ЛАНСКOЙ ПЁТР ПЕТРOВИЧ

Принадлежал к старинному дворянскому роду польского происхождения, известному с начала XVI века. Был первым сыном статского советника, обер-прокурора Сената Петра Сергеевича Ланского (1752–1800), приходился двоюродным братом будущему министру внутренних дел России Сергею Степановичу Ланскому .

Получил домашнее образование. В 1818 году был зачислен юнкером в Кавалергардский полк, а затем, в том же году, произведён в корнеты. Прослужил в полку около 25 лет. Образцовой службой обратил на себя внимание императора Николая I , в 1834 году был пожалован во флигель-адъютанты и в том же году получил чин полковника.

В 1843 году был произведён в генерал-майоры с назначением состоять при гвардейской кирасирской дивизии. В 1844–1853 годах командовал лейб-гвардии Конным полком. В 1846 году был зачислен в Свиту Е. И. В., в 1849 году – пожалован в генерал-адъютанты. В 1847 году за 25 лет службы в офицерских чинах был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени. В 1853 году получил чин генерал-лейтенанта. Во время Крымской войны был командирован в Вятскую губернию для организации ополчения. В 1855–1859 годах входил в Комитет государственного коннозаводства. В 1856–1861 годах командовал 1-й гвардейской кавалерийской дивизией.

В 1861 году в связи с увольнением в продолжительный отпуск (для лечения жены за границей) был отчислен в Свиту Е. И. В. и занялся административной деятельностью. Работал в комиссии для разбора и суда по политическим делам, затем, с 1864 года, председательствовал в следственной комиссии о поджогах в Петербурге . В 1865 году, во время отсутствия на месте столичного генерал-губернатора А. А. Суворова, исправлял эту должность. В 1864–1871 годах стоял во главе Особой следственной комиссии по делам о распространении преступных воззваний. В 1872 году состоял при короле Вюртемберга, прибывшем в Петербург. В 1875 году был назначен председателем Особой комиссии для пересмотра положения о судах общества офицеров. В 1877 году скончался в Петербурге в возрасте 78 лет. Был похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры рядом с женой.

В 1844 году женился на Наталье Николаевне Пушкиной, урождённой Гончаровой (1812–1863), вдове известного поэта А. С. Пушкина . В браке родились дочери Александра (1845–1919), Софья (1846 – ?) и Елизавета (1848–1903). Александра и Елизавета вышли замуж за братьев И. А. и Н. А. Араповых, генерал-лейтенанта и полковника соответственно. Впоследствии Елизавета вторично вышла замуж за генерал-лейтенанта С. И. Бибикова.