов бас­сей­на сред­не­го те­че­ния Ху­ан­хэ (смотрите раз­дел Древ­ней­шие ар­хео­ло­ги­че­ские куль­ту­ры на тер­ри­то­рии Ки­тая в статье Ки­тай ).

По­се­ле­ние Лао­гу­ань­тай, по ко­то­ро­му на­зва­на куль­ту­ра, из­вест­но с 1955 года, рас­коп­ки с 1959 года, пер­во­на­чаль­но от­но­си­лось к куль­ту­ре Бань­по.

В 1979 году вы­де­ле­на отдельная куль­ту­ра Лао­гу­ань­тай; в её со­став ино­гда вклю­ча­ют па­мят­ни­ки близ­ких куль­тур со­сед­них об­лас­тей: Бэй­шо­улин, Да­ди­вань, Лиц­зя­цунь .

От­кры­тые по­се­ле­ния; на по­се­ле­нии Бай­цзя­цунь рас­ко­па­ны не­боль­шие оваль­ные по­лу­зем­лян­ки, у од­ной из них про­сле­же­ны сту­пень­ки, не­да­ле­ко от вхо­да - не­глу­бо­кая круг­лая золь­ная яма с ке­ра­ми­кой.

Оди­ноч­ные грун­то­вые мо­ги­лы на по­се­ле­ни­ях; тру­по­по­ло­же­ния в основном вы­тя­ну­тые на спи­не, не­ред­ко в со­про­во­ж­де­нии ке­ра­ми­ки (тюль­па­но­вид­ные со­су­ды на трёх нож­ках - три­по­ды; ча­ши) и ору­дий, ре­же - скор­чен­ные (они ча­ще бе­зын­вен­тар­ные).

На ран­нем эта­пе из­вест­но кол­лек­тив­ное по­гре­бе­ние. Есть дет­ские за­хо­ро­не­ния в боль­ших тюль­па­но­вид­ных три­по­дах с крыш­кой.

По­ка­за­тель­ны круг­ло­дон­ные ча­ши, в т. ч. на низ­ком под­до­не и на трёх нож­ках (как пра­ви­ло, ма­лень­ких), вы­тя­ну­тые ба­ноч­ные со­су­ды, ок­руг­ло­бо­кие кув­ши­ны с уз­ким гор­лом. Ка­мен­ные под­шли­фо­ван­ные то­по­ры с на­ме­чаю­щи­ми­ся пле­чи­ка­ми, тёс­ла, мо­ты­ги, скреб­ки, но­жи. Кос­тя­ные на­ко­неч­ни­ки стрел, ост­ро­ги.

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - про­со­вод­ст­во. Лао­гу­ань­тай сло­жи­лась на ос­но­ве ме­ст­ной тра­ди­ции. Позд­нее на этой тер­ри­то­рии из­вест­ны па­мят­ни­ки куль­ту­ры Бань­по-1, но они не смы­ка­ют­ся с Лао­гу­ань­тай хро­но­ло­ги­че­ски и по­ка нет дос­та­точ­ных ос­но­ва­ний для ут­вер­жде­ния об их пре­ем­ст­вен­но­сти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)