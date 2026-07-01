ЛАНСАНГ
ЛАНСАНГ - средневековое феодальное государство на территории современных Лаоса и Восточного Тайланда.
Основано Суа Фангумом (1353-1371 годы или 1393 год), внуком правителя лаосского северного мыонга. В 1353 году, опираясь на военную помощь Камбоджи, он объединил княжества Лаоса, после чего провёл ряд административных, социальных и судебных реформ и объявил государственной религией буддизм тхеравады.
Его сын, Сам Сен Тхай (Самсенетхай; 1373-1416 годы), ввёл деление населения на сословия, упрочил позиции буддизма и развернул храмовое строительство. В 1428-1438 годах в Лансанге шла борьба за трон (последовательно сменилось 7 правителей), которая привела к усилению верхушки духовенства и местных феодалов и к установлению практики выборности королей.
В 1479-1480 годах Лансанг подвергся нападению Дайвьета, в результате которого на короткое время попал в вассальную зависимость от него. В 1-й половине XVI века при короле Потисарате (Пхотхисарат; 1520-1550 годы) Лансанг пережил расцвет. Была ограничена власть крупных феодалов, укрепились позиции буддийского духовенства, расширились посевные площади, возросла торговля с Сиамом и Дайвьетом. В период 1560-х (или 1570-х) - 1580-х годов армия Лансанга отразила вторжения бирманцев.
В начале XVI века Лансанг пережил период междоусобных войн. После вступления на престол победившего в них Сулигна Вонгсы (1637-1694 годы) в Лансанге проведён ряд преобразований: окончательно определены границы с Дайвьетом и Сиамом, создана сильная армия, облегчены повинности крестьянства. После смерти Сулигна Вонгсы в результате нового обострения борьбы за престол государство в 1707 году распалось на королевства Луангпхабанг и Вьентьян.