ЛАО ШЭ

ЛАО ШЭ - китайский пи­са­тель, об­щественный дея­тель.

Из бед­ной маньчжурской се­мьи. Окон­чил учи­тель­скую се­ми­на­рию (1918 год); в 1924-1929 годах пре­по­да­вал китайский язык в Лон­дон­ском университете. Пер­вые ро­ма­ны, на­пи­сан­ные в Ве­ли­ко­бри­та­нии, при­нес­ли Лао Шэ из­вест­ность: «Фи­ло­со­фия поч­тен­но­го Чжа­на» («Лао Чжан­ды Чжэ­сюэ», 1926 год), «Чжао Цзы­юэ» (1927 год; в русском переводе «Муд­рец ска­зал…», 1979 год), «Двое Ма» («Эр Ма», 1928 год). По воз­вра­ще­нии в Ки­тай (1930 год) пре­по­да­вал в университетах провинции Шань­дун.

Опуб­ли­ко­вал со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гический ро­ман из жиз­ни пе­кин­ско­го чи­нов­ни­че­ст­ва «Раз­вод» («Ли­хунь», 1933 год, русский перевод 1967 года), са­ти­рический ро­ман-ан­ти­уто­пию «За­пис­ки о Ко­шачь­ем го­ро­де» («Мао чэн цзи», 1933 год, русский перевод 1969 года), где под ви­дом опи­са­ния жиз­ни на Мар­се ост­ро кри­ти­ко­вал нра­вы го­минь­да­нов­ско­го Ки­тая, а так­же имев­ший наи­боль­ший ус­пех ро­ман «Верб­люд Сян­цзы» («Ло­то Сянц­зы», 1935 год, в русском переводе «Рик­ша», 1956 год) о тра­гической судь­бе «ма­лень­ко­го» че­ло­ве­ка - че­ст­но­го и тру­до­лю­би­во­го пе­кин­ско­го бед­ня­ка, опус­тив­ше­го­ся под уда­ра­ми судь­бы на са­мое дно об­щест­ва. Про­из­ве­де­ни­ям Лао Шэ это­го пе­рио­да, на­пи­сан­ным жи­вым раз­го­вор­ным язы­ком, при­су­щи пси­хо­ло­гическая дос­то­вер­ность, жи­вость сю­жет­но­го раз­ви­тия, ко­ло­рит­ность ти­па­жей.

В го­ды японской ок­ку­па­ции (1937-1945 годы) Лао Шэ ру­ко­во­дил «Все­ки­тай­ской ас­со­циа­ци­ей ра­бот­ни­ков литературы и ис­кус­ст­ва по от­по­ру вра­гу». В 1940 году вы­шел его про­ник­ну­тый пат­рио­тическим па­фо­сом ро­ман «Со­жже­ние» («Хоц­зан») о нравственных ис­то­ках ге­ро­из­ма китайского на­ро­да. Сре­ди про­из­ве­де­ний Лао Шэ: ро­ман-три­ло­гия «Че­ты­ре по­ко­ле­ния од­ной се­мьи» («Сы ши тун тан», 1944-1951 годы) о пе­рио­де японской ок­ку­па­ции Ки­тая; не­за­вер­шён­ный ро­ман о жиз­ни ста­ро­го Пе­ки­на «Под пур­пур­ны­ми стя­га­ми» («Чжэн­хун ци ся», русский перевод 1982 год); ге­рои­ко-пат­рио­тические и са­ти­рические пье­сы «Ос­тат­ки ту­ма­на» («Цань у», 1940 год), «Го­су­дар­ст­во пре­вы­ше все­го» («Го­ц­зя чжи­шан», 1943 год), «Ка­на­ва Дра­ко­нов ус» («Лун­сюй­гоу», 1950 год), «Чай­ная» («Ча­гу­ань», 1957 год), ис­то­рическая дра­ма «Ку­лак во имя спра­вед­ли­во­сти» («Ихэ­ту­ань», 1961 год) и др.; по­вес­ти, рас­ска­зы. По­гиб в на­ча­ле «куль­тур­ной ре­во­лю­ции».

Сочинения :

Со­чи­не­ния: В 2 т. М., 1957

За­пис­ки о Ко­шачь­ем го­ро­де: Ро­ман и рас­ска­зы. М., 1977

Из­бран­ные про­из­ве­де­ния. М., 1991

День ро­ж­де­ния Сяо­по: По­весть-сказ­ка; Ис­то­рия не­бес­но­го да­ра: Ро­ман. М., 1991

Юмор: [ми­ниа­тю­ры]. СПб., 1997.