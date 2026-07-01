ЛАНСЕРЕ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЛАНСЕРЕ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский скульп­тор.

По­чёт­ный воль­ный общ­ник пе­тербургской АХ (1876 год). Внук офи­це­ра на­по­лео­нов­ской ар­мии По­ля Лан­се­ре, сын ин­же­не­ра пу­тей со­об­ще­ния Люд­ви­га (Алек­санд­ра) Лан­се­ре. Сис­те­ма­тического ху­дожественного об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил, учил­ся ри­сун­ку в Ека­те­ри­но­сла­ве у С. Е. Пли­са (1855-1856 годы); пе­ре­ехав в 1861 году в Санкт-Пе­тер­бург, по­се­щал мас­тер­ские скульп­то­ров (в т. ч. Н. И. Ли­бе­ри­ха), фи­гур­ный и на­тур­ный клас­сы АХ. В 1864-1870 годах учил­ся на юри­дическом факультете Санкт-Пе­тербургского университета; за­тем ра­бо­тал пе­ре­во­дчи­ком в Министерстве фи­нан­сов. В 1867 и 1876 годах изу­чал ху­дожественное ли­тьё в Па­ри­же.

Ра­бо­тал пре­имущественно в «ма­лых фор­мах», соз­дав свыше 200 ани­ма­ли­стичных и жан­ро­вых ста­ту­эток и групп с изо­бра­же­ни­ем главным образом ло­ша­дей, всад­ни­ков, сцен из жиз­ни раз­ных на­ро­дов, уви­ден­ных им во вре­мя час­тых пу­те­ше­ст­вий по Рос­сии (Ма­ло­рос­сия, Гру­зия, Ср. Азия, Крым и т. д.) и Ал­жи­ру в 1883 году (ком­по­зи­ции «Трой­ка», 1866, 1868, 1872, 1873, 1879, 1880, 1881, 1884 годы; «Чу­мак с во­зом», 1870 год; «За­по­ро­жец по­сле бит­вы», 1873 год; «Кир­гиз с бер­ку­том», 1876 год; «Та­бун ка­бар­дин­ских ло­ша­дей, воз­вра­щаю­щих­ся с по­ля», 1878 год; «Араб со львя­та­ми», 1879 год; «Тур­ке­стан­ский во­ин», 1879 год; «Аф­га­нец», 1879 год; «Боль­шая араб­ская фан­та­зия», 1884 год; «Араб с мёрт­вым сы­ном», 1885 год, и др.).

Се­рия ста­ту­эток ло­ша­дей раз­ных по­род (час­тич­но - в Му­зее ко­не­вод­ст­ва, Мо­ск­ва) сви­де­тель­ст­ву­ет о глу­бо­ком зна­нии их осо­бен­но­стей и по­ва­док. Ра­бо­ты Лансере со­че­та­ют эт­но­гра­фическую дос­то­вер­ность и по­этич­ность («Про­ща­ние ка­за­ка с ка­зач­кой», 1870-е годы; «Баш­кир­ка-ку­мыс­ни­ца», 1884 год). Соз­да­вал так­же порт­ре­ты (в т. ч. бюст А. Н. Бе­нуа, 1876 год, ГРМ; кон­ные скульп­ту­ры великой княгини Ма­рии Фё­до­ров­ны, 1870-1874 годы, совместно с А. Е. Ти­ма­шё­вым; генерала М. Д. Ско­бе­ле­ва, 1882 год; пред­по­ла­гал­ся как про­ект па­мят­ни­ка для Мо­ск­вы), ра­бо­ты на ис­то­рические те­мы («Цар­ский со­коль­ни­чий XVII ве­ка», 1872 год; «Оп­рич­ник», 1877 год; «Илья Му­ро­мец», 1885 год; «Свя­то­слав на пу­ти в Царь­град», 1886 год, и др.). От­кли­ком на со­бы­тия русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов ста­ли ра­бо­ты «Ка­зак, пре­сле­дую­щий вра­га», «По­сле бит­вы» («Ут­ра­та то­ва­ри­ща», обе - около 1878 года), «Пе­ре­ход че­рез Бал­ка­ны» (1880 год) и др.

Ис­пол­нял так­же скульп­тур­ное оформ­ле­ние про­из­ве­де­ний при­клад­но­го искусства (чер­ниль­ные при­бо­ры, ча­сы, под­свеч­ни­ки, пе­пель­ни­цы, ва­зы и т. п.). Боль­шин­ст­во ра­бот Лансере по вос­ко­вым мо­де­лям от­ли­ты в брон­зе (фаб­ри­ка Ф. Ю. Шо­пе­на и др.), так­же в се­реб­ре (груп­па «В па­мять ос­во­бо­ж­де­ния бол­гар», около 1880 года, совместно с М. О. Ми­ке­ши­ным, А. Л. Обе­ром); су­щест­ву­ют уве­ли­чен­ные от­лив­ки его ра­бот (в городе Мен­то­на, Фран­ция, и др.); не­ко­то­рые его ра­бо­ты ти­ра­жи­ро­ва­лись на Кас­лин­ском чу­гу­но­ли­тей­ном и др. за­во­дах. В ра­бо­те Лансере с 1874 года по­мо­га­ла его же­на, ху­дож­ни­ца Ека­те­ри­на Бе­нуа (1850-1933 годы), дочь ар­хи­тек­то­ра Н. Л. Бе­нуа. Сре­ди де­тей Лансере - Е. Е. Лан­се­ре, Н. Е. Лан­се­ре, З. Е. Се­реб­ря­ко­ва.