ЛАНСЕРЕ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЛАНСЕРЕ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский скульптор.
Почётный вольный общник петербургской АХ (1876 год). Внук офицера наполеоновской армии Поля Лансере, сын инженера путей сообщения Людвига (Александра) Лансере. Систематического художественного образования не получил, учился рисунку в Екатеринославе у С. Е. Плиса (1855-1856 годы); переехав в 1861 году в Санкт-Петербург, посещал мастерские скульпторов (в т. ч. Н. И. Либериха), фигурный и натурный классы АХ. В 1864-1870 годах учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета; затем работал переводчиком в Министерстве финансов. В 1867 и 1876 годах изучал художественное литьё в Париже.
Работал преимущественно в «малых формах», создав свыше 200 анималистичных и жанровых статуэток и групп с изображением главным образом лошадей, всадников, сцен из жизни разных народов, увиденных им во время частых путешествий по России (Малороссия, Грузия, Ср. Азия, Крым и т. д.) и Алжиру в 1883 году (композиции «Тройка», 1866, 1868, 1872, 1873, 1879, 1880, 1881, 1884 годы; «Чумак с возом», 1870 год; «Запорожец после битвы», 1873 год; «Киргиз с беркутом», 1876 год; «Табун кабардинских лошадей, возвращающихся с поля», 1878 год; «Араб со львятами», 1879 год; «Туркестанский воин», 1879 год; «Афганец», 1879 год; «Большая арабская фантазия», 1884 год; «Араб с мёртвым сыном», 1885 год, и др.).
Серия статуэток лошадей разных пород (частично - в Музее коневодства, Москва) свидетельствует о глубоком знании их особенностей и повадок. Работы Лансере сочетают этнографическую достоверность и поэтичность («Прощание казака с казачкой», 1870-е годы; «Башкирка-кумысница», 1884 год). Создавал также портреты (в т. ч. бюст А. Н. Бенуа, 1876 год, ГРМ; конные скульптуры великой княгини Марии Фёдоровны, 1870-1874 годы, совместно с А. Е. Тимашёвым; генерала М. Д. Скобелева, 1882 год; предполагался как проект памятника для Москвы), работы на исторические темы («Царский сокольничий XVII века», 1872 год; «Опричник», 1877 год; «Илья Муромец», 1885 год; «Святослав на пути в Царьград», 1886 год, и др.). Откликом на события русско-турецкой войны 1877-1878 годов стали работы «Казак, преследующий врага», «После битвы» («Утрата товарища», обе - около 1878 года), «Переход через Балканы» (1880 год) и др.
Исполнял также скульптурное оформление произведений прикладного искусства (чернильные приборы, часы, подсвечники, пепельницы, вазы и т. п.). Большинство работ Лансере по восковым моделям отлиты в бронзе (фабрика Ф. Ю. Шопена и др.), также в серебре (группа «В память освобождения болгар», около 1880 года, совместно с М. О. Микешиным, А. Л. Обером); существуют увеличенные отливки его работ (в городе Ментона, Франция, и др.); некоторые его работы тиражировались на Каслинском чугунолитейном и др. заводах. В работе Лансере с 1874 года помогала его жена, художница Екатерина Бенуа (1850-1933 годы), дочь архитектора Н. Л. Бенуа. Среди детей Лансере - Е. Е. Лансере, Н. Е. Лансере, З. Е. Серебрякова.