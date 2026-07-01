ЛАНУ АРМАН
ЛАНУ АРМАН - французский писатель.
После смерти отца (1930 год) был вынужден прервать учёбу и начать работать; занимался самообразованием. Во время Второй мировой войны находился в немецком плену; был освобождён в 1942 году. Принимал участие в работе многих культурных организаций, в т. ч. франко-советских; секретарь Гонкуровской академии (с 1971 года).
Дебютировал детективным романом «Убитая "Канадка"» («La "Canadienne" assassinée», 1943 год). Большинство произведений Лану выдержано в традициях классического французского натурализма в духе Э. Золя и Г. де Мопассана, творчеству которых посвящены его эссе «Здравствуйте, Эмиль Золя» («Bonjour, monsieur Zola», 1954 год, русский перевод 1966 год) и «Мопассан, милый друг» («Maupassant, le Bel-Ami», 1967 год).
В романах «Майор Ватрен» («Le commandant Watrin», 1956 год, русский перевод 1957 год), «Свидание в Брюгге» («Le rendez-vous а̀ Bruges», 1958 год), «Когда море отступает» («Quand la mer se retire», 1965 год) и др., описывая поведение человека на войне и в условиях обыденной реальности, Лану размышляет о безумии как решающей силе, предопределяющей развитие и деградацию общества. Мастерство пейзажной и бытовой зарисовки характерно для очеркового цикла Лану «Физиология Парижа» («Physiologie de Paris», 1954 год), поэтический сборник «Разносчик» («Colporteur», 1952 год) и др. Автор многочисленных критических статей, предисловий, дневников.