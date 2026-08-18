ЛАНСКОЙ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (2011), профессор, декан факультета документоведения и технотронных архивов ИАИ РГГУ.

Родился 13 октября 1927 года в Москве. Окончил ФАД ИАИ РГГУ. В 1998 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Социально-политическое развитие России конца XIX – начала XX века в английской и американской историографии конца 1960-х – начала 1990-х гг.». В 2011 году защитил докторскую диссертацию на тему «Отечественная историография экономической истории России начала XX века». С 2013 года занимает должность декана факультета документоведения и технотронных архивов ИАИ РГГУ.

Автор более 130 научных работ. В область научных интересов входят история России новейшего времени, историография экономической истории России, информационный менеджмент и правовые основы аудиовизуальных архивов, а также археография аудиовизуальных документов.

Сочинения:

Отечественная историография экономической истории России начала XX века. М.: РГГУ, 2010. 504 с.

В зеркале Октября. Saarbrucken: Lambert Academic Publishing, 2011. 440 p.

Архивное законодательство Франции и проект Федерального закона “Об архивном деле в Российской Федерации”// Отечественные архивы. 2002. № 4. С. 6-15.

Национальный институт аудиовизуальных документов Французской республики// Вестник архивиста. № 3. 2002. С. 246- 256.

Принципы защиты интеллектуальной собственности на аудиовизуальные документы в зарубежном архивном законодательстве// Архивное право: история, современное состояние, перспективы развития. Материалы “круглого стола” 20 декабря 2001 г.. М.: РГГУ, 2002. С.57-63.

Проблемы модернизации аграрного сектора России второй половины XIX – начала XX века в зарубежной историографии и трудах академика И.Д. Ковальченко //Проблемы источниковедения и историографии. Материалы II Научных чтения памяти академика И.Д. Ковальченко. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. С. 182 – 191.

Проблемы определения подлинности и достоверности кино- и фотодокументов в исторических исследованиях// Вестник архивиста. 2004. № 6 (84). С. 131 –141.

Проблемы социальной истории XIX – XX вв. в отечественных исследованиях 2008 г. //Вестник РГГУ. № 17/09.

Российская экономика начала XX в. в системе международных отношений // Вестник РГГУ. № 17/09. Научный журнал. Серия «Международные отношения. Регионоведение». М., 2009. С. 82 – 91.

Современные историографические концепции аграрной истории России второй половины XIX – начала XX века //Новый исторический вестник. 2007. № 1(15). С. 28–45.

Фонды Архива РАН как источники по истории советской исторической науки //Отечественные архивы. 2009. № 3. С. 47 – 52.

Экономическая история России начала XX в. как проблема отечественной историографии //Новый исторический вестник. 2009. № 2(20). С. 5 – 18.

Lanskoi G. La France et les francaises en Russie de XVIe siecle aux nos jours: le guide d`orientation pour le recherches. Paris: Ecole nationale des chartes, 2010. 480 p. (ensemble avec B. Delmas, Eu. Starostine).