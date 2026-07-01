ЛАНКАСТЕР ДЗОЗЕФ
ЛАНКАСТЕР ДЗОЗЕФ - английский педагог, один из создателей Белл- Ланкастерской системы взаимного обучения.
Примкнув к квакерскому движению, открыл (1798 год) бесплатную школу, где стал учить младших учеников с помощью старших и более подготовленных. В 1803 году обобщил свой опыт «дешёвой школы» в сочинении «Усовершенствование обучения…» («Improvements in education...»). В работе «Британская система обучения» («The British system of education», 1810 год) развил идею взаимного обучения.
Система Ланкастера, которую он изобрёл независимо от священника Англиканской церкви Э. Белла (1753-1832 годы), отличалась подробной регламентацией занятий, применением градуированной системы поощрений и наказаний. Для поддержки основанных Ланкастером школ в 1808 году учреждено Королевское ланкастерское общество (с 1814 года Британское и заграничное школьное общество), которое способствовало распространению ланкастерских школ в Великобритании и др. странах (в т. ч. и в России). В 1809 году Ланкастер организовал Центральную школу взаимного обучения в Лондоне для ознакомления желающих с главными принципами системы. С 1812 года пытался внедрить систему взаимного обучения в среднюю школу, но потерпел неудачу. В 1818 году пропагандировал и распространял школы взаимного обучения в Америке.