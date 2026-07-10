ЛАНСКOЙ ПАВЕЛ ПЕТРOВИЧ

Принадлежал к старинному дворянскому роду польского происхождения, известному с начала XVI века. Был вторым сыном статского советника, обер-прокурора Сената Петра Сергеевича Ланского (1752–1800), приходился двоюродным братом будущему министру внутренних дел России Сергею Степановичу Ланскому .

Был зачислен в Пажеский корпус, воспитывался в доме родителей. В 1809 году поступил в Кавалергардский полк, в июле 1811 года – был произведён в корнеты. С полком участвовал в Отечественной войне 1812 года , сражался при Витебске, Смоленске, Бородине, Малоярославце, под Красным. Во время Заграничного похода русской армии 1813–1814 годов принимал участие в боях при Люцене, Бауцене, Дрездене , Кульме, Лейпциге , Фер-Шампенуазе, присутствовал при взятии Парижа . За боевые отличия получил ордена Св. Владимира 4-й степени и Св. Анны 2-й, 3-й и 4-й степеней, а также получил несколько чинов. После окончания войны продолжил службу в Кавалергардском полку, в 1817 году был произведён в ротмистры, в 1820 году – в полковники. Во время выступления декабристов 14 декабря 1825 года находился в рядах войск на Сенатской площади, проявив верность императору Николаю I , и на следующий день был пожалован во флигель-адъютанты к Е. И. В.

В 1828 году получил чин генерал-майора с назначением состоять по кавалерии при начальнике 1-й кирасирской дивизии. В 1831 году, при формировании резервных войск, был назначен начальником резервных эскадронов гвардейской кавалерии. В конце того же года начал командовать Образцовым кавалерийским полком. Имея репутацию выдающегося кавалериста и знатока лошадей, не жалел на содержание Образцового полка личных средств, из-за чего имел большие долги, особенно после пожара, уничтожившего значительную часть полкового имущества. В 1837 году был произведён в генерал-лейтенанты с оставлением заведующим Образцовым кавалерийским полком и с назначением начальником 1-й гвардейской кавалерийской дивизии.

В 1848 году встал во главе гвардейского резервного кавалерийского корпуса. В марте следующего года вышел в отставку, но уже спустя полтора месяца, с началом Венгерской кампании, вернулся на службу и был назначен в распоряжение главнокомандующего действующей армией. Принял участие в нескольких сражениях с венграми. В 1850 году стал председателем комитета для составления проекта ремонтирования кавалерии, в 1854 году – командующим всеми резервами и запасными гвардейскими эскадронами и резервной бригадой 1-й кавалерийской дивизии. В 1855 году был произведён в генералы от кавалерии и назначен командиром гвардейского резервного кавалерийского корпуса, а также введён в состав Комитета по составлению воинского устава строевой кавалерийской службы. В 1856 году был назначен членом Военного совета. В 1862 году вступил в должности инспектора войск и председателя комиссии для рассмотрения и обсуждения вопросов по ремонтированию кавалерии. В 1863 и 1865 годах осуществлял инспекцию различных воинских частей. В 1863 году, по случаю 50-летия сражения при Кульме, был пожалован кавалергардским мундиром. Скончался в возрасте 80 лет в Неаполе . Был похоронен в Петербурге на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры .

Был женат дважды. Второй супругой Ланского была Надежда Николаевна Маслова, по первому мужу Полетика (1804–1874). От первого брака он имел сыновей Николая и Павла, оба служили в гвардейской кавалерии.