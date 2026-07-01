ЛАНКРЕ НИКОЛА

ЛАНКРЕ НИКОЛА - французский жи­во­пи­сец и гра­фик.

Учил­ся у П. Дю­ле­на (до 1708 года), брал уро­ки у К. Жил­ло (1712-1718 годы). Бу­ду­чи дру­гом и уче­ни­ком (около 1712 года) А. Ват­то, Ланкре в пол­ной ме­ре вос­поль­зо­вал­ся той из­вест­но­стью и лю­бо­вью, ко­то­рую бла­го­да­ря Ват­то по­лу­чил у французской пуб­ли­ки жанр «га­лант­ных празд­неств»; как мас­тер это­го жан­ра, был при­нят в Ко­ро­лев­скую ака­де­мию жи­во­пи­си и скульп­ту­ры (1719 год).

Лёг­кая и вир­ту­оз­ная жи­во­пись Ланкре с её де­ко­ра­тив­ным мас­тер­ст­вом, те­ат­раль­но­стью в со­че­та­нии с тон­ким чув­ст­вом юмо­ра поль­зо­ва­лась гро­мад­ным ус­пе­хом; он ра­бо­тал по за­ка­зам Лю­до­ви­ка XV, для ко­ро­лев­ских двор­цов Фон­тенб­ло, Ла-Мю­эт и Вер­са­ля; его про­из­ве­де­ния со­би­ра­ли кол­лек­цио­не­ры (прусский ко­роль Фрид­рих II Ве­ли­кий, гер­цог д’Ан­тен, А. Кро­зá и др.). Ис­пол­нял се­рии: «Че­ты­ре сти­хии» (до 1732 года, час­ти - в со­б­ра­нии Тис­сен-Бор­не­ми­са, Мад­рид, и др.), «Вре­ме­на го­да» (1738 год, Лувр, Па­риж; Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург), «Че­ты­ре вре­ме­ни су­ток» (до 1741 года, Национальная га­ле­рея, Лон­дон) и др.

Пи­сал порт­ре­ты (тан­цов­щи­цы М. А. Ка­мар­го, около 1729 года; ва­ри­ан­ты - Эр­ми­таж; со­б­ра­ние Уол­лес, Лон­дон; Му­зей изящ­ных ис­кусств, Нант), кар­ти­ны по мо­ти­вам «Ба­сен» и «Ска­зок» Ж. де Ла­фон­те­на, жан­ро­вые сце­ны в «гол­ланд­ском» ду­хе («Зав­трак с вет­чи­ной», 1735 год, Му­зей Кон­де, Шан­тийи; «Кух­ня», Эр­ми­таж, и др.). Ис­пол­нял так­же ри­сун­ки сан­ги­ной и тре­мя ка­ран­да­ша­ми. Твор­чест­во Ланкре ока­за­ло влия­ние на ряд мас­теров середины - второй половины XVIII века (Ф. Бу­ше, У. Хо­гар­та, Т. Гейнс­бо­ро).