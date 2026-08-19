ЛАНСКИЕ

ЛАНСКИЕ - русский дво­рян­ский и граф­ский род.

Ро­до­на­чаль­ник - Пётр Дмит­рие­вич Лан­ской (? - по­сле 1585 года), по­ме­щик Ржев­ско­го уез­да. От двух его сы­но­вей про­ис­хо­дят две вет­ви ро­да.

Ос­но­ва­тель 1-й вет­ви - Ан­д­рей Пет­ро­вич (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны), от сы­но­вей ко­то­ро­го по­шли две ли­нии этой вет­ви ро­да. Стар­шая ли­ния, про­ис­хо­див­шая от Ива­на Ан­д­рее­ви­ча Мень­шо­го (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны), пре­сек­лась на ру­бе­же XVIII и XIX веков со смер­тью его по­том­ка в 4-м по­ко­ле­нии Дмит­рия Ва­силь­е­ви­ча Лан­ско­го.

Ро­до­на­чаль­ник млад­шей ли­нии 1-й вет­ви ро­да - Гри­го­рий Ан­д­рее­вич (? - по­сле 1679 года), уча­ст­ник русско-польской вой­ны 1654-1667 годов, в т. ч. Смо­лен­ско­го по­хо­да 1660 года, в 1664 году в сра­же­нии в ок­рест­но­стях Ви­теб­ска по­пал в польский плен, вер­нул­ся на ро­ди­ну в 1665 году. От двух его сы­но­вей про­изош­ли ещё две ли­нии ро­да. Ос­но­ва­тель 1-й ли­нии - Емель­ян Гри­горь­е­вич (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны). Его вну­ки: Пётр Ро­дио­но­вич (? - не ра­нее 1787 года), кол­лежский ассесор (1783 год), го­род­ни­чий города Ста­ри­ца (1781-1787 годы); Ми­ха­ил Ро­дио­но­вич [11(22).07.1737 года - 23.11(04.12).1795 года], действительный статский советник (1780 год), гу­берн­ский со­вет­ник Псков­ской губернии (1772-1776 годы), ди­рек­тор Ка­мер­ной экс­пе­ди­ции По­лоц­кой губернии (1776-1778 годы), эко­но­мии ди­рек­тор Ка­зён­ной па­ла­ты (1778-1781 годы), по­ру­чик пра­ви­те­ля (1781-1782 годы), пра­ви­тель (1782-1784 годы) По­лоц­ко­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва. Из­вест­ны вну­ки П. Р. Лан­ско­го: Па­вел Алек­сан­д­ро­вич [06(18).07.1842 года - 15(27).05.1888 года], гу­берн­ский сек­ре­тарь (1867 год), за уча­стие в сту­денческих вол­не­ни­ях 1861 года аре­сто­ван и со­дер­жал­ся в Пе­тро­пав­лов­ской кре­по­сти, но вско­ре ос­во­бож­дён, слу­жил в кан­це­ля­рии гу­бер­на­то­ра Там­бов­ской губернии (1864-1865 годы), за­тем в МВД, за­ни­мал­ся раз­бо­ром ар­хи­ва Санкт-Пе­тербургской по­ли­ции (1866-1868 годы), там­бов­ский гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (март - май 1888 года).

Ос­но­ва­тель 2-й ли­нии - Ар­те­мий Гри­горь­е­вич (около 1672 года - по­сле 1736 года). Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вес­тен Сер­гей Ар­темь­е­вич (1710 год - не ра­нее 1771 год), кол­лежский советник (1767 год), член по­гра­нич­ной ко­мис­сии в Нов­го­род­ской губернии (до 1764 года - 1771 год). Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вест­ны: Ни­ко­лай Сер­гее­вич [1746 год - 20.07(01.08).1812 года], генерал-майор (1789 год), уча­ст­ник кам­па­ний в Ре­чи По­спо­ли­той (в 1793 году на­гра­ж­дён зо­ло­тым ору­жи­ем с ал­ма­за­ми с над­пи­сью «За храб­рость»), шеф Орен­бург­ско­го дра­гун­ско­го пол­ка (1796-1797 годы); В. С. Лан­ской; Па­вел Сер­гее­вич [1758 года - 11(23).01.1832 года], тайный советник (1821 год), уча­ст­ник русско-шведской (1788-1790 годы), русско-турецкой (1787-1791 годы) войн и по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 года, с 1798 года в от­став­ке, член Во­енной кол­ле­гии (с 1801 года), по­сле за­клю­че­ния Тиль­зит­ско­го ми­ра 1807 года ко­ман­ди­ро­ван в Кё­нигс­берг, Дан­циг и Бер­лин для раз­ме­на французских плен­ных, в но­ябре 1812 года ко­ман­ди­ро­ван в По­лоцк, в декабре 1812 года - в Виль­но для ре­ше­ния во­про­сов, свя­зан­ных с при­ве­де­ни­ем в над­ле­жа­щее со­стоя­ние ме­ст­ных гос­пи­та­лей, се­на­тор Ме­же­во­го департамента (1821-1830 годы), с 1830 года в от­став­ке; Сте­пан Сер­гее­вич [08(19).09.1760 года - 15(27).01.1813 года], тайный советник (1800 год), ви­це-пре­зи­дент При­двор­ной кон­то­ры (1801-1813 годы), гоф­мар­шал (1801-1813 годы); Сер­гей Сер­гее­вич [07(18).09.1761 года - 01(13).05.1814 года], тайный советник (1809 год), се­на­тор 2-го апел­ля­ци­он­но­го департамента (с 1809 года), почетный опе­кун Санкт-Пе­тербургского опе­кун­ско­го со­ве­та; Дмит­рий Сер­гее­вич [1767 год - 21.10 (02.11).1833 года], тайный советник (1809 год), уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов, с 1795 года на гражданской служ­бе, член Главного поч­то­во­го прав­ле­ния (с 1800 года), гу­бер­на­тор Ли­тов­ско-Ви­лен­ской (1802-1804 годы), Мо­с­ков­ской (1806-1810 годы), Ки­ев­ской (1810-1811 годы) гу­бер­ний, се­на­тор (1811-1826 годы), ди­рек­тор Департамента государственных иму­ществ Министерства фи­нан­сов (1813-1819/1820 годы), с 1826 года в от­став­ке.

Сын Н. С. Лан­ско­го - Сер­гей Ни­ко­лае­вич (1779 год - 07.03.1814 года), генерал-лейтенант (1813 год). Слу­жил в лейб-гвардии Из­май­лов­ском (1797-1801 годы), лейб-гвардии Кон­ном (1801-1802 годы) пол­ках, в 1801-1802 годах адъ­ю­тант великого кня­зя, це­са­ре­ви­ча Кон­стан­ти­на Пав­ло­ви­ча, в 1802-1805 годах слу­жил в Кол­ле­гии иностранных дел. С 1805 года вновь на во­енной служ­бе, уча­ст­ник рус­ско-ав­ст­ро-французской вой­ны 1805 года (от­ли­чил­ся в сра­же­нии при Ам­штет­те­не, ра­нен и кон­ту­жен в сра­же­нии при Ра­ус­ни­це; в январе 1806 года на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни), рус­ско-прус­ско-французской вой­ны 1806-1807 годов, командир Польского кон­но­го (улан­ско­го) пол­ка (1807-1808 годы), фли­гель-адъ­ю­тант (1808 год), уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1806-1812 годов (в 1809 году от­ли­чил­ся в сра­же­нии при Та­та­ри­це, в 1810 году - при взя­тии Раз­гра­да, в сра­же­ни­ях при Шум­ле и Ба­ти­не; в 1810 году на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни). Шеф Бе­ло­русского гу­сар­ско­го пол­ка (1811-1814 годы), уча­ст­ник Отечественной вой­ны 1812 года, командир от­дель­но­го от­ря­да в со­ста­ве 3-й Западной ар­мии, от­ли­чил­ся в бою 17(29) сентября при Лю­бом­ле, уча­ст­во­вал в сра­же­нии на реке Бе­ре­зи­на, за­тем начальник ка­ва­ле­рии в кор­пу­се генерала Ф. Ф. Вин­цин­ге­ро­де. В 1813 году в хо­де за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях при Ка­ли­ше и Кац­ба­хе, уча­ст­во­вал в за­ня­тии Дрез­де­на, в сра­же­ни­ях при Лют­це­не, Бау­це­не и под Лейп­ци­гом. В 1814 году ко­ман­до­вал аван­гар­дом в кор­пу­се М. С. Во­рон­цо­ва в со­ста­ве Си­лез­ской ар­мии, в сра­же­нии при Крао­не (07.03.1814 года) ко­ман­до­вал арь­ер­гар­дом, при­кры­вал от­сту­п­ле­ние кор­пу­са, был смер­тель­но ра­нен.

Вну­ки С. А. Лан­ско­го (де­ти его 2-го сы­на Пет­ра Сер­гее­ви­ча): Сер­гей Пет­ро­вич [1789 год - 20.05(01.06).1832 года], генерал-майор (1825 год), уча­ст­ник рус­ско-ав­ст­ро-французской вой­ны 1805 года (от­ли­чил­ся в Ау­стер­лиц­ком сра­же­нии), рус­ско-прус­ско-французской вой­ны 1806-1807 годов, Отечественной вой­ны 1812 года (от­ли­чил­ся в Бо­ро­дин­ском сра­же­нии, на­гра­ж­дён зо­ло­тым ору­жи­ем с над­пи­сью «За храб­рость»), за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов (в 1814 году от­ли­чил­ся в сра­же­нии при Фер-Шам­пе­нуа­зе; на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни), командир Ма­ло­рос­сий­ско­го ки­ра­сир­ско­го пол­ка (1818-1825 годы), с 1825 года в от­став­ке;

Па­вел Пет­ро­вич (1792 год - 06.02.1873 года), генерал от кавалерии (1855 год), уча­ст­ник Отечественной вой­ны 1812 года, фли­гель-адъ­ю­тант (1825 год), командир Об­раз­цо­во­го кавалерийского пол­ка (1830-1837 годы), начальник 1-й лёг­кой кавалерийской ди­ви­зии и заведующий Об­раз­цо­вым кавалерийским пол­ком (1837-1848 годы), командир Гвардии ре­зерв­но­го кавалерийского кор­пу­са (1848-1849, 1855-1856 годы), уча­ст­ник Вен­гер­ско­го по­хо­да 1849 года, председатель Комитета для со­став­ле­ния про­ек­та ре­мон­ти­ро­ва­ния ка­ва­ле­рии (с 1850 года), заведующий Об­раз­цо­вым кавалерийским пол­ком (1850-1854 годы), во вре­мя Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов ко­мандующий все­ми ре­зерв­ны­ми и за­пас­ны­ми гвардейскими эс­кад­ро­на­ми и ре­зерв­ной бри­га­дой 7-й лёг­кой кавалерийской ди­ви­зии (1854-1855 годы), член Во­енного со­ве­та (с 1856 года), с 1862 года ин­спек­тор ка­ва­ле­рии и председатель Ко­мис­сии по рас­смот­ре­нию и об­су­ж­де­нию во­про­сов по ре­мон­ти­ро­ва­нию ка­ва­ле­рии;

Пётр Пет­ро­вич [13(24).03.1799 года - 06(18).05.1877 года], генерал от кавалерии (1866 год), командир лейб-гвардии Кон­но­го пол­ка (1844-1853/1854 годы, до 1846 года исполняющий должность), генерал-майор Сви­ты Е. И. В. (1846 год), генерал-адъ­ю­тант (1849 год), во вре­мя Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов фор­ми­ро­вал опол­че­ние Вят­ской губернии, член Комитета государственного кон­но­за­вод­ст­ва (1855-1859 годы), начальник 1-й гварди кавалерийской ди­ви­зии (1856-1861 годы), председатель Осо­бой след­ст­вен­ной ко­мис­сии по де­лам о рас­про­стра­не­нии пре­ступ­ных воз­зва­ний, на­прав­лен­ных к нис­про­вер­же­нию су­ще­ст­вую­ще­го в го­су­дар­ст­ве по­ряд­ка управ­ле­ния, и о по­ку­ше­нии не­ко­то­рых лиц воз­бу­дить во­ин­ские чи­ны про­тив пра­ви­тель­ст­ва (1864-1871 годы), был же­нат [с 16(28). 07.1844 года] на вдо­ве А. С. Пуш­ки­на На­та­лье Ни­ко­ла­ев­не (уро­ж­дён­ной Гон­ча­ро­вой) [27.08(08.09).1812 года - 26.11(08.12).1863 года].

Сын Пав­ла П. Лан­ско­го - Па­вел Пав­ло­вич [1835 года - 02(15).11.1901 года], генерал-майор (1894 год), слу­жил в Ми­тав­ском гусар­ском (1858-1863 годы), Пав­ло­град­ском (1863-1864, 1865-1867 годы), лейб-гвардии Ка­ва­лер­гард­ском (1867-1868 годы), Ма­риу­поль­ском гу­сар­ском (1877-1880 годы) пол­ках, в 1878 году заведующий суд­ной ча­стью шта­ба ты­ла дей­ст­вую­щей ар­мии, командир за­пас­но­го эс­кад­ро­на Кар­гополь­ско­го дра­гун­ско­го пол­ка (1880-1882 годы), с 1894 года в от­став­ке.

Сын Сте­па­на С. Лан­ско­го - С. С. Лан­ской, воз­ве­дён­ный с по­том­ст­вом 23.04 (05.05).1861 года в граф­ское дос­то­ин­ст­во Российской им­пе­рии. Вне­брач­ный сын Сте­па­на С. Лан­ско­го - А. С.Ла­вин­ский. Из­вес­тен внук Сер­гея С. Лан­ско­го [1787/1788 год -1862 год] - Ми­ха­ил Ми­хай­ло­вич [20.01 (01.02).1865 года - 10.08.1924 года], член московской уездной дворянской опеки (1893-1905, 1906-1908 годы), почетный ми­ро­вой су­дья Мо­с­ков­ско­го уезда (1900-1905 годы), позд­нее член со­ве­та Ки­ев­ско­го част­но­го ком­мерческого бан­ка и кан­ди­дат в чле­ны прав­ле­ния стра­хо­во­го общества «Вол­га», по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию.

Сын по­след­не­го - Ан­д­рей Ми­хай­ло­вич (Ан­д­ре) [31.03(13.04).1902 года - 22.08.1976 года], живописец, в 1917 году уе­хал из Санкт-Петербурга в Ки­ев, по­се­щал там сту­дию ху­дож­ни­цы А. А. Экс­тер, в 1918 году всту­пил доб­ро­воль­цем во ВСЮР, с 1920 года в эмиг­ра­ции, с 1921 года жил во Фран­ции. В 1923 году впер­вые вы­ста­вил свои ра­бо­ты на вы­став­ке груп­пы русских ху­дож­ни­ков «Удар» в га­ле­рее «Ла-Ли­корн», в 1925 году в Па­ри­же про­шла его пер­вая пер­со­наль­ная вы­став­ка. Боль­шое зна­че­ние при­да­вал све­ту, ко­то­рый, по его мне­нию, яв­ля­ет­ся «пер­вым ор­га­ни­че­ским эле­мен­том», ор­га­ни­зую­щим ри­су­нок, ком­по­зи­цию, ритм. Сре­ди ра­бот 1920-1930-х годов: «Го­род­ской пей­заж» (1923 год), «Бан­кет» (около 1925 года), «Ко­ме­ди­ан­ты» (1925 года), «Ка­фе», «Ком­по­зи­ция» (обе окоол 1927-1928 годов), «Порт­рет гра­фи­ни Лан­ской» (окоол 1930 года). С 1937 года под влия­ни­ем В. В. Кан­дин­ско­го и П. Клее обратился к абстракционизму; к это­му пе­рио­ду от­но­сят­ся ра­бо­ты «Муж­ской порт­рет» (1938-1940 годы), «Мыс­ли­тель» (1940 год), «Пей­заж с ве­ло­си­пе­ди­стом» (1941 год). С 1945 года создавал работы в духе аб­ст­ракт­ного экс­прес­сио­низма, сре­ди ра­бот это­го вре­ме­ни - «Ве­чер­няя яр­мар­ка» (1956 год), «Вен­гер­ский празд­ник» (1956 год), «Жес­то­кость крас­но­го» (1959 год). В 1950-е годы ис­пол­нял аб­ст­ракт­ные гуа­ши, кол­ла­жи, раз­ра­ба­ты­вал кар­то­ны для на­стен­ных ков­ров, соз­дал ил­лю­ст­ра­ции к кни­гам «Кор­теж» (1959 год, кол­ла­жи) и «Де­дал» (1960 год, офор­ты) П. Ле­куи­ра, «За­пис­ки су­ма­сшед­ше­го» Н. В. Го­го­ля (с 1960-х годов, кол­ла­жи, ра­бо­та не за­вер­ше­на), к биб­лей­ской Кни­ге Бы­тия (1966 год), в 1973-1974 годах ра­бо­тал над мо­заи­ка­ми Фа­куль­те­та на­ук в Рен­не.

Род Ланских вне­сён в 5-ю (1867 год) и 6-ю (1804 год) час­ти дво­рян­ской ро­до­слов­ной кни­ги Мос­ков­ской губернии, в 6-ю часть дво­рян­ской ро­до­слов­ной кни­ги Твер­ской (1796 год), Сим­бир­ской (1855 год) и Нов­го­род­ской гу­бер­ний, а так­же во 2-ю часть дво­рян­ской ро­до­слов­ной кни­ги Мо­с­ков­ской (1852 год) и Там­бов­ской (1869 год) гу­бер­ний.

В Российской им­пе­рии су­ще­ст­во­ва­ли ещё 2 ро­да Ланских, род­ст­вен­ная связь ко­то­рых ме­ж­ду со­бой не ус­та­нов­ле­на, од­на­ко Ге­роль­дия Пра­ви­тель­ст­вую­ще­го Се­на­та при­зна­ла за ни­ми пра­во на об­щий герб Ланских:

1) Род, ве­ду­щий своё про­ис­хо­ж­де­ние от Да­нии­ла Фё­до­ро­ви­ча Лан­ско­го, по­жа­ло­ван­но­го в 1672 году за во­енную служ­бу во вре­мя русско-польской вой­ны 1654-1667 годов пе­ре­во­дом час­ти по­ме­стья в Ржев­ском уезду в вот­чи­ну. По всей ви­ди­мо­сти, этот род яв­ля­ет­ся от­рас­лью ста­ро­мос­ков­ско­го дво­рян­ско­го ро­да Ва­рак­си­ных. Вне­сён в 6-ю часть дво­рян­ской ро­до­слов­ной кни­ги Твер­ской губернии (1796 год).

2) Род, ве­ду­щий своё про­ис­хо­ж­де­ние от по­ме­щи­ка Туль­ско­го уезда Ти­мо­фея Ко­выр­ши­на Лон­ско­го (? - до 1585 года) и его сы­на Треть­я­ка Ти­мо­фее­ва Лон­ско­го (до 1585 года - 1633 год), уби­то­го под До­ро­го­бу­жем во вре­мя русско-польской вой­ны 1632-1634 годов. Вне­сён в 6-ю часть дво­рян­ской ро­до­слов­ной кни­ги Туль­ской губернии (1792 год).

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