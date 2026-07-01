ЛАНЖЕРОН АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ
ЛАНЖЕРОН АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ - французский граф (в 1799 году возведён в российское графское достоинство), российский военный и государственный деятель.
В 1782 году посвящён в масоны. В 1782-1783 годах, во время Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годах, в рядах французской армии сражался против англичан. В апреле 1789 года избран в Генеральные штаты, весной 1790 года, увидев в развитии Французской революции XVIII века «преступления, всякого рода жестокости и низости», эмигрировал. В чине полковника в 1790 году принят на российскую службу в Сибирский гренадерский полк. В составе гребной флотилии вице-адмирал К. Нассау-Зигена отличился в Выборгском сражении 1790 года в ходе русско-шведской войны 1788-1790 годов (награждён орденом Святого Георгия 4-й степени).
Участвовал в русско-турецкой войне 1787-1791 годов, отличился при Измаила штурме 1790 года и в Мачинском сражении 1791 года. В 1792-1794 годах волонтёром участвовал в войнах 1-й антифранцузской коалиции; по поручению императрицы Екатерины II направлял в Санкт-Петербург сообщения о ходе военных действий против Франции. Командир Малороссийского гренадерского полка (1796-1797 годы).
Пользовался особым расположением императора Павла I (был знаком с ним с 1782 года), состоял с ним в личной переписке. Шеф Уфимского мушкетёрского полка (1797-1799 годы) и Ряжского мушкетёрского (с 1811 года пехотного) полка (в 1799-1806 и 1829-1831 годах). Инспектор инфантерии Брестской инспекции (1800-1806 годы). В Аустерлицком сражении 1805 года командовал 2-й колонной из 6 пехотных полков, которая понесла значительные потери при попытке отбить Праценские высоты; по приказу императора Александра I подал прошение об отставке, но был оставлен в армии без какого-либо назначения. В ходе русско-турецкой войны 1806-1812 годов командовал обсервационным корпусом под Измаилом (март - июнь 1809 года), затем резервным корпусом. 29.08(10.9).1809 года разбил авангард турецкой армии у крепости Журжа, отличился в сражении у деревни Дерекёй [8(20).06.1810 года; награждён орденом Святого Георгия 3-й степени]. Начальник 22-й пехотной дивизии (с августа 1810 года), руководил блокадой Силистрии [капитулировала 30.05(11.06).1810 года], принудил капитулировать турецкие гарнизоны Рущука и Журжи [15(27).09.1810 года], отличился в Рущукском сражении 1811 года.
В начале Отечественной войны 1812 года командир 1-го корпуса Дунайской армии, с сентября - корпуса 3-й Западной армии адмирала П. В. Чичагова, участвовал в боях «Березинской переправы» 1812 года, в освобождении Вильно и форсировании Вислы. Участник заграничных походов российской армии 1813-1814 годов. Командовал корпусом 3-й армии генерал-фельдмаршала М. Б. Барклая де Толли во время блокады крепости Торн (сдалась 18.04.1813 года; награждён орденом Святого Георгия 2-й степени), командовал корпусом (42 тысяч человек) в составе Силезской армии генерал-лейтенанта (с октября 1813 года генерал-фельдмаршал) Г. Л. фон Блюхера.
Корпус Ланжерона отличился в Кацбахском сражении 1813 года, Лейпцигском сражении 1813 года и др. В ходе военных действий на территории Франции Ланжерон командовал правым флангом армии Блюхера в сражениях при Краоне, Лане (Лаоне) и под Фер-Шампенуазом. 18.03.1814 года корпус Ланжерона овладел высотами Монмартра близ Парижа. Весной 1815 командующий 4-го и 6-го пехотного корпусов 1-й армии Барклая де Толли в Эльзасе и Лотарингии, руководил их возвращением на родину. Одесский градоначальник (1815-1820 годы). Херсонский, таврический и екатеринославский (с 1822 года новороссийский) генерал-губернатор (1815-1823 годы), содействовал развитию Новороссии. Воплотил в жизнь ряд начинаний своего друга А. Э. дю Плесси герцога Ришельё: в Одессе была установлена система порто-франко (1817 года; применялась в 1819-1849 годах), основан Ришельёвский лицей, разбит ботанический сад, устроен Приморский бульвар, собраны средства на памятник Ришельё (открыт в 1828 году, скульптор И. П. Мартос).
Один из основателей 2 масонских лож в Одессе, почетный член 2 лож в Санкт-Петербурге. В 1823 году, вызвав недовольство императора Александра I подачей записок, в которых предлагал отменить Табель о рангах 1722 года и критиковал излишнюю многосложность канцелярской переписки, уволен от должности и выехал за границу. Вернулся в Россию по вызову императора Николая I. Член Верховного уголовного суда над декабристами. Во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов сопровождал императора Николая I на фронт, с июля 1828 года командовал войсками в Валахии, руководил 30.01(11.02).1829 года штурмом турецкой крепости Турно. В марте 1829 года, недовольный назначением генерал от инфантерии И. И. Дибича главнокомандующим, подал в отставку (официально - по болезни) и поселился в Одессе.
Автор воспоминаний на французском языке (опубликован частично; копии хранятся в Отделе рукописей РНБ). Почетный член ВОЛРС (с 1818 года).
Награждён орденами Святого Александра Невского (1810 год; алмазными знаками к нему - 1813 год), Святого Владимира 1-й степени (1811 год), Святого Андрея Первозванного (1814 год; алмазными знаками к нему - 1826 год), а также золотой шпагой с надписью «За храбрость» (1790 год) и др.
Именем Ланжерона названы улица в Одессе и район города, мыс Одесского залива Чёрного моря.
Сочинения:
Описание сражения при Кацбахе. (Из журнала графа Ланжерона) // Военный журнал. 1817. Кн. 3–4; Журнал действий корпуса Российских войск под командою генерала от инфантерии графа Ланжерона в продолжение кампании 1813 и 1814 гг. в Силезии, Саксонии и во Франции // Там же. 1817. Кн. 7
L’invasion austro-prussienne (1792–1794) // M ́emoires sur les guerres de la premiere coalition. P., 1895. Vol. 1
Из записок графа Ланжерона: 1812 г. // Русский архив. 1895. Кн. 3. № 10; Русская армия в год смерти Екатерины II // Русская старина. 1895. № 3–5
Березинская операция в войну 1812 г. [СПб., 1899]
Записки графа Ланжерона. Его седьмая кампания в Моравии и в Венгрии в 1805 г. // Военный сборник. 1900. № 8–12. 1901. № 1–2
Записки графа Ланжерона. Война с Турцией 1806–1812 гг. // Русская старина. 1907. № 5–11. 1908. № 2–4, 6–11. 1909. № 6–9. 1910. № 7–10. 1911. № 7, 8
Кончина императора Павла I: Из записок графа Ланжерона и Фонвизина. СПб., [1909].