ЛАНКАСТЕР ДЗОЗЕФ

ЛАНКАСТЕР ДЗОЗЕФ - английский пе­да­гог, один из соз­да­те­лей Белл- Лан­ка­стер­ской сис­те­мы вза­им­но­го обу­че­ния.

Примк­нув к ква­кер­ско­му дви­же­нию, от­крыл (1798 год) бес­плат­ную шко­лу, где стал учить млад­ших уче­ни­ков с по­мо­щью стар­ших и бо­лее под­го­тов­лен­ных. В 1803 году обоб­щил свой опыт «де­шё­вой шко­лы» в сочинении «Усо­вер­шен­ст­во­ва­ние обу­че­ния…» («Improvements in education...»). В ра­бо­те «Бри­тан­ская сис­те­ма обу­че­ния» («The British system of educa­tion», 1810 год) раз­вил идею вза­им­но­го обу­че­ния.

Сис­те­ма Ланкастера, ко­то­рую он изо­брёл не­за­ви­си­мо от свя­щен­ни­ка Анг­ли­кан­ской церк­ви Э. Бел­ла (1753-1832 годы), от­ли­ча­лась под­роб­ной рег­ла­мен­та­ци­ей за­ня­тий, при­ме­не­ни­ем гра­дуи­ро­ван­ной сис­те­мы по­ощ­ре­ний и на­ка­за­ний. Для под­держ­ки ос­но­ван­ных Ланкастером школ в 1808 году уч­ре­ж­дено Ко­ро­лев­ское лан­ка­стер­ское общество (с 1814 года Бри­тан­ское и за­гра­нич­ное школь­ное общество), ко­то­рое спо­соб­ст­во­ва­ло рас­про­стра­не­нию лан­ка­стер­ских школ в Ве­лико­бри­та­нии и др. стра­нах (в т. ч. и в Рос­сии). В 1809 году Ланкастер ор­га­ни­зо­вал Центральную шко­лу вза­им­но­го обу­че­ния в Лон­до­не для оз­на­ком­ле­ния же­лаю­щих с главными прин­ци­па­ми сис­те­мы. С 1812 года пы­тал­ся вне­дрить сис­те­му вза­им­но­го обу­че­ния в сред­нюю шко­лу, но по­тер­пел не­уда­чу. В 1818 году про­па­ган­ди­ро­вал и рас­про­стра­нял шко­лы вза­им­но­го обу­че­ния в Аме­ри­ке.