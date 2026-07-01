ЛАНСАНГ

ЛАНСАНГ - средневековое фео­даль­ное го­су­дар­ст­во на тер­ри­то­рии со­вре­мен­ных Лао­са и Восточного Тайланда.

Ос­но­ва­но Суа Фан­гу­мом (1353-1371 годы или 1393 год), вну­ком пра­вите­ля ла­ос­ско­го северного мы­он­га. В 1353 году, опи­ра­ясь на во­енную по­мощь Кам­бод­жи, он объ­е­ди­нил кня­же­ст­ва Лао­са, по­сле че­го про­вёл ряд административных, со­ци­аль­ных и су­деб­ных ре­форм и объ­я­вил государственной ре­ли­ги­ей буд­дизм тхе­ра­ва­ды.

Его сын, Сам Сен Тхай (Сам­се­нет­хай; 1373-1416 годы), ввёл де­ле­ние на­селе­ния на со­сло­вия, уп­ро­чил по­зи­ции буд­диз­ма и раз­вер­нул хра­мо­вое строи­тель­ст­во. В 1428-1438 годах в Лансанге шла борь­ба за трон (по­сле­до­ва­тель­но сме­ни­лось 7 пра­ви­те­лей), ко­то­рая при­ве­ла к уси­ле­нию вер­хуш­ки ду­хо­вен­ст­ва и ме­ст­ных фео­да­лов и к ус­та­нов­ле­нию прак­ти­ки вы­бор­но­сти ко­ро­лей.

В 1479-1480 годах Лансанг под­верг­ся на­па­де­нию Дай­вье­та, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го на ко­рот­кое вре­мя по­пал в вас­саль­ную за­ви­си­мость от не­го. В 1-й половине XVI века при коро­ле По­ти­са­ра­те (Пхот­хи­са­рат; 1520-1550 годы) Лансанг пе­ре­жил рас­цвет. Бы­ла ог­ра­ни­че­на власть круп­ных фео­да­лов, ук­ре­пи­лись по­зи­ции буд­дий­ско­го ду­хо­вен­ст­ва, рас­ши­ри­лись по­сев­ные пло­ща­ди, воз­рос­ла тор­гов­ля с Сиа­мом и Дай­вье­том. В пе­ри­од 1560-х (или 1570-х) - 1580-х годов ар­мия Лансанга от­ра­зи­ла втор­же­ния бир­ман­цев.

В начале XVI века Лансанг пе­ре­жил пе­ри­од меж­до­усоб­ных войн. По­сле всту­п­ле­ния на пре­стол по­бе­див­ше­го в них Су­лиг­на Вонг­сы (1637-1694 годы) в Лансанге про­ве­дён ряд пре­об­ра­зо­ва­ний: окон­ча­тель­но оп­ре­де­ле­ны гра­ни­цы с Дай­вье­том и Сиа­мом, соз­да­на силь­ная ар­мия, об­лег­че­ны по­вин­но­сти кре­сть­ян­ст­ва. По­сле смер­ти Су­лиг­на Вонг­сы в ре­зуль­та­те но­во­го обо­ст­ре­ния борь­бы за пре­стол го­су­дар­ст­во в 1707 году рас­па­лось на ко­ро­лев­ст­ва Лу­ан­гп­ха­банг и Вьен­ть­ян.

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