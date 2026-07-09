ЛАНОВОЙ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ

Театральный и киноактер, педагог, общественный деятель.

Становление

Происходил из семьи крестьян Семена Петровича и Галины Ивановны. В начале 30-х годов они покинули родное украинское село Стримбу и перебрались в Москву, где жил брат Семена. Уже здесь родился Василий и его младшая сестра Валентина. Родители трудились на химическом производстве. Здесь с началом Великой Отечественной войны они вместе с другими рабочими собственноручно разливали противотанковую жидкость, из-за чего получили неврологические повреждения. Несмотря на быстро принятые меры помощи, Лановые все же заработали инвалидность разных степеней. Сам Василий во время войны был у бабушки в Стримбе, которую затем оккупировали немецкие войска. После того, как один солдат стрелял над мальчиком из автомата, тот стал заикаться.

После окончания войны Василий вернулся в столицу. Он прекрасно учился в школе (выпустился с золотой медалью), а также посещал театральную студию. В 1951 году юноша получил грамоту во всесоюзном конкурсе самодеятельности.

Кино и театр

В 1953 году он стал студентом журфака МГУ , однако вскоре перешел в Щукинское театральное училище, обучался на курсе Цецилии Мансуровой. Уже тогда Лановой появляется на киноэкранах. Его дебютом стала картина 1954 года «Аттестат зрелости», где он сыграл сразу главную роль. В 1956 году молодой актер работал в фильмах «Триста лет тому назад» и «Павел Корчагин». Еще студентом он встретил актрису Татьяну Самойлову. Пара поженилась в 1955 году, брак продлился три года. В 1957 году Лановой выпустился из училища.

После него он поступил на службу в театр Вахтангова, где трудится до сих пор. Известными театральными ролями молодого Ланового стали принц Калаф («Принцесса Турандот», 1963), Дон Гуан («Каменный гость», 1963), Маяковский («Конармия», 1966), Октавий Цезарь («Антоний и Клеопатра», 1971), Пушкин («Шаги Командора», 1972) и др.

Василий Семенович прославился в таких кинофильмах, как «Алые паруса» (1961), «Война и мир» (1965-1968), «Анна Каренина» (1967), «Солярис» (1968), «Любовь Яровая» (1970), «Офицеры» (1971), «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Анна и Командор» (1974) и др.

В 1961 году Лановой женился во второй раз. Его избранницей стала актриса Тамара Зяблова. Брак продлился 10 лет, в 1971 году Тамара умерла. С 1972 года актер находится в браке с актрисой Ириной Купченко. У пары родилось двое сыновей: Александр и Сергей.

В 1968 году Василий Семенович вступил в ряды Коммунистической партии. В 1979 году попробовал себя в озвучании (документальная картина «Великая Отечественная»). За эту работу он был удостоен Ленинской премии в 1980 году. Через пять лет Лановой стал народным артистом СССР.

Он никогда не прекращал своей актерской деятельности как в кино, так и в театре. В 1980-2000-е годы его крупными театральными работами стали роли Антония в «Чуде святого Антония» (1983), Троцкого в «Брестском мире» (1987), Бернарда Шоу в «Милом лжеце» (1994), Абеля Знорко в «Посвящении Еве» (1999), Его в «Последних лунах» (2008), спектакль «Пристань» (2011), где Василий Семенович читает стихи, и мн. др.

Актер много времени посвящал радиоспектаклям. Он превосходный чтец, всегда много выступавший с поэтическими программами. Лановой стал автором нескольких книг: в 1983 году в печати вышли его «Счастливые встречи», в 2004-м – «Летят за днями дни…». В 1985 году он стал педагогом родного Щукинского училища, с 1995 года руководит кафедрой сценической речи. Многие годы Василий Семенович стоит во главе международного детского фестиваля кино «Алые паруса Артека».

Общество и политика

Лановой активно участвует в русской общественной и политической жизни. В 1995 году он возглавил общественный фонд «Армия и культура», является членом Общественного совета при министерстве обороны РФ, возглавляет попечительский совет акции «Бессмертный полк». В 2008-2010 годах актер состоял в Общественной палате России. В 2014 году он поддержал позицию В.В. Путина по Украине и Крыму. В 2018 году был доверенным лицом президента России, а также московского мэра Сергея Собянина.

Выдающийся актер является обладателем множества отечественных государственных и общественных наград.