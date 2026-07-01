ЛАННЕР ЙОЗЕФ
ЛАННЕР ЙОЗЕФ - австрийкий скрипач, дирижёр и композитор.
Сын владельца перчаточной мастерской. В 1812-1814 годах учился на гравёра в Венской академии изобразительных искусств, брал уроки игры на скрипке (по др. данным, был музыкантом-самоучкой). Предположительно с 12 лет играл в венском танцевальном оркестре М. Памера. В 1819 году вместе с братьями И. и К. Драханек организовал трио из 2 скрипок и гитары (в 1823 году переросло в квартет с участием И. Штрауса-отца, работавшего с Ланнером до 1827 года), с которым выступал в танцевальных залах и ресторанах Бадена и Вены. С 1825 директор собственного струнного оркестра (первого в Вене), исполнявшего в основном его произведения (в дальнейшем этот оркестр стал симфоническим).
Ланнер выступал с сольными концертами, успешно подражая виртуозной игре Н. Паганини; исполнял концерты Ш. Берио. С 1829 года музыкальный директор императорских бальных залов во дворце Хофбург. Ввёл в практику «променад-концерты» в венских парках (с 1832 года). С 1833 года капельмейстер 2-го венского полка. Гастролировал в городах Австрийской империи: Пеште (ныне Будапешт), Брюнне (ныне Брно) и Пресбурге (ныне Братислава), в 1838 году совершил со своим оркестром триумфальное турне в честь императора Фердинанда I [Линц, Инсбрук, Милан, Венеция, Лайбах (ныне Любляна), Грац]. В 1840 году дирижировал придворным балом в Вене. Умер на вершине популярности.
Ланнер - один из первых значительных представителей австрийской лёгкой музыки, бурно развивавшейся после Венского конгресса 1814-1815 годов. Создатель т. н. венского вальса - сюиты из 5 частей (т. н. цепочка вальсов) с вступлением и кодой, объединённых единой темой (вальсы «Грёзы любви», «Романтики», «Лучи надежды», «Моцартиада» и др.). Сочинял также лендлеры, мазурки, кадрили, галопы, марши, попурри на темы из опер (всего около 250 произведений). Для венского «Театер ин дер Йозефштадт» написал балет-пантомиму «Восхождение Пульчинеллы» (1833 год, балетмейстер Й. Рааб) и музыку к ряду драматических спектаклей, в 1841 году сочинил балетный дивертисмент «Сила искусства». Как представитель романтизма, использовал в своих сочинениях фольклорные элементы. Произведения Ланнера отличаются яркой эмоциональностью, мелодической выразительностью, изяществом ритмического рисунка. В ряде сочинений применил шумовые устройства собственного изобретения (например, в вальсе «Пар», посвящённом первому в Австрии паровозу).
По произведениям Ланнера создана оперетта «Старая Вена» (1911 год; экранизация под названием «Домик в Гринцинге», 1933 год).
Его дочь Катарина Йозефа Ланнер (14.09.1829 года, Вена - 15.11.1908 года, Лондон), австрийская балерина, хореограф и театральный деятель.