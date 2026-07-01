ЛАНГКАСУКА
ЛАНГКАСУКА - средневековое царство на полуострове Малакка, в районе современного города Паттани (Таиланд).
Точное время возникновения неизвестно. Первое достоверное упоминание относится к 515 году, когда её царь Бхагадатта направил посольство в Китай (в 523, 531 и 568 годах визиты послов повторились). В VI-VII веках царство сохраняло независимость, в VIII-XIII веках находилось в вассальной зависимости от Шривиджайи. В 1025 году Лангкасука подверглась нападению войск государства Чола.
В XIV веке перешло под власть государства Маджапахит, затем - королевства Аютия. В XV веке Лангкасука прекратила существование, на её территории возникло мусульманское княжество Паттани. Лангкасука была одним из крупнейших торговых центров региона; экспортировала благовония, пряности, камфорное масло, рог носорога и слоновую кость. Большая часть её населения исповедовала буддизм. В XVI веке, в связи с использованием устаревших данных, Лангкасука по ошибке было обозначено как самостоятельное государство на китайской карте Мао Куня.