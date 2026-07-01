ЛАННАТАЙ

ЛАННАТАЙ - го­су­дар­ст­во на се­ве­ре Таи­лан­да в XIII-XX веках.

Ос­но­ва­но в 1296 году пра­ви­те­лем тай­ско­го княжества Нге­нъян­га Мен­гра­ем (Ман­гра­ем; 1239-1311 годы) по­сле по­ко­ре­ния им мон­ско­го государства Ха­ри­пун­чайя (Ха­ри­пун­джайя). Сто­ли­ца - Чи­ан­гмай. В 1338 году Ланнатай от­торг и при­сое­ди­нил к сво­им вла­де­ни­ям провинцию Пай­ао тай­ско­го ко­ро­лев­ст­ва Сук­хо­таи. Дос­тиг рас­цве­та в XV веке.

В 1-й половине XVI века Ланнатай пе­ре­жил пе­ри­од меж­до­усоб­ных войн. С 1558 года в вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от Бир­мы. По­сле пре­се­че­ния в 1578 году ди­на­стии Мен­грая (Ман­грая) на­хо­дил­ся под управ­ле­ни­ем бирманских прин­цев. В конце XVI века под­верг­ся на­па­де­ни­ям государства Аютт­хая. В начале 1700-х годов северные рай­оны бы­ли при­сое­ди­не­ны к Бир­ме, юж­ные ос­та­лись в вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от неё.

В 1770-1780-х годах Ланнатай при­знал сю­зе­ре­ни­тет Сиа­ма и вы­пла­чи­вал ему дань, од­на­ко со­хра­нял фор­маль­ную не­за­ви­си­мость. В 1899 году, в хо­де ре­фор­мы государственного управ­ле­ния, про­ве­дён­ной си­ам­ским ко­ро­лём Ра­мой V, власть в Ланнатае бы­ла пе­ре­да­на гу­бер­на­то­рам, на­зна­чае­мым из Банг­ко­ка, в 1933 году Ланнатай стал окон­ча­тель­но од­ной из про­вин­ций Таи­лан­да.

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