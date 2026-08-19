ЛАНСКИЕ
ЛАНСКИЕ - русский дворянский и графский род.
Родоначальник - Пётр Дмитриевич Ланской (? - после 1585 года), помещик Ржевского уезда. От двух его сыновей происходят две ветви рода.
Основатель 1-й ветви - Андрей Петрович (годы рождения и смерти неизвестны), от сыновей которого пошли две линии этой ветви рода. Старшая линия, происходившая от Ивана Андреевича Меньшого (годы рождения и смерти неизвестны), пресеклась на рубеже XVIII и XIX веков со смертью его потомка в 4-м поколении Дмитрия Васильевича Ланского.
Родоначальник младшей линии 1-й ветви рода - Григорий Андреевич (? - после 1679 года), участник русско-польской войны 1654-1667 годов, в т. ч. Смоленского похода 1660 года, в 1664 году в сражении в окрестностях Витебска попал в польский плен, вернулся на родину в 1665 году. От двух его сыновей произошли ещё две линии рода. Основатель 1-й линии - Емельян Григорьевич (годы рождения и смерти неизвестны). Его внуки: Пётр Родионович (? - не ранее 1787 года), коллежский ассесор (1783 год), городничий города Старица (1781-1787 годы); Михаил Родионович [11(22).07.1737 года - 23.11(04.12).1795 года], действительный статский советник (1780 год), губернский советник Псковской губернии (1772-1776 годы), директор Камерной экспедиции Полоцкой губернии (1776-1778 годы), экономии директор Казённой палаты (1778-1781 годы), поручик правителя (1781-1782 годы), правитель (1782-1784 годы) Полоцкого наместничества. Известны внуки П. Р. Ланского: Павел Александрович [06(18).07.1842 года - 15(27).05.1888 года], губернский секретарь (1867 год), за участие в студенческих волнениях 1861 года арестован и содержался в Петропавловской крепости, но вскоре освобождён, служил в канцелярии губернатора Тамбовской губернии (1864-1865 годы), затем в МВД, занимался разбором архива Санкт-Петербургской полиции (1866-1868 годы), тамбовский губернский предводитель дворянства (март - май 1888 года).
Основатель 2-й линии - Артемий Григорьевич (около 1672 года - после 1736 года). Из его сыновей наиболее известен Сергей Артемьевич (1710 год - не ранее 1771 год), коллежский советник (1767 год), член пограничной комиссии в Новгородской губернии (до 1764 года - 1771 год). Из его сыновей наиболее известны: Николай Сергеевич [1746 год - 20.07(01.08).1812 года], генерал-майор (1789 год), участник кампаний в Речи Посполитой (в 1793 году награждён золотым оружием с алмазами с надписью «За храбрость»), шеф Оренбургского драгунского полка (1796-1797 годы); В. С. Ланской; Павел Сергеевич [1758 года - 11(23).01.1832 года], тайный советник (1821 год), участник русско-шведской (1788-1790 годы), русско-турецкой (1787-1791 годы) войн и подавления Польского восстания 1794 года, с 1798 года в отставке, член Военной коллегии (с 1801 года), после заключения Тильзитского мира 1807 года командирован в Кёнигсберг, Данциг и Берлин для размена французских пленных, в ноябре 1812 года командирован в Полоцк, в декабре 1812 года - в Вильно для решения вопросов, связанных с приведением в надлежащее состояние местных госпиталей, сенатор Межевого департамента (1821-1830 годы), с 1830 года в отставке; Степан Сергеевич [08(19).09.1760 года - 15(27).01.1813 года], тайный советник (1800 год), вице-президент Придворной конторы (1801-1813 годы), гофмаршал (1801-1813 годы); Сергей Сергеевич [07(18).09.1761 года - 01(13).05.1814 года], тайный советник (1809 год), сенатор 2-го апелляционного департамента (с 1809 года), почетный опекун Санкт-Петербургского опекунского совета; Дмитрий Сергеевич [1767 год - 21.10 (02.11).1833 года], тайный советник (1809 год), участник русско-турецкой войны 1787-1791 годов, с 1795 года на гражданской службе, член Главного почтового правления (с 1800 года), губернатор Литовско-Виленской (1802-1804 годы), Московской (1806-1810 годы), Киевской (1810-1811 годы) губерний, сенатор (1811-1826 годы), директор Департамента государственных имуществ Министерства финансов (1813-1819/1820 годы), с 1826 года в отставке.
Сын Н. С. Ланского - Сергей Николаевич (1779 год - 07.03.1814 года), генерал-лейтенант (1813 год). Служил в лейб-гвардии Измайловском (1797-1801 годы), лейб-гвардии Конном (1801-1802 годы) полках, в 1801-1802 годах адъютант великого князя, цесаревича Константина Павловича, в 1802-1805 годах служил в Коллегии иностранных дел. С 1805 года вновь на военной службе, участник русско-австро-французской войны 1805 года (отличился в сражении при Амштеттене, ранен и контужен в сражении при Рауснице; в январе 1806 года награждён орденом Святого Георгия 4-й степени), русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов, командир Польского конного (уланского) полка (1807-1808 годы), флигель-адъютант (1808 год), участник русско-турецкой войны 1806-1812 годов (в 1809 году отличился в сражении при Татарице, в 1810 году - при взятии Разграда, в сражениях при Шумле и Батине; в 1810 году награждён орденом Святого Георгия 3-й степени). Шеф Белорусского гусарского полка (1811-1814 годы), участник Отечественной войны 1812 года, командир отдельного отряда в составе 3-й Западной армии, отличился в бою 17(29) сентября при Любомле, участвовал в сражении на реке Березина, затем начальник кавалерии в корпусе генерала Ф. Ф. Винцингероде. В 1813 году в ходе заграничных походов российской армии 1813-1814 годов отличился в сражениях при Калише и Кацбахе, участвовал в занятии Дрездена, в сражениях при Лютцене, Бауцене и под Лейпцигом. В 1814 году командовал авангардом в корпусе М. С. Воронцова в составе Силезской армии, в сражении при Краоне (07.03.1814 года) командовал арьергардом, прикрывал отступление корпуса, был смертельно ранен.
Внуки С. А. Ланского (дети его 2-го сына Петра Сергеевича): Сергей Петрович [1789 год - 20.05(01.06).1832 года], генерал-майор (1825 год), участник русско-австро-французской войны 1805 года (отличился в Аустерлицком сражении), русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов, Отечественной войны 1812 года (отличился в Бородинском сражении, награждён золотым оружием с надписью «За храбрость»), заграничных походов российской армии 1813-1814 годов (в 1814 году отличился в сражении при Фер-Шампенуазе; награждён орденом Святого Георгия 4-й степени), командир Малороссийского кирасирского полка (1818-1825 годы), с 1825 года в отставке;
Павел Петрович (1792 год - 06.02.1873 года), генерал от кавалерии (1855 год), участник Отечественной войны 1812 года, флигель-адъютант (1825 год), командир Образцового кавалерийского полка (1830-1837 годы), начальник 1-й лёгкой кавалерийской дивизии и заведующий Образцовым кавалерийским полком (1837-1848 годы), командир Гвардии резервного кавалерийского корпуса (1848-1849, 1855-1856 годы), участник Венгерского похода 1849 года, председатель Комитета для составления проекта ремонтирования кавалерии (с 1850 года), заведующий Образцовым кавалерийским полком (1850-1854 годы), во время Крымской войны 1853-1856 годов командующий всеми резервными и запасными гвардейскими эскадронами и резервной бригадой 7-й лёгкой кавалерийской дивизии (1854-1855 годы), член Военного совета (с 1856 года), с 1862 года инспектор кавалерии и председатель Комиссии по рассмотрению и обсуждению вопросов по ремонтированию кавалерии;
Пётр Петрович [13(24).03.1799 года - 06(18).05.1877 года], генерал от кавалерии (1866 год), командир лейб-гвардии Конного полка (1844-1853/1854 годы, до 1846 года исполняющий должность), генерал-майор Свиты Е. И. В. (1846 год), генерал-адъютант (1849 год), во время Крымской войны 1853-1856 годов формировал ополчение Вятской губернии, член Комитета государственного коннозаводства (1855-1859 годы), начальник 1-й гварди кавалерийской дивизии (1856-1861 годы), председатель Особой следственной комиссии по делам о распространении преступных воззваний, направленных к ниспровержению существующего в государстве порядка управления, и о покушении некоторых лиц возбудить воинские чины против правительства (1864-1871 годы), был женат [с 16(28). 07.1844 года] на вдове А. С. Пушкина Наталье Николаевне (урождённой Гончаровой) [27.08(08.09).1812 года - 26.11(08.12).1863 года].
Сын Павла П. Ланского - Павел Павлович [1835 года - 02(15).11.1901 года], генерал-майор (1894 год), служил в Митавском гусарском (1858-1863 годы), Павлоградском (1863-1864, 1865-1867 годы), лейб-гвардии Кавалергардском (1867-1868 годы), Мариупольском гусарском (1877-1880 годы) полках, в 1878 году заведующий судной частью штаба тыла действующей армии, командир запасного эскадрона Каргопольского драгунского полка (1880-1882 годы), с 1894 года в отставке.
Сын Степана С. Ланского - С. С. Ланской, возведённый с потомством 23.04 (05.05).1861 года в графское достоинство Российской империи. Внебрачный сын Степана С. Ланского - А. С.Лавинский. Известен внук Сергея С. Ланского [1787/1788 год -1862 год] - Михаил Михайлович [20.01 (01.02).1865 года - 10.08.1924 года], член московской уездной дворянской опеки (1893-1905, 1906-1908 годы), почетный мировой судья Московского уезда (1900-1905 годы), позднее член совета Киевского частного коммерческого банка и кандидат в члены правления страхового общества «Волга», после Октябрьской революции 1917 года эмигрировал во Францию.
Сын последнего - Андрей Михайлович (Андре) [31.03(13.04).1902 года - 22.08.1976 года], живописец, в 1917 году уехал из Санкт-Петербурга в Киев, посещал там студию художницы А. А. Экстер, в 1918 году вступил добровольцем во ВСЮР, с 1920 года в эмиграции, с 1921 года жил во Франции. В 1923 году впервые выставил свои работы на выставке группы русских художников «Удар» в галерее «Ла-Ликорн», в 1925 году в Париже прошла его первая персональная выставка. Большое значение придавал свету, который, по его мнению, является «первым органическим элементом», организующим рисунок, композицию, ритм. Среди работ 1920-1930-х годов: «Городской пейзаж» (1923 год), «Банкет» (около 1925 года), «Комедианты» (1925 года), «Кафе», «Композиция» (обе окоол 1927-1928 годов), «Портрет графини Ланской» (окоол 1930 года). С 1937 года под влиянием В. В. Кандинского и П. Клее обратился к абстракционизму; к этому периоду относятся работы «Мужской портрет» (1938-1940 годы), «Мыслитель» (1940 год), «Пейзаж с велосипедистом» (1941 год). С 1945 года создавал работы в духе абстрактного экспрессионизма, среди работ этого времени - «Вечерняя ярмарка» (1956 год), «Венгерский праздник» (1956 год), «Жестокость красного» (1959 год). В 1950-е годы исполнял абстрактные гуаши, коллажи, разрабатывал картоны для настенных ковров, создал иллюстрации к книгам «Кортеж» (1959 год, коллажи) и «Дедал» (1960 год, офорты) П. Лекуира, «Записки сумасшедшего» Н. В. Гоголя (с 1960-х годов, коллажи, работа не завершена), к библейской Книге Бытия (1966 год), в 1973-1974 годах работал над мозаиками Факультета наук в Ренне.
Род Ланских внесён в 5-ю (1867 год) и 6-ю (1804 год) части дворянской родословной книги Московской губернии, в 6-ю часть дворянской родословной книги Тверской (1796 год), Симбирской (1855 год) и Новгородской губерний, а также во 2-ю часть дворянской родословной книги Московской (1852 год) и Тамбовской (1869 год) губерний.
В Российской империи существовали ещё 2 рода Ланских, родственная связь которых между собой не установлена, однако Герольдия Правительствующего Сената признала за ними право на общий герб Ланских:
1) Род, ведущий своё происхождение от Даниила Фёдоровича Ланского, пожалованного в 1672 году за военную службу во время русско-польской войны 1654-1667 годов переводом части поместья в Ржевском уезду в вотчину. По всей видимости, этот род является отраслью старомосковского дворянского рода Вараксиных. Внесён в 6-ю часть дворянской родословной книги Тверской губернии (1796 год).
2) Род, ведущий своё происхождение от помещика Тульского уезда Тимофея Ковыршина Лонского (? - до 1585 года) и его сына Третьяка Тимофеева Лонского (до 1585 года - 1633 год), убитого под Дорогобужем во время русско-польской войны 1632-1634 годов. Внесён в 6-ю часть дворянской родословной книги Тульской губернии (1792 год).