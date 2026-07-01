ЛАНГЕДОК

ЛАНГЕДОК - ис­то­рическая об­ласть на юге Фран­ции.

Рас­по­ло­же­на к за­па­ду от ниж­не­го те­че­ния реки Ро­на, ме­ж­ду Центральным мас­си­вом, по­бе­режь­ем Сре­ди­зем­но­го моря и Пи­ре­нея­ми. Главный го­род - Ту­лу­за. С III века до н. э. тер­ри­то­рия Лангедока за­се­ле­на кельтскимим пле­ме­на­ми, с конца II века до н. э. её бо́ль­шая часть вхо­ди­ла в со­став римской провинции Нар­бонн­ская Гал­лия, с начала М века н. э. - Вест­гот­ско­го ко­ро­лев­ст­ва со сто­ли­цей в Ту­лу­зе.

В 720 году за­хва­че­на ара­ба­ми, в середине VIII века за­воё­ва­на Ка­ро­лин­га­ми и при­сое­ди­не­на к Франк­ско­му го­су­дар­ст­ву. В IX веке на тер­ри­то­рии Лангедока воз­ник­ло Ту­луз­ское граф­ст­во, пре­вра­тив­шее­ся к XI веку в са­мое круп­ное феоальное вла­де­ние на юге Фран­ции. В XI-XIII веках граф­ст­во от­ли­ча­лось от ос­таль­ных ре­гио­нов Фран­ции вы­со­ким уров­нем раз­ви­тия ре­мес­ла и тор­гов­ли; мно­гие его го­ро­да об­ла­да­ли ши­ро­кими при­ви­ле­гия­ми. В XII-XIII веках - центр ере­тических дви­же­ний (смотрите в статье Ка­та­ры). В ре­зуль­та­те аль­би­гой­ских войн в 1226 году вре­мен­но за­хва­че­но французским ко­ро­лём Лю­до­ви­ком VIII (1223-1226 годы).

Окон­ча­тель­но эти зем­ли в ка­че­ст­ве са­мо­уп­рав­ляю­щей­ся про­вин­ции при­сое­ди­не­ны к французскому ко­ро­лев­ско­му до­ме­ну в 1271 году (не­ко­то­рые зем­ли при­об­ре­те­ны по до­го­во­ру 1229 года с графом Ту­луз­ским Рай­мо­ном VII), по­лу­чив на­име­но­ва­ние «Лангедок» (ве­ро­ят­но, от названия язы­ка оби­та­те­лей этой об­лас­ти - la Langue d’oc). С начала XIV века в Лангедоке со­зы­ва­лись про­вин­ци­аль­ные шта­ты, в 1420 году уч­ре­ж­дён пар­ла­мент в Ту­лу­зе (ре­гу­ляр­но функ­цио­ни­ро­вал с 1443 года), в 1523 году - Па­ла­та сче­тов.

В пе­ри­од Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов Лангедок под­дер­жи­вал ко­ро­лев­скую ди­на­стию Ва­луа. В XVI веке один из главных оп­ло­тов гу­ге­но­тов. В XVII веке са­мо­управ­ле­ние про­вин­ции бы­ло ог­ра­ни­че­но, власть со­сре­до­то­чи­лась в ру­ках ин­тен­дан­тов, ре­зи­ден­ция ко­то­рых на­хо­ди­лась в городе Мон­пе­лье. В конце XVI - начале XVIII вековв Лангедоке про­изо­шёл ряд кре­сть­ян­ских и городских вос­ста­ний (смотрите Кро­ка­ны, Ка­ми­за­ры). Во вре­мя Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века на тер­ри­то­рии Лангедока бы­ли об­ра­зо­ва­ны де­пар­та­мен­ты: Эро, Ло­зер, Гар, Од, Тарн; час­тич­но - Верх­няя Га­рон­на, Тарн и Га­рон­на, Арь­еж, Восточные Пи­ре­неи, Верх­няя Луа­ра, Ар­деш.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)