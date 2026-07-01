ЛАО ШЭ
ЛАО ШЭ - китайский писатель, общественный деятель.
Из бедной маньчжурской семьи. Окончил учительскую семинарию (1918 год); в 1924-1929 годах преподавал китайский язык в Лондонском университете. Первые романы, написанные в Великобритании, принесли Лао Шэ известность: «Философия почтенного Чжана» («Лао Чжанды Чжэсюэ», 1926 год), «Чжао Цзыюэ» (1927 год; в русском переводе «Мудрец сказал…», 1979 год), «Двое Ма» («Эр Ма», 1928 год). По возвращении в Китай (1930 год) преподавал в университетах провинции Шаньдун.
Опубликовал социально-психологический роман из жизни пекинского чиновничества «Развод» («Лихунь», 1933 год, русский перевод 1967 года), сатирический роман-антиутопию «Записки о Кошачьем городе» («Мао чэн цзи», 1933 год, русский перевод 1969 года), где под видом описания жизни на Марсе остро критиковал нравы гоминьдановского Китая, а также имевший наибольший успех роман «Верблюд Сянцзы» («Лото Сянцзы», 1935 год, в русском переводе «Рикша», 1956 год) о трагической судьбе «маленького» человека - честного и трудолюбивого пекинского бедняка, опустившегося под ударами судьбы на самое дно общества. Произведениям Лао Шэ этого периода, написанным живым разговорным языком, присущи психологическая достоверность, живость сюжетного развития, колоритность типажей.
В годы японской оккупации (1937-1945 годы) Лао Шэ руководил «Всекитайской ассоциацией работников литературы и искусства по отпору врагу». В 1940 году вышел его проникнутый патриотическим пафосом роман «Сожжение» («Хоцзан») о нравственных истоках героизма китайского народа. Среди произведений Лао Шэ: роман-трилогия «Четыре поколения одной семьи» («Сы ши тун тан», 1944-1951 годы) о периоде японской оккупации Китая; незавершённый роман о жизни старого Пекина «Под пурпурными стягами» («Чжэнхун ци ся», русский перевод 1982 год); героико-патриотические и сатирические пьесы «Остатки тумана» («Цань у», 1940 год), «Государство превыше всего» («Гоцзя чжишан», 1943 год), «Канава Драконов ус» («Лунсюйгоу», 1950 год), «Чайная» («Чагуань», 1957 год), историческая драма «Кулак во имя справедливости» («Ихэтуань», 1961 год) и др.; повести, рассказы. Погиб в начале «культурной революции».
Сочинения:
Сочинения: В 2 т. М., 1957
Записки о Кошачьем городе: Роман и рассказы. М., 1977
Избранные произведения. М., 1991
День рождения Сяопо: Повесть-сказка; История небесного дара: Роман. М., 1991
Юмор: [миниатюры]. СПб., 1997.