ЛАНКРЕ НИКОЛА
ЛАНКРЕ НИКОЛА - французский живописец и график.
Учился у П. Дюлена (до 1708 года), брал уроки у К. Жилло (1712-1718 годы). Будучи другом и учеником (около 1712 года) А. Ватто, Ланкре в полной мере воспользовался той известностью и любовью, которую благодаря Ватто получил у французской публики жанр «галантных празднеств»; как мастер этого жанра, был принят в Королевскую академию живописи и скульптуры (1719 год).
Лёгкая и виртуозная живопись Ланкре с её декоративным мастерством, театральностью в сочетании с тонким чувством юмора пользовалась громадным успехом; он работал по заказам Людовика XV, для королевских дворцов Фонтенбло, Ла-Мюэт и Версаля; его произведения собирали коллекционеры (прусский король Фридрих II Великий, герцог д’Антен, А. Крозá и др.). Исполнял серии: «Четыре стихии» (до 1732 года, части - в собрании Тиссен-Борнемиса, Мадрид, и др.), «Времена года» (1738 год, Лувр, Париж; Эрмитаж, Санкт-Петербург), «Четыре времени суток» (до 1741 года, Национальная галерея, Лондон) и др.
Писал портреты (танцовщицы М. А. Камарго, около 1729 года; варианты - Эрмитаж; собрание Уоллес, Лондон; Музей изящных искусств, Нант), картины по мотивам «Басен» и «Сказок» Ж. де Лафонтена, жанровые сцены в «голландском» духе («Завтрак с ветчиной», 1735 год, Музей Конде, Шантийи; «Кухня», Эрмитаж, и др.). Исполнял также рисунки сангиной и тремя карандашами. Творчество Ланкре оказало влияние на ряд мастеров середины - второй половины XVIII века (Ф. Буше, У. Хогарта, Т. Гейнсборо).