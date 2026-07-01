ЛАНКАШИР

ЛАНКАШИР - ис­то­рическая об­ласть Анг­лии, граф­ст­во.

Главный го­род - Пре­стон. Древ­ней­шим на­се­ле­ни­ем Ланкашира счи­тают­ся кельтские пле­ме­на сою­за бри­ган­тов. К 70-м годам I века тер­ри­то­рия современного Ланкашира бы­ла под­чи­не­на рим­ля­на­ми, ос­но­вав­ши­ми здесь несколько кре­по­стей [Бре­ме­тен­нак, Bre­metennacum (ны­не Риб­че­стер), Га­ла­кум, Galacum (Лан­ка­стер) и Ма­му­ций, Ma­mu­cium (Ман­че­стер)] и по­стро­ив­ши­ми сеть до­рог, свя­зав­ших но­вые го­ро­да ме­ж­ду со­бой.

С ухо­дом рим­лян из Бри­та­нии (начало V века) основное на­се­ле­ние Ланкашира со­став­ля­ли ро­ма­ни­зи­ро­ван­ные кельтские пле­ме­на кам­брий­цев (ким­ров). В конце V века зем­ли кам­брий­цев во­шли в со­став кельтского ко­ро­лев­ст­ва Ре­гед, в конце VI века - анг­ло­сак­сон­ско­го ко­ро­лев­ст­ва Нор­тум­брия. В VII веке на­ча­лась хри­стиа­ни­за­ция Ланкашира, свя­зан­ная с мис­сио­нер­ской дея­тель­но­стью святого Кат­бер­та (около 634-687 годов). В VIII-IX веках Ланкашир не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся на­бе­гам ви­кин­гов, что при­ве­ло к временному упад­ку ре­гио­на. В начале X века при­сое­ди­нён к ко­ро­лев­ст­ву Уэс­секс. В 1182 году об­ра­зо­ва­но граф­ст­во Лан­ка­шир. В 1351 году Ланкашир по­лу­чил ста­тус гер­цог­ст­ва.

Ланкашир силь­но по­стра­дал в хо­де гражданских войн середины XVII века (смотрите Анг­лий­ская ре­во­лю­ция XVII века), на его тер­ри­то­рии про­изош­ло несколько круп­ных сра­же­ний, в т. ч. бит­ва при Пре­стоне 17-19.08.1648 года, в хо­де ко­то­рой ар­мия О. Кром­ве­ля раз­гро­ми­ла шот­ланд­цев, вы­сту­пив­ших на сто­ро­не ко­ро­ля. В 1830-х годах Ланкашир - ве­ду­щий про­из­во­ди­тель хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней в Ве­ли­ко­бри­та­нии. С 1974 года име­ет ста­тус сель­ско­го граф­ст­ва (non-metropolitan county).

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