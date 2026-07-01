ЛАНГЕДОК
ЛАНГЕДОК - историческая область на юге Франции.
Расположена к западу от нижнего течения реки Рона, между Центральным массивом, побережьем Средиземного моря и Пиренеями. Главный город - Тулуза. С III века до н. э. территория Лангедока заселена кельтскимим племенами, с конца II века до н. э. её бо́льшая часть входила в состав римской провинции Нарбоннская Галлия, с начала М века н. э. - Вестготского королевства со столицей в Тулузе.
В 720 году захвачена арабами, в середине VIII века завоёвана Каролингами и присоединена к Франкскому государству. В IX веке на территории Лангедока возникло Тулузское графство, превратившееся к XI веку в самое крупное феоальное владение на юге Франции. В XI-XIII веках графство отличалось от остальных регионов Франции высоким уровнем развития ремесла и торговли; многие его города обладали широкими привилегиями. В XII-XIII веках - центр еретических движений (смотрите в статье Катары). В результате альбигойских войн в 1226 году временно захвачено французским королём Людовиком VIII (1223-1226 годы).
Окончательно эти земли в качестве самоуправляющейся провинции присоединены к французскому королевскому домену в 1271 году (некоторые земли приобретены по договору 1229 года с графом Тулузским Раймоном VII), получив наименование «Лангедок» (вероятно, от названия языка обитателей этой области - la Langue d’oc). С начала XIV века в Лангедоке созывались провинциальные штаты, в 1420 году учреждён парламент в Тулузе (регулярно функционировал с 1443 года), в 1523 году - Палата счетов.
В период Столетней войны 1337-1453 годов Лангедок поддерживал королевскую династию Валуа. В XVI веке один из главных оплотов гугенотов. В XVII веке самоуправление провинции было ограничено, власть сосредоточилась в руках интендантов, резиденция которых находилась в городе Монпелье. В конце XVI - начале XVIII вековв Лангедоке произошёл ряд крестьянских и городских восстаний (смотрите Кроканы, Камизары). Во время Французской революции XVIII века на территории Лангедока были образованы департаменты: Эро, Лозер, Гар, Од, Тарн; частично - Верхняя Гаронна, Тарн и Гаронна, Арьеж, Восточные Пиренеи, Верхняя Луара, Ардеш.