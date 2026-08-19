ЛАНСИНГ
ЛАНСИНГ - город на севере США, административный центр штата Мичиган.
Расположен в центральной части штата, на реке Гранд-Ривер. Население 112,6 тысяч человек (2010 год), образует городскую агломерацию (часто называется Срединный Мичиган) с населением около 460 тысяч человек. Узел автомагистралей, железнодорожная станция. Международный аэропорт.
В 1835-1836 годах возникло поселение под названием Бидл-Сити (Biddle City), которое впоследствии было заселено выходцами из города Лансинг, штат Нью-Йорк, и переименовано в честь этого города. С 1847 года Лансинг - столица штата Мичиган (перенесена из Детройта). Статус города с 1859 года. Индустриальное развитие Лансинга началось в 1897 году с учреждения в нём Р. Олдсом, основателем компании «Olds Motor Vehicle Co.» (в 1908 году превращена в подразделение корпорации «Дженерал моторс»), автомобильного завода, до апреля 2004 года выпускавшего автомобили под маркой «Олдсмобил». В 1904-1975 годах в Лансинге также действовал автомобильный завод созданной Олдсом компании «REO Motor Car Co.».
Среди архитектурных памятников Лансинга - здание Капитолия штата (1872-1879 годы, архитектор Э. Майерс), расположенное в парке (4 га) в центре города. Университет штата Мичиган (1855 год, статус университета с 1955 года, современное название с 1964 года) в городе Ист-Лансинг - пригороде Лансинга. Отделения университетов Давенпорта (1866 год), Центрального Мичигана (1892 год, современный статус с 1959 год), Западного Мичигана (1903 год, современный статус с 1957 года). Школа права Томаса М. Кули (1972 год). Библиотека и Исторический центр штата Мичиган (здание в духе постмодернизма, 1929 год). Музеи: исторический (1879 год), старого транспорта Р. Олдса (1981 год), картографии (1989 год). Художественная галерея (1965 год). Городской симфонический оркестр (1929 год). Ежегодные джазовые фестивали (с 1995 года).
Крупнейший работодатель города - администрация штата Мичиган (около 15 тыс. занятых). Лансинг - важный финансовый центр. Штаб-квартиры страховых компаний, входящих в число крупнейших в стране: «Jackson National Life Insurance», «Accident Fund Insurance», «Michigan Millers Mutual Insurance», «Аuto-Owners Insurance» (в пригороде Делта-Тауншип). Головные офисы крупных финансовых компаний - «Siena Capital Management» и «Capitol Bancorp Ltd». В Лансинге и пригородах - предприятия высокотехнологичных отраслей промышленности, в т. ч. в области ИТ (компаний «TechSmith Corp.», «Liquid Web, Inc.», «ACD.net») и биотехнологий («Neogen Corporation», «Emergent BioSolutions»). Автосборочный завод «Дженерал моторс» в Делта-Тауншипе (вступил в строй в 2006 году, около 3 тыс. занятых) выпускает автомобили «Бьюик», «Сатурн» и «Джи-Эм- Си» различных моделей.