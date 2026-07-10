ЛАНСКOЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Принадлежал к старинному дворянскому роду польского происхождения, известному с начала XVI века. Был сыном гродненского губернатора, генерал-майора Николая Сергеевича Ланского (1846–1812) и его супруги Анны Петровны, урождённой Тормасовой.

Получил домашнее образование. В 1783 году был записан подпрапорщиком в лейб-гвардии Измайловский полк. В 1796 году получил чин подпоручика. В 1801 году стал адъютантом цесаревича Константина Павловича и перешёл в лейб-гвардии Конный полк в чине штабс-ротмистра. После произведения в ротмистры оставил военную службу и перешёл в Коллегию иностранных дел . Два года служил в российской дипломатической миссии в Париже , в 1805 году был пожалован в камер-юнкеры Высочайшего Двора.

В 1805 году, после начала войны с Францией, вернулся на военную службу и был зачислен полковником в Мариупольский гусарский полк. За отличие в битва при Аустерлице был награждён орден Св. Георгия 4-й степени и чуть позже произведён в подполковники. В 1807 году стал командовать Польским уланским полком, а в 1808 году – был пожалован во флигель-адъютанты к Е. И. В. В годы Русско-турецкой войны 1806–1812 годов проявил себя как талантливый кавалерийский командир. В октябре 1809 года сумел, несмотря на численное превосходство противника, вынудить турок отступить в битве при Татарице и захватить два знамени. В июне 1810 года при взятии Разграда вклинился с тремя гусарскими эскадронами в турецкую конницу и обратил её в бегство, преследуя более восьми вёрст. Участвовал в сражениях при Шумле и Батине. В 1810 году получил чин генерал-майора, был награждён орденами Св. Георгия 3-й степени и Св. Анны 2-й степени. В 1811 году был назначен шефом Белорусского гусарского полка.

В период Отечественной войны 1812 года находился в составе Молдавской армии адмирала П. В. Чичагова. Отличился в сражении при Любомле. После операции на Березине был определён начальником кавалерии в отряд генерал-адъютанта Ф. Ф. Винцингероде. В 1813 году приложил усилия к разгрому саксонского корпуса Ренье под Калишем . Во время Заграничных походов русской армии 1813–1814 годов участвовал во взятии Дрездена и битвах при Люцене, Бауцене, Лейпциге и Кацбахе. За отличие в последней был произведён в генерал-лейтенанты. В феврале 1814 года получил смертельное ранение в сражении при Краоне.