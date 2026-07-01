ЛАНГБАРД ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧ
ЛАНГБАРД ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧ - белорусский архитектор, заслуженный деятель искусств БССР (1934 год).
Доктор архитектуры (1939 год). Учился на архитектурном отделении Одесского художественного училища (с 1901 года) и в петербургской АХ (1907-1914 годы), где защитил под руководством А. Н. Померанцева дипломный проект в духе национального романтизма на тему «Здание Государственного совета» и получил звание архитектора-художника. Затем Лангбард обратился к формам конструктивизма: жилой дом для рабочих завода «Красный треугольник» в Ленинграде (1926-1927 годы), конкурсный проект памятника Х. Колумбу в Санто-Доминго (Доминиканская Республика; 1929 год) и др.
В 1930-е годы работал в стилистике ар деко: построил в Минске Дом правительства (1930-1934 годы), Белорусский государственный театр оперы и балета (проект с 1933 года; 1935-1937 годы), главное здание АН БССР (1935-1939 годы), Дом Красной Армии имени К. Е. Ворошилова (1934-1939 годы, ныне Дом офицеров), в Могилёве - Дом Советов (1938-1939 годы), в Киеве - здание Правительственного центра (обкома КП УССР; 1936-1938 годы; проект осуществлён частично; ныне - Министерство иностранных дел Украины).
Получил Гран-при Всемирной выставки 1937 года в Париже «за архитектуру Белоруссии». С 1945 года участвовал в восстановлении Минска. Занимался также проектированием монументов, в соавторстве со скульптором М. Г. Манизером создал памятники В. И. Чапаеву в Самаре (1932 год), В. И. Ленину на площади перед Домом правительства БССР в Минске (1934 год), Т. Шевченко в Харькове (1934-1935 годы), И. В. Мичурину в Мичуринске (1950 год). Преподавал в ИЖСА (1935-1950 годы; профессор с 1939 года).