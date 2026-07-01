ЛАНГМАН ЕЛЕАЗАР МИХАЙЛОВИЧ
ЛАНГМАН ЕЛЕАЗАР МИХАЙЛОВИЧ - российский фотограф-документалист.
Учился в Одесском художественном училище, Харьковском политехническом институте, Московской консерватории (по классу скрипки). Как профессиональный фотограф работал с конца 1920-х годов. Входил в состав «Бригады Игнатовича» (смотрите Игнатович Б. В.), член художественного объединения «Октябрь» (1930-1931 годы).
По заданию издательства «Изогиз» в 1930-е годы делал съёмки новостроек Украины, на московском заводе «Динамо» и Краматорском машиностроительном заводе, в совхозах и колхозах. Его снимки опубликованы в фотоальбомах «Индустрия социализма», «10 лет Узбекистана», «Москва реконструируется», в журналах «Даёшь» и «СССР на стройке» (один из авторских номеров посвящён Казахстану) и др. изданиях.
Виртуозно пользовался основными формально-композиционными приёмами авангардной фотографии в фоторепортаже: «упаковка» (насыщение кадра смысловыми и композиционными деталями), «косина» (динамическое диагональное построение), «разгон по краям» (смещение композиционного центра), утрированная перспектива. Для съёмки выразительных портретов крупным планом вывинчивал стопорный винт на объективе фотоаппарата «Лейка», что позволяло снимать с близкого расстояния (до 0,5 м). Входил в жюри фотовыставок, организуемых Всесоюзным обществом культурной связи с заграницей (ВОКС) в конце 1930-х годов; член президиума фотосекции Профсоюза кинофотоработников.