ЛАНГЛУА ШАРЛЬ ВИКТОР
ЛАНГЛУА ШАРЛЬ ВИКТОР - французский историк-медиевист, член Академии надписей и художественной литературы (1917 год).
С 1885 года преподавал в городе Дуэ, в 1887 году получил степень доктора. С 1909 года профессор истории средних веков и палеографии в Сорбонне; с 1913 года директор Национального архива Франции.
Основные работы посвящены французскому Средневековью, главным образом XIII веку, исторической библиографии и методологии истории. В работе «Введение в изучение истории» (русский перевод 1899 год) Ланглуа совместно с Ш. Сеньобосом изложил основные правила критики исторических источников. Способствовал упорядочению архивного дела во Франции.
Сочинения:
Le r ̀egne de Philippe III le Hardi. P., 1887. Gen., 1979
Les archives de l’histoire de France. P., 1891–1893. Vol. 1–3 (avec Н. Stein)
Manuel de bibliographie historique. P., 1896
Histoire de France depuis les origines jusqu’à la Révolution / Éd. E. Lavisse. P., 1901. Vol. 3. Pt. 2: Saint Louis. Philippe le Bel. Les derniers Capétiens directs (1226–1328)
La vie en France an moyen âge, de la fin du XII au milieu du XIV siècle... P., 1924–1928. Vol. 1–4.