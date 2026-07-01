ЛАНЖЕРОН АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ

ЛАНЖЕРОН АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ - французский граф (в 1799 году воз­ве­дён в российское граф­ское дос­то­ин­ст­во), российский во­енный и государственный дея­тель.

В 1782 году по­свя­щён в ма­со­ны. В 1782-1783 годах, во вре­мя Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годах, в ря­дах французской ар­мии сра­жал­ся про­тив анг­ли­чан. В апреле 1789 года избран в Ге­не­раль­ные шта­ты, вес­ной 1790 года, уви­дев в раз­ви­тии Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века «пре­сту­п­ле­ния, вся­ко­го ро­да жес­то­ко­сти и ни­зо­сти», эмиг­ри­ро­вал. В чи­не пол­ков­ни­ка в 1790 году при­нят на российскую служ­бу в Си­бир­ский гре­на­дер­ский полк. В со­ста­ве греб­ной фло­ти­лии ви­це-адмирал К. Нас­сау-Зи­ге­на от­ли­чил­ся в Вы­борг­ском сра­же­нии 1790 года в хо­де русско-шведской вой­ны 1788-1790 годов (на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни).

Уча­ст­во­вал в русско-турецкой вой­не 1787-1791 годов, от­личил­ся при Из­маи­ла штур­ме 1790 года и в Ма­чин­ском сра­же­нии 1791 года. В 1792-1794 годах во­лон­тё­ром уча­ст­во­вал в вой­нах 1-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции; по по­ру­че­нию императрицы Ека­те­ри­ны II на­прав­лял в Санкт-Пе­тер­бург со­об­ще­ния о хо­де во­енных дей­ст­вий про­тив Фран­ции. Командир Ма­ло­рос­сий­ско­го гре­на­дер­ско­го пол­ка (1796-1797 годы).

Поль­зо­вал­ся осо­бым рас­по­ло­же­ни­ем императора Пав­ла I (был зна­ком с ним с 1782 года), со­сто­ял с ним в лич­ной пе­ре­пис­ке. Шеф Уфим­ско­го муш­ке­тёр­ско­го пол­ка (1797-1799 годы) и Ряж­ско­го муш­ке­тёр­ско­го (с 1811 года пехотного) пол­ка (в 1799-1806 и 1829-1831 годах). Ин­спек­тор ин­фан­те­рии Бре­ст­ской ин­спек­ции (1800-1806 годы). В Ау­стер­лиц­ком сра­же­нии 1805 года ко­ман­до­вал 2-й ко­лон­ной из 6 пехотных пол­ков, ко­то­рая по­нес­ла зна­чительные по­те­ри при по­пыт­ке от­бить Пра­цен­ские вы­со­ты; по при­ка­зу императора Алек­сан­д­ра I по­дал про­ше­ние об от­став­ке, но был ос­тав­лен в ар­мии без какого-либо на­зна­че­ния. В хо­де русско-турецкой вой­ны 1806-1812 годов ко­ман­до­вал об­сер­ва­ци­он­ным кор­пу­сом под Из­маи­лом (март - июнь 1809 года), за­тем ре­зерв­ным кор­пу­сом. 29.08(10.9).1809 года раз­бил аван­гард турецкой ар­мии у кре­по­сти Жур­жа, от­ли­чил­ся в сра­же­нии у деревни Де­ре­кёй [8(20).06.1810 года; на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни]. Начальник 22-й пехотной ди­ви­зии (с августа 1810 года), ру­ко­во­дил бло­ка­дой Си­ли­ст­рии [ка­пи­ту­ли­ро­ва­ла 30.05(11.06).1810 года], при­ну­дил ка­пи­ту­ли­ро­вать турецкие гар­ни­зо­ны Ру­щу­ка и Жур­жи [15(27).09.1810 года], от­ли­чил­ся в Ру­щук­ском сра­же­нии 1811 года.

В на­ча­ле Отечественной вой­ны 1812 года командир 1-го кор­пу­са Ду­най­ской ар­мии, с сен­тяб­ря - кор­пу­са 3-й Западной ар­мии адмирала П. В. Чи­ча­го­ва, уча­ст­во­вал в бо­ях «Бе­ре­зин­ской пе­ре­пра­вы» 1812 года, в ос­во­бо­ж­де­нии Виль­но и фор­си­ро­ва­нии Вис­лы. Уча­ст­ник за­гра­нич­ных по­хо­дов рос­сий­ской ар­мии 1813-1814 годов. Ко­ман­до­вал кор­пу­сом 3-й ар­мии генерал-фельдмаршала М. Б. Барк­лая де Тол­ли во вре­мя бло­ка­ды кре­по­сти Торн (сда­лась 18.04.1813 года; на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 2-й сте­пе­ни), ко­ман­до­вал кор­пу­сом (42 тысяч человек) в со­ста­ве Си­лез­ской ар­мии генерал-лейтенанта (с октября 1813 года генерал-фельдмаршал) Г. Л. фон Блюхе­ра.

Кор­пус Ланжерона от­ли­чил­ся в Кац­бах­ском сра­же­нии 1813 года, Лейп­циг­ском сра­же­нии 1813 года и др. В хо­де во­енных дей­ст­вий на тер­ри­то­рии Фран­ции Ланжерон ко­ман­до­вал пра­вым флан­гом ар­мии Блюхе­ра в сра­же­ни­ях при Крао­не, Ла­не (Лао­не) и под Фер-Шам­пе­нуа­зом. 18.03.1814 года кор­пус Ланжерона ов­ла­дел вы­со­та­ми Мон­мар­тра близ Па­ри­жа. Вес­ной 1815 командующий 4-го и 6-го пехотного кор­пу­сов 1-й ар­мии Барк­лая де Тол­ли в Эль­за­се и Ло­та­рин­гии, ру­ко­во­дил их воз­вра­ще­ни­ем на ро­ди­ну. Одес­ский гра­до­на­чаль­ник (1815-1820 годы). Хер­сон­ский, тав­ри­че­ский и ека­те­ри­но­слав­ский (с 1822 года но­во­рос­сий­ский) генерал-гу­бер­на­тор (1815-1823 годы), со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию Но­во­рос­сии. Во­пло­тил в жизнь ряд на­чи­на­ний сво­его дру­га А. Э. дю Плес­си гер­цо­га Ри­ше­льё: в Одес­се бы­ла ус­танов­ле­на сис­те­ма пор­то-фран­ко (1817 года; при­ме­ня­лась в 1819-1849 годах), ос­но­ван Ри­шель­ёв­ский ли­цей, раз­бит бо­та­нический сад, уст­ро­ен При­мор­ский буль­вар, со­б­ра­ны сред­ст­ва на па­мят­ник Ри­ше­льё (от­крыт в 1828 году, скульп­тор И. П. Мар­тос).

Один из ос­но­ва­те­лей 2 ма­сон­ских лож в Одес­се, почетный член 2 лож в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1823 году, вы­звав не­до­воль­ст­во императора Алек­сан­д­ра I по­да­чей за­пи­сок, в ко­то­рых пред­ла­гал от­ме­нить Та­бель о ран­гах 1722 года и кри­ти­ко­вал из­лиш­нюю мно­го­слож­ность кан­це­ляр­ской пе­ре­пис­ки, уво­лен от долж­но­сти и вы­ехал за гра­ни­цу. Вер­нул­ся в Рос­сию по вы­зо­ву императора Ни­ко­лая I. Член Вер­хов­но­го уго­лов­но­го су­да над де­каб­ри­ста­ми. Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов со­про­во­ж­дал императора Ни­ко­лая I на фронт, с ию­ля 1828 года ко­ман­довал вой­ска­ми в Ва­ла­хии, ру­ко­во­дил 30.01(11.02).1829 года штур­мом турецкой кре­по­сти Тур­но. В мар­те 1829 года, не­до­воль­ный на­зна­че­ни­ем генерал от инфантерии И. И. Ди­би­ча глав­но­ко­ман­дую­щим, по­дал в от­став­ку (офи­ци­аль­но - по бо­лез­ни) и по­се­лил­ся в Одес­се.

Ав­тор вос­по­ми­на­ний на французском языке (опубликован час­тич­но; ко­пии хра­нят­ся в От­де­ле ру­ко­пи­сей РНБ). Почетный член ВОЛРС (с 1818 года).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1810 год; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1813 год), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1811 год), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1814 год; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1826 год), а так­же зо­ло­той шпа­гой с над­пи­сью «За храб­рость» (1790 год) и др.

Име­нем Ланжерона на­зва­ны ули­ца в Одес­се и рай­он го­ро­да, мыс Одес­ско­го за­ли­ва Чёр­но­го мо­ря.

Сочинения :

Опи­са­ние сра­же­ния при Кац­ба­хе. (Из жур­на­ла гра­фа Лан­же­ро­на) // Во­ен­ный жур­нал. 1817. Кн. 3–4; Жур­нал дей­ст­вий кор­пу­са Рос­сий­ских войск под ко­ман­дою ге­не­ра­ла от ин­фан­те­рии гра­фа Лан­же­ро­на в про­дол­же­ние кам­па­нии 1813 и 1814 гг. в Си­ле­зии, Сак­со­нии и во Фран­ции // Там же. 1817. Кн. 7

L’invasion austro-prussienne (1792–1794) // M ́emoires sur les guerres de la premiere coalition. P., 1895. Vol. 1

Из за­пи­сок гра­фа Лан­же­ро­на: 1812 г. // Рус­ский ар­хив. 1895. Кн. 3. № 10; Рус­ская ар­мия в год смер­ти Ека­те­ри­ны II // Рус­ская ста­ри­на. 1895. № 3–5

Бе­ре­зин­ская опе­ра­ция в вой­ну 1812 г. [СПб., 1899]

За­пис­ки гра­фа Лан­же­ро­на. Его седь­мая кам­па­ния в Мо­ра­вии и в Венг­рии в 1805 г. // Во­енный сбор­ник. 1900. № 8–12. 1901. № 1–2

За­пис­ки гра­фа Лан­же­ро­на. Вой­на с Тур­ци­ей 1806–1812 гг. // Рус­ская ста­ри­на. 1907. № 5–11. 1908. № 2–4, 6–11. 1909. № 6–9. 1910. № 7–10. 1911. № 7, 8

Кон­чи­на им­пе­ра­то­ра Пав­ла I: Из за­пи­сок гра­фа Лан­же­ро­на и Фон­ви­зи­на. СПб., [1909].