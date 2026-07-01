ЛАНКА-АВАТАРА-СУТРА
ЛАНКА-АВАТАРА-СУТРА - текст буддизма махаяны; создан около IV века.
Сохранившийся санскритский оригинал состоит из преимущественно прозаических, неравных по объёму, 9 глав и 10-й стихотворной главы из 884 строф. В «Ланка-аватара-сутра» представлены главные учения махаяны, которые появились после цикла праджняпарамиты сутр и легли в основу йогачары. Сутра содержит беседы и проповеди Будды, спустившегося с небес в мистический замок царя подводных змеев-драконов (нага), находящегося близ острова Ланка. Среди слушателей проповеди Будды не только бодхисаттвы, архаты, но и многие персонажи древнеиндийской мифологии.
Согласно «Ланка-аватара-сутра», существует только сознание (или только нирвана), всё остальное - иллюзия, проистекающая оттого, что в сокровищнице сознания (алая-виджняна) возникает волнение, приводящее всё в движение и образующее миры. Путь к нирване есть путь успокоения ума (манас), прекращение любых его проявлений. В сутре подчёркивается, что истинносущий Будда (татхагата) пребывает во всех существах, а они пребывают в его лоне (татхагата-гарбха), и, следовательно, им всем доступна природа Будды.
В 443 году выполнен первый, неполный, перевод «Ланка-аватара-сутра» на китайский язык; наиболее полным является третий перевод (700-704 годы). Ныне текст «Ланка-аватара-сутра» особенно влиятелен среди буддистов Восточной Азии, в т. ч. среди последователей чань (дзен) буддизма.
Издания:
The Lanka̅vata̅ra Su̅tra / Transl. D. T. Suzuki. L., 1932. L., 2000
Lanka̅vata̅ra / Ed. P. L. Vaidya. Darbhanga, 1963.