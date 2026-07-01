ЛАНГКАСУКА

ЛАНГКАСУКА - средневековое цар­ст­во на полуострове Ма­лак­ка, в рай­оне со­вре­мен­но­го города Пат­та­ни (Таи­ланд).

Точ­ное вре­мя воз­ник­но­ве­ния не­из­вест­но. Пер­вое дос­то­вер­ное упо­ми­на­ние от­но­сит­ся к 515 году, ко­гда её царь Бха­га­дат­та на­пра­вил по­соль­ст­во в Ки­тай (в 523, 531 и 568 годах ви­зи­ты по­слов по­вто­ри­лись). В VI-VII веках цар­ст­во со­хра­ня­ло не­за­ви­си­мость, в VIII-XIII веках на­хо­ди­лось в вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от Шри­вид­жайи. В 1025 году Лангкасука под­вер­глась на­па­де­нию войск государства Чо­ла.

В XIV веке пе­ре­шло под власть государства Мад­жа­па­хит, за­тем - ко­ро­лев­ст­ва Аю­тия. В XV веке Лангкасука пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние, на её тер­ри­то­рии воз­ник­ло му­сульманское княжество Пат­та­ни. Лангкасука бы­ла од­ним из круп­ней­ших тор­го­вых цен­тров ре­гио­на; экс­пор­ти­ро­ва­ла бла­го­во­ния, пря­но­сти, кам­фор­ное мас­ло, рог но­со­ро­га и сло­но­вую кость. Боль­шая часть её на­се­ле­ния ис­по­ве­до­ва­ла буд­дизм. В XVI веке, в свя­зи с ис­поль­зо­ва­ни­ем ус­та­рев­ших дан­ных, Лангкасука по ошиб­ке бы­ло обо­зна­че­но как са­мо­стоя­тель­ное го­су­дар­ст­во на китайской кар­те Мао Ку­ня.

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