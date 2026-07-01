ЛАНУ АРМАН

ЛАНУ АРМАН - французский пи­са­тель.

По­сле смер­ти от­ца (1930 год) был вы­ну­ж­ден пре­рвать учё­бу и на­чать ра­бо­тать; за­ни­мал­ся са­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем. Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны на­хо­дил­ся в немецком пле­ну; был ос­во­бо­ж­дён в 1942 году. При­ни­мал уча­стие в ра­бо­те многих куль­тур­ных ор­га­ни­за­ций, в т. ч. фран­ко-со­вет­ских; сек­ре­тарь Гон­ку­ров­ской ака­де­мии (с 1971 года).

Де­бю­ти­ро­вал де­тек­тив­ным ро­ма­ном «Уби­тая "Ка­над­ка"» («La "Ca­na­di­enne" as­sas­sinée», 1943 год). Боль­шин­ст­во про­из­ве­де­ний Лану вы­дер­жа­но в тра­ди­ци­ях клас­сического французского на­ту­ра­лиз­ма в ду­хе Э. Зо­ля и Г. де Мо­пас­са­на, твор­че­ст­ву ко­то­рых по­свя­ще­ны его эс­се «Здрав­ст­вуй­те, Эмиль Зо­ля» («Bon­jour, mon­sieur Zola», 1954 год, русский перевод 1966 год) и «Мо­пас­сан, ми­лый друг» («Mau­pas­sant, le Bel-Ami», 1967 год).

В ро­ма­нах «Май­ор Ват­рен» («Le com­man­dant Watrin», 1956 год, русский перевод 1957 год), «Сви­да­ние в Брюг­ге» («Le ren­dez-vous а̀ Bruges», 1958 год), «Ко­гда мо­ре от­сту­па­ет» («Quand la mer se re­tire», 1965 год) и др., опи­сы­вая по­ве­де­ние че­ло­века на вой­не и в ус­ло­ви­ях обы­ден­ной ре­аль­но­сти, Лану раз­мыш­ля­ет о бе­зу­мии как ре­шаю­щей си­ле, пре­до­пре­де­ляю­щей раз­ви­тие и де­гра­да­цию об­ще­ст­ва. Мас­тер­ст­во пей­заж­ной и бы­то­вой за­ри­сов­ки ха­рак­тер­но для очер­ко­во­го цик­ла Лану «Фи­зио­ло­гия Па­ри­жа» («Physi­olo­gie de Pa­ris», 1954 год), по­этический сборник «Раз­нос­чик» («Col­porteur», 1952 год) и др. Ав­тор мно­го­численных кри­тических ста­тей, пре­ди­сло­вий, днев­ни­ков.