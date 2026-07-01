ЛАНКА-АВАТАРА-СУТРА

ЛАНКА-АВАТАРА-СУТРА - текст буд­диз­ма ма­хая­ны; соз­дан около IV века.

Со­хра­нив­ший­ся санскритский ори­ги­нал со­сто­ит из пре­имущественно про­заи­че­ских, не­рав­ных по объ­ё­му, 9 глав и 10-й сти­хотворной гла­вы из 884 строф. В «Ланка-аватара-сутра» пред­став­ле­ны главные уче­ния ма­хая­ны, ко­то­рые поя­ви­лись по­сле цик­ла прадж­ня­па­ра­ми­ты сутр и лег­ли в ос­но­ву йо­га­ча­ры. Сут­ра со­дер­жит бе­се­ды и про­по­ве­ди Буд­ды, спус­тив­ше­го­ся с не­бес в мис­тический за­мок ца­ря под­вод­ных зме­ев-дра­ко­нов (на­га), на­хо­дя­ще­го­ся близ острова Лан­ка. Сре­ди слу­ша­те­лей про­по­ве­ди Буд­ды не толь­ко бод­хи­сат­твы, ар­ха­ты, но и многие пер­со­на­жи древнеиндийской ми­фо­ло­гии.

Со­глас­но «Ланка-аватара-сутра», су­ще­ст­ву­ет толь­ко соз­на­ние (или толь­ко нир­ва­на), всё ос­таль­ное - ил­лю­зия, про­ис­те­каю­щая от­то­го, что в со­кро­вищ­ни­це соз­на­ния (алая-видж­ня­на) воз­ни­ка­ет вол­не­ние, при­во­дя­щее всё в дви­же­ние и об­ра­зую­щее миры. Путь к нир­ва­не есть путь ус­по­кое­ния ума (ма­нас), пре­кра­ще­ние лю­бых его про­яв­ле­ний. В сут­ре под­чёр­ки­ва­ет­ся, что ис­тин­но­су­щий Буд­да (тат­ха­га­та) пре­бы­ва­ет во всех су­ще­ст­вах, а они пре­бы­ва­ют в его ло­не (тат­ха­га­та-гарб­ха), и, сле­до­ва­тель­но, им всем дос­туп­на при­ро­да Буд­ды.

В 443 году вы­пол­нен пер­вый, не­пол­ный, пе­ре­вод «Ланка-аватара-сутра» на китайский язык; наи­бо­лее пол­ным яв­ля­ет­ся тре­тий пе­ре­вод (700-704 годы). Ны­не текст «Ланка-аватара-сутра» осо­бен­но влия­те­лен сре­ди буд­ди­стов Восточной Азии, в т. ч. сре­ди по­сле­до­ва­те­лей чань (дзен) буд­диз­ма.

Издания :

The Lanka̅vata̅ra Su̅tra / Transl. D. T. Suzuki. L., 1932. L., 2000

Lanka̅vata̅ra / Ed. P. L. Vaidya. Darbhanga, 1963.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)