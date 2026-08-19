ЛАОДИКА I (др.-греч. Λαοδίκη)

Царица из династии Селевкидов, супруга царя Антиоха II Теоса (261–246 гг. до н.э.).

Лаодика была дочерью малоазийского династа Ахея, по одной из версий, (возможно, внебрачного) сына Селевка I Никатора. Если это соответствовало истине, то Лаодика приходилась своему мужу двоюродной сестрой. Женой Антиоха (II) она стала еще до того, как ее супруг был официально утвержден в качестве единственного наследника престола. Источники сообщают, что Лаодика родила Антиоху пятерых детей – Селевка II, Антиоха Гиеракса, Стратонику, Лаодику и еще одного, имя которого неизвестно. Однако, несмотря на это, Антиох II вступил во второй брак с египетской принцессой Береникой; Лаодика же получила в свое личное владение некоторые земли во Фригии и Вавилонии.

Впрочем, царь, по всей видимости, сохранял сердечную привязанность к первой супруги: едва только умер отец Береники Птолемей II, он сразу же поспешил вернуться к Лаодике, несмотря на то, что его новая жена была беременна и вскоре родила ему сына Антиоха. Преждевременная смерть царя в Эфесе (246 г. до н.э.), бывшего на тот момент резиденцией Лаодики, породила множество слухов о том, что царица была причастна к произошедшему. После смерти Антиоха II в государстве вспыхнула смута: Береника и его ребенок были убиты в Антиохии, что стало поводом военной экспансии со стороны Птолемея III и, таким образом, послужило началом Третьей Сирийской войны (246–241 гг. до н.э.), называемой также «Войной Лаодики». Ситуация осложнялось конфликтом между сыновьями Лаодики Селевком II, вступившим после смерти отца на трон, и Антиохом Гиераксом, который также претендовал на царский титул.

В развернувшейся борьбе царица выступила на стороне младшего сына. Дальнейшая ее судьба не известна; последнее упоминание о Лаодике содержится в клинописных документах из Вавилонии, датируемых 237 г до н.э.