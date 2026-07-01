ЛАНГОБАРДСКОЕ КОРОЛЕВСТВО

ЛАНГОБАРДСКОЕ КОРОЛЕВСТВО - ран­не­го­су­дар­ст­вен­ное об­ра­зо­ва­ние на се­ве­ре Ита­лии.

Сло­жи­лось по­сле втор­же­ния в 568 году в Северную Ита­лию сою­за пле­мён (све­вы, сак­сы, воз­мож­но, сар­ма­ты, сла­вя­не и др.), воз­глав­ляе­мо­го лан­го­бар­да­ми, и за­вое­ва­ния ими в борь­бе с Ви­зан­ти­ей Лом­бар­дии и Тос­ка­ны. В 572 году сто­ли­цей Лангобардского королевства стал горож Па­вия. В фор­маль­ной за­ви­си­мо­сти от Лангобардского королевства на­хо­ди­лись так­же гер­цог­ст­ва Спо­ле­то и Бе­не­вен­то.

В Лангобардском королевстве со­хра­ни­лась струк­ту­ра позд­не­рим­ско­го зем­ле­вла­де­ния. В от­ли­чие от бур­гун­дов и вест­го­тов лан­го­бар­ды не про­из­во­ди­ли сис­те­ма­тических раз­де­лов зем­ли с римским на­се­ле­ни­ем, ко­то­рое бы­ло под­чи­не­но за­вое­ва­те­лям и уп­ла­чи­ва­ло им 1/3 сво­их до­хо­дов. Лан­го­бар­ды се­ли­лись от­дель­но от рим­лян, кров­но­род­ст­вен­ны­ми груп­па­ми под пред­во­ди­тель­ст­вом гер­цогов, со­хра­няв­ших в Лангобардском королевстве зна­чительную са­мо­сто­я­тель­ность. По­сле смер­ти ко­ро­ля Кле­фа (572-574 годы) гер­цо­ги от­ка­за­лись от из­бра­ния но­во­го пра­ви­те­ля.

Уг­ро­за за­во­е­ва­ния со сто­ро­ны фран­ков [в 582 и 584 годах по­хо­ды в Северную Ита­лию со­вер­шил франк­ский ко­роль Хиль­де­берт II (575-595 годы)] за­ста­ви­ла знать воз­вес­ти на ко­ролев­ский пре­стол сы­на Кле­фа Ау­та­ри (584-590 годы). По­след­ний ввёл прак­ти­ку на­зна­че­ния для управ­ле­ния отдельными тер­ри­то­рия­ми ко­ро­лев­ских чи­нов­ни­ков - гас­таль­дов, что не­сколь­ко ос­ла­би­ло власть гер­цо­гов. Впо­след­ст­вии борь­ба ко­ро­лей с гер­цо­га­ми про­дол­жа­лась. Лан­го­бард­ские ко­ро­ли пы­та­лись най­ти под­держ­ку у Церк­ви, раз­да­вая зем­ли и при­ви­ле­гии епи­скоп­ст­вам и аб­бат­ст­вам. При ко­ро­ле Аги­луль­фе (591-615 годы, по др. дан­ным, 616 год) лан­го­бар­ды от­ка­за­лись от ари­ан­ст­ва и при­ня­ли ни­кей­ское ис­по­ве­да­ние.

В конце VI - середине VI веков в Лангобардском королевстве на­ча­лось скла­ды­ва­ние феодальных от­но­ше­ний. Это по­лу­чи­ло от­ра­же­ние в т. н. Эдик­те Ро­та­ри, или Лан­го­бард­ской прав­де, - сво­де обыч­но­го пра­ва, ко­ди­фи­ци­ро­ван­ном в 643 году по ука­зу ко­ро­ля Ро­та­ри. По­ста­нов­ле­ния ко­ро­лей Ли­ут­пран­да (из­да­ны ме­ж­ду 713 и 735 годами), Гри­мо­аль­да (668 год), Рат­хи­са (около 746 года), Ай­стуль­фа (750-755 годы) сви­де­тель­ст­ву­ют о по­яв­ле­нии лич­но сво­бод­ных по­зе­мель­но за­ви­си­мых дер­жа­те­лей - т. н. ли­бел­ля­ров и чин­ше­ви­ков, о за­ро­ж­де­нии пре­ка­рия, бе­не­фи­ция, им­му­ни­те­та. В конце VII - середине VIII веков в Лангобардском королевстве ожи­ви­лись ре­мес­ло и тор­гов­ля; в Лу­ке, Па­вии и не­ко­то­рых др. го­ро­дах поя­ви­лись мо­нет­ные дво­ры. На­чал­ся подъ­ём сельского хозяйства, по­лу­чи­ло раз­ви­тие са­до­вод­ст­во и ви­но­гра­дар­ст­во, воз­де­лы­ва­ние зер­но­вых куль­тур (в т. ч. бла­го­да­ря ис­поль­зо­ва­нию лан­го­бар­да­ми римской сельскохозяйственной тех­ни­ки).

В середине VIII века лан­го­бар­ды пред­при­ня­ли ряд за­вое­вательных по­хо­дов. В 751 году ко­роль Ай­стульф (749-756 годы) взял Ра­вен­ну и уни­ч­то­жил Ра­венн­ский эк­зар­хат, че­рез не­ко­то­рое вре­мя на­чал уг­ро­жать Римскому ду­ка­ту (гер­цог­ст­ву). Па­па Сте­фан II (752-757 годы) об­ра­тил­ся за по­мо­щью к фран­кам. В ре­зуль­та­те по­хо­дов 754 и 756 годов франк­ский ко­роль Пи­пин Ко­рот­кий вос­ста­но­вил Ра­венн­ский эк­зар­хат и пе­ре­дал его и Римский ду­кат па­пе, что при­ве­ло к об­ра­зо­ва­нию Пап­ской об­лас­ти. В 774 году Лангобардское королевство за­воё­ва­но Кар­лом I Ве­ли­ким и вклю­че­но в со­став Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва. Не­ко­то­рые лан­го­бард­ские гер­цог­ст­ва про­су­ще­ст­во­ва­ли на юге Ита­лии до 2-й половины XI века и бы­ли за­хва­че­ны нор­ман­на­ми.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)