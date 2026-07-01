ЛАНЖЕ
ЛАНЖЕ - город во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр и Луара.
Население 4,2 тысячи человек (2010 год). Расположен на правом берегу реки Луара, к западу от города Тур.
В конце X века Фульк Нерра, граф Анжуйский, построил на месте нынешнего города замок, ставший образцом раннесредневекового оборонного зодчества (сохранившиеся руины донжона считаются древнейшими во Франции). С 1206 года до 1631 года Ланже входил (с перерывами) в состав королевских владений. Во время Столетней войны 1337-1453 годов захвачен англичанами, которые оставили его при условии разрушения замка (разрушен около 1428 года).
Город Ланже сложился вокруг нового замка, возведённого королём Людовиком XI в 1465-1469 годах для защиты от бретонцев; оборонительное значение его отпало после бракосочетания короля Карла VIII и Анны Бретонской в 1491 году, состоявшегося в замке Ланже. Замок в основном сохранил свой первоначальный вид феодальной крепости: высокие стены с узкими окнами, угловые башни цилиндрической формы, галерея с бойницами, опоясывающая всё сооружение, подъёмный мост и т. д. К замку примыкает старый парк, расположенный на спускающихся вниз террасах. Внутреннее убранство замка Ланже (парадные и жилые покои), благодаря усилиям последнего владельца, Ж. Сигфрида, в 1886-1906 годах тщательно воссоздано в том виде, какой имело в XV веке (камины, мебель, свыше 30 фламанских шпалер XIV-XV веков, живопись, также коллекция костюмов и т. д.); была проведена реставрация самого замка. В 1904 году замок Ланже подарен Институту Франции. В составе замков Луары он включён в список Всемирного наследия.
Близ замка - жилые дома (в т. ч. ренессансные), церковь (XV-XVI веков). Музей ремёсел. Туризм.