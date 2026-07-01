ЛАНКАШИР
ЛАНКАШИР - историческая область Англии, графство.
Главный город - Престон. Древнейшим населением Ланкашира считаются кельтские племена союза бригантов. К 70-м годам I века территория современного Ланкашира была подчинена римлянами, основавшими здесь несколько крепостей [Бреметеннак, Bremetennacum (ныне Рибчестер), Галакум, Galacum (Ланкастер) и Мамуций, Mamucium (Манчестер)] и построившими сеть дорог, связавших новые города между собой.
С уходом римлян из Британии (начало V века) основное население Ланкашира составляли романизированные кельтские племена камбрийцев (кимров). В конце V века земли камбрийцев вошли в состав кельтского королевства Регед, в конце VI века - англосаксонского королевства Нортумбрия. В VII веке началась христианизация Ланкашира, связанная с миссионерской деятельностью святого Катберта (около 634-687 годов). В VIII-IX веках Ланкашир неоднократно подвергался набегам викингов, что привело к временному упадку региона. В начале X века присоединён к королевству Уэссекс. В 1182 году образовано графство Ланкашир. В 1351 году Ланкашир получил статус герцогства.
Ланкашир сильно пострадал в ходе гражданских войн середины XVII века (смотрите Английская революция XVII века), на его территории произошло несколько крупных сражений, в т. ч. битва при Престоне 17-19.08.1648 года, в ходе которой армия О. Кромвеля разгромила шотландцев, выступивших на стороне короля. В 1830-х годах Ланкашир - ведущий производитель хлопчатобумажных тканей в Великобритании. С 1974 года имеет статус сельского графства (non-metropolitan county).