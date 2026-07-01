ЛАННЕР ЙОЗЕФ

ЛАННЕР ЙОЗЕФ - австрийкий скри­пач, ди­ри­жёр и ком­по­зи­тор.

Сын вла­дель­ца пер­ча­точ­ной мас­тер­ской. В 1812-1814 годах учил­ся на гра­вё­ра в Вен­ской ака­де­мии изо­бра­зительных ис­кусств, брал уро­ки иг­ры на скрип­ке (по др. дан­ным, был му­зы­кан­том-са­мо­уч­кой). Пред­по­ло­жи­тель­но с 12 лет иг­рал в вен­ском тан­це­валь­ном ор­ке­ст­ре М. Па­ме­ра. В 1819 году вме­сте с братьями И. и К. Дра­ха­нек ор­га­ни­зо­вал трио из 2 скри­пок и ги­та­ры (в 1823 году пе­ре­рос­ло в квар­тет с уча­сти­ем И. Штрау­са-от­ца, ра­бо­тав­ше­го с Ланнером до 1827 года), с ко­то­рым вы­сту­пал в тан­це­валь­ных за­лах и рес­то­ра­нах Ба­де­на и Ве­ны. С 1825 ди­рек­тор соб­ствен­но­го струн­но­го ор­ке­ст­ра (пер­во­го в Ве­не), ис­пол­няв­ше­го в основном его про­из­ве­де­ния (в даль­ней­шем этот ор­кестр стал сим­фо­ни­че­ским).

Ланнер вы­сту­пал с соль­ны­ми кон­цер­та­ми, ус­пеш­но под­ра­жая вир­ту­оз­ной иг­ре Н. Па­га­ни­ни; ис­пол­нял кон­цер­ты Ш. Бе­рио. С 1829 года музыкальный ди­рек­тор императорских баль­ных за­лов во двор­це Хоф­бург. Ввёл в прак­ти­ку «про­ме­над-кон­цер­ты» в вен­ских пар­ках (с 1832 года). С 1833 года ка­пель­мей­стер 2-го вен­ско­го пол­ка. Га­ст­ро­ли­ро­вал в го­ро­дах Австрийской им­пе­рии: Пеш­те (ны­не Бу­да­пешт), Брюн­не (ны­не Брно) и Прес­бур­ге (ны­не Бра­ти­сла­ва), в 1838 году со­вер­шил со сво­им ор­ке­ст­ром три­ум­фаль­ное тур­не в честь императора Фер­ди­нан­да I [Линц, Ин­сб­рук, Ми­лан, Ве­не­ция, Лай­бах (ны­не Люб­ля­на), Грац]. В 1840 году ди­ри­жи­ро­вал при­двор­ным ба­лом в Ве­не. Умер на вер­ши­не по­пу­ляр­но­сти.

Ланнер - один из пер­вых зна­чи­тель­ных пред­ста­ви­те­лей австрийской лёг­кой му­зы­ки, бур­но раз­ви­вав­шей­ся по­сле Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов. Соз­да­тель т. н. вен­ско­го валь­са - сюи­ты из 5 час­тей (т. н. цепоч­ка валь­сов) с всту­п­ле­ни­ем и ко­дой, объ­е­ди­нён­ных еди­ной те­мой (валь­сы «Грё­зы люб­ви», «Ро­ман­ти­ки», «Лу­чи на­де­ж­ды», «Мо­цар­тиа­да» и др.). Со­чинял так­же ленд­ле­ры, ма­зур­ки, кад­ри­ли, га­ло­пы, мар­ши, по­пур­ри на те­мы из опер (все­го около 250 про­из­ве­де­ний). Для вен­ско­го «Те­а­тер ин дер Йо­зеф­штадт» на­пи­сал ба­лет-пан­то­ми­му «Вос­хо­ж­де­ние Пуль­чи­нел­лы» (1833 год, ба­летмейстер Й. Ра­аб) и му­зы­ку к ря­ду дра­ма­тических спек­так­лей, в 1841 году со­чи­нил ба­лет­ный ди­вер­тис­мент «Си­ла ис­кус­ст­ва». Как пред­ста­ви­тель ро­ман­тиз­ма, ис­поль­зо­вал в сво­их со­чи­не­ни­ях фольк­лор­ные эле­мен­ты. Про­из­ве­де­ния Ланнера от­ли­ча­ют­ся яр­кой эмо­цио­наль­но­стью, ме­ло­ди­чес­кой вы­ра­зи­тель­но­стью, изя­ще­ст­вом рит­ми­чес­ко­го ри­сун­ка. В ря­де со­чи­не­ний при­ме­нил шу­мо­вые уст­рой­ст­ва соб­ст­вен­но­го изо­бре­те­ния (например, в валь­се «Пар», по­свя­щён­ном пер­во­му в Ав­ст­рии па­ро­во­зу).

По про­из­ве­де­ни­ям Ланнера соз­да­на опе­рет­та «Ста­рая Ве­на» (1911 год; эк­ра­ни­за­ция под названием «До­мик в Грин­цин­ге», 1933 год).

Его дочь Ка­та­ри­на Йо­зе­фа Лан­нер (14.09.1829 года, Ве­на - 15.11.1908 года, Лон­дон), австрийская ба­ле­ри­на, хо­рео­граф и те­ат­раль­ный дея­тель.