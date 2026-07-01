ЛАНГОБАРДСКОЕ КОРОЛЕВСТВО
ЛАНГОБАРДСКОЕ КОРОЛЕВСТВО - раннегосударственное образование на севере Италии.
Сложилось после вторжения в 568 году в Северную Италию союза племён (свевы, саксы, возможно, сарматы, славяне и др.), возглавляемого лангобардами, и завоевания ими в борьбе с Византией Ломбардии и Тосканы. В 572 году столицей Лангобардского королевства стал горож Павия. В формальной зависимости от Лангобардского королевства находились также герцогства Сполето и Беневенто.
В Лангобардском королевстве сохранилась структура позднеримского землевладения. В отличие от бургундов и вестготов лангобарды не производили систематических разделов земли с римским населением, которое было подчинено завоевателям и уплачивало им 1/3 своих доходов. Лангобарды селились отдельно от римлян, кровнородственными группами под предводительством герцогов, сохранявших в Лангобардском королевстве значительную самостоятельность. После смерти короля Клефа (572-574 годы) герцоги отказались от избрания нового правителя.
Угроза завоевания со стороны франков [в 582 и 584 годах походы в Северную Италию совершил франкский король Хильдеберт II (575-595 годы)] заставила знать возвести на королевский престол сына Клефа Аутари (584-590 годы). Последний ввёл практику назначения для управления отдельными территориями королевских чиновников - гастальдов, что несколько ослабило власть герцогов. Впоследствии борьба королей с герцогами продолжалась. Лангобардские короли пытались найти поддержку у Церкви, раздавая земли и привилегии епископствам и аббатствам. При короле Агилульфе (591-615 годы, по др. данным, 616 год) лангобарды отказались от арианства и приняли никейское исповедание.
В конце VI - середине VI веков в Лангобардском королевстве началось складывание феодальных отношений. Это получило отражение в т. н. Эдикте Ротари, или Лангобардской правде, - своде обычного права, кодифицированном в 643 году по указу короля Ротари. Постановления королей Лиутпранда (изданы между 713 и 735 годами), Гримоальда (668 год), Ратхиса (около 746 года), Айстульфа (750-755 годы) свидетельствуют о появлении лично свободных поземельно зависимых держателей - т. н. либелляров и чиншевиков, о зарождении прекария, бенефиция, иммунитета. В конце VII - середине VIII веков в Лангобардском королевстве оживились ремесло и торговля; в Луке, Павии и некоторых др. городах появились монетные дворы. Начался подъём сельского хозяйства, получило развитие садоводство и виноградарство, возделывание зерновых культур (в т. ч. благодаря использованию лангобардами римской сельскохозяйственной техники).
В середине VIII века лангобарды предприняли ряд завоевательных походов. В 751 году король Айстульф (749-756 годы) взял Равенну и уничтожил Равеннский экзархат, через некоторое время начал угрожать Римскому дукату (герцогству). Папа Стефан II (752-757 годы) обратился за помощью к франкам. В результате походов 754 и 756 годов франкский король Пипин Короткий восстановил Равеннский экзархат и передал его и Римский дукат папе, что привело к образованию Папской области. В 774 году Лангобардское королевство завоёвано Карлом I Великим и включено в состав Франкского государства. Некоторые лангобардские герцогства просуществовали на юге Италии до 2-й половины XI века и были захвачены норманнами.