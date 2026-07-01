ЛАНГМАН ЕЛЕАЗАР МИХАЙЛОВИЧ

ЛАНГМАН ЕЛЕАЗАР МИХАЙЛОВИЧ - российский фо­то­граф-до­ку­мен­та­лист.

Учил­ся в Одес­ском ху­дожественном училище, Харь­ков­ском по­литех­ническом институте, Московской кон­сер­ва­то­рии (по клас­су скрип­ки). Как профессиональный фо­то­граф ра­бо­тал с конца 1920-х годов. Вхо­дил в со­став «Бри­га­ды Иг­на­то­ви­ча» (смотрите Иг­на­то­вич Б. В.), член ху­дожественного объ­е­ди­не­ния «Ок­тябрь» (1930-1931 годы).

По за­да­нию издательства «Изо­гиз» в 1930-е годы де­лал съём­ки но­во­стро­ек Ук­раи­ны, на московском за­во­де «Ди­на­мо» и Кра­ма­тор­ском ма­ши­но­стро­ительном за­во­де, в сов­хо­зах и кол­хо­зах. Его сним­ки опуб­ли­ко­ва­ны в фо­то­аль­бо­мах «Ин­ду­ст­рия со­циа­лиз­ма», «10 лет Уз­бе­ки­ста­на», «Мо­ск­ва ре­кон­ст­руи­ру­ет­ся», в жур­на­лах «Да­ёшь» и «СССР на строй­ке» (один из ав­тор­ских но­ме­ров по­свя­щён Ка­зах­ста­ну) и др. из­да­ни­ях.

Вир­ту­оз­но поль­зо­вал­ся основными фор­маль­но-ком­по­зиционными приё­ма­ми аван­гард­ной фо­то­гра­фии в фо­то­ре­пор­та­же: «упа­ков­ка» (на­сы­ще­ние кад­ра смы­сло­вы­ми и ком­по­зиционными де­та­ля­ми), «ко­си­на» (ди­на­мическое диа­го­наль­ное по­строе­ние), «раз­гон по кра­ям» (сме­ще­ние ком­по­зиционного цен­тра), ут­ри­ро­ван­ная пер­спек­ти­ва. Для съём­ки вы­ра­зительных порт­ре­тов круп­ным пла­ном вы­вин­чи­вал сто­пор­ный винт на объ­ек­ти­ве фо­то­ап­па­ра­та «Лей­ка», что по­зво­ля­ло сни­мать с близ­ко­го рас­стоя­ния (до 0,5 м). Вхо­дил в жю­ри фо­то­вы­ста­вок, ор­га­ни­зуе­мых Все­со­юз­ным обществом куль­тур­ной свя­зи с за­гра­ни­цей (ВОКС) в конце 1930-х годов; член пре­зи­диу­ма фо­то­сек­ции Проф­сою­за ки­но­фо­то­ра­бот­ни­ков.