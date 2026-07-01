ЛАННАТАЙ
ЛАННАТАЙ - государство на севере Таиланда в XIII-XX веках.
Основано в 1296 году правителем тайского княжества Нгенъянга Менграем (Манграем; 1239-1311 годы) после покорения им монского государства Харипунчайя (Харипунджайя). Столица - Чиангмай. В 1338 году Ланнатай отторг и присоединил к своим владениям провинцию Пайао тайского королевства Сукхотаи. Достиг расцвета в XV веке.
В 1-й половине XVI века Ланнатай пережил период междоусобных войн. С 1558 года в вассальной зависимости от Бирмы. После пресечения в 1578 году династии Менграя (Манграя) находился под управлением бирманских принцев. В конце XVI века подвергся нападениям государства Аюттхая. В начале 1700-х годов северные районы были присоединены к Бирме, южные остались в вассальной зависимости от неё.
В 1770-1780-х годах Ланнатай признал сюзеренитет Сиама и выплачивал ему дань, однако сохранял формальную независимость. В 1899 году, в ходе реформы государственного управления, проведённой сиамским королём Рамой V, власть в Ланнатае была передана губернаторам, назначаемым из Бангкока, в 1933 году Ланнатай стал окончательно одной из провинций Таиланда.