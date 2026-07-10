ЛАНСКOЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

Происходил из старинного польского дворянского рода. Родился в семье небогатого помещика Смоленской губернии, капитана Дмитрия Артемьевича Ланского. Получил домашнее образование. В 1772 году поступил на военную службу солдатом в лейб-гвардии Измайловский полк. В 1776 году из сержантов Измайловского полка был пожалован в кавалергарды с производством в армейские поручики.

Летом 1779 года, будучи караульным офицером, привлёк внимание императрицы Екатерины II , приехавшей в Царское Село. В октябре того же года был назначен адъютантом светлейшего князя Г. А. Потёмкина , а в ноябре – представлен императрице. Тогда же был пожалован во флигель-адъютанты, получил чин полковника, 100 тысяч рублей на гардероб и переехал жить во дворец, став фаворитом Екатерины.

В бытность фаворитом периодически получал от императрицы крупные суммы денег и дорогие подарки: 3 млн. рублей деньгами, бриллиантов на 80 тысяч, дом стоимостью 100 тысяч рублей и т. д., вследствие чего имел внушительное состояние, которое современники оценивали в примерно 6–7 млн. рублей. Владел несколькими имениями, тремя домами в Петербурге и Царском Селе, ценными коллекциями. В 1780 году стал действительным камергером и генерал-майором, затем шефом Смоленского драгунского полка, а в 1784 году – генерал-адъютантом с производством в генерал-поручики и поручиком Кавалергардского корпуса.

19 июня 1784 года внезапно заболел и через 5 дней умер в возрасте 26 лет. Был похоронен в Царском Селе на Софийском кладбище. Над его могилой императрица распорядилась построить церковь Казанской Божией Матери. Смерть Ланского стала тяжёлым ударом для Екатерины II: после кончины фаворита она затворилась в своих покоях в Царском Селе и никого не желала видеть. В письме к барону Ф. М. Гриму императрица признавалась, что надеялась видеть в Ланском «опору своей старости», а теперь с трудом пережила его уход: «Не могу ни спать ни есть, чтение нагоняет на меня тоску, а писать я не в силах. Не знаю, что будет со мной…». Для утешения Екатерины с юга был вызван Г. А. Потёмкин.

Всё имущество Ланского, которое тот накануне смерти передал в казну, императрица разделила между его матерью, братом и пятью сёстрами. Родственникам покойного фаворита она благоволила до конца своей жизни.