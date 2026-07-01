ЛАНЖЕ

ЛАНЖЕ - го­род во Фран­ции, в ре­гио­не Центр, департамент Эндр и Луа­ра.

Население 4,2 тысячи человек (2010 год). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу реки Луа­ра, к за­па­ду от города Тур.

В конце X века Фульк Нер­ра, граф Ан­жуй­ский, по­стро­ил на мес­те ны­неш­не­го го­ро­да за­мок, став­ший об­раз­цом ран­несред­не­ве­ко­во­го обо­рон­но­го зод­че­ст­ва (со­хра­нив­шие­ся руи­ны дон­жо­на счи­та­ют­ся древ­ней­ши­ми во Фран­ции). С 1206 года до 1631 года Ланже вхо­дил (с пе­ре­ры­ва­ми) в со­став ко­ро­лев­ских вла­де­ний. Во вре­мя Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов за­хва­чен анг­ли­ча­на­ми, ко­то­рые ос­та­ви­ли его при ус­ло­вии раз­ру­ше­ния зам­ка (раз­ру­шен около 1428 года).

Го­род Ланже сло­жил­ся во­круг но­во­го зам­ка, воз­ве­дён­но­го ко­ро­лём Лю­до­ви­ком XI в 1465-1469 годах для за­щи­ты от бре­тон­цев; обо­ро­нительное зна­че­ние его от­па­ло по­сле бра­косо­че­та­ния ко­ро­ля Кар­ла VIII и Ан­ны Бре­тон­ской в 1491 году, со­сто­яв­ше­го­ся в зам­ке Ланже. За­мок в основном со­хра­нил свой пер­во­на­чаль­ный вид феодальной кре­по­сти: вы­со­кие сте­ны с уз­ки­ми ок­на­ми, уг­ло­вые баш­ни ци­лин­д­рической фор­мы, га­ле­рея с бой­ни­ца­ми, опоя­сы­ваю­щая всё со­ору­же­ние, подъ­ём­ный мост и т. д. К зам­ку при­мыка­ет ста­рый парк, рас­по­ло­жен­ный на спус­каю­щих­ся вниз тер­ра­сах. Внут­рен­нее уб­ран­ст­во зам­ка Ланже (па­рад­ные и жи­лые по­кои), бла­го­да­ря уси­ли­ям по­след­не­го вла­дель­ца, Ж. Сиг­фри­да, в 1886-1906 годах тща­тель­но вос­соз­да­но в том ви­де, ка­кой име­ло в XV веке (ка­ми­ны, ме­бель, свыше 30 фламанских шпа­лер XIV-XV веков, жи­во­пись, так­же кол­лек­ция кос­тю­мов и т. д.); бы­ла про­ве­де­на рес­тав­ра­ция са­мо­го зам­ка. В 1904 году за­мок Ланже по­да­рен Институту Фран­ции. В со­ста­ве зам­ков Луа­ры он вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Близ зам­ка - жи­лые до­ма (в т. ч. ре­нес­санс­ные), цер­ковь (XV-XVI веков). Му­зей ре­мё­сел. Ту­ризм.

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