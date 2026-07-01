ЛАНГБАРД ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧ

ЛАНГБАРД ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧ - бе­ло­русский ар­хи­тек­тор, заслуженный дея­тель ис­кусств БССР (1934 год).

Доктор ар­хи­тек­ту­ры (1939 год). Учил­ся на ар­хитектурном от­де­ле­нии Одес­ско­го ху­дожественного училища (с 1901 года) и в пе­тербургской АХ (1907-1914 годы), где за­щи­тил под руководством А. Н. По­ме­ран­це­ва ди­плом­ный про­ект в ду­хе национального ро­ман­тиз­ма на те­му «Зда­ние Государственного со­ве­та» и по­лу­чил зва­ние ар­хи­тек­то­ра-ху­дож­ни­ка. За­тем Лангбард об­ра­тил­ся к фор­мам кон­ст­рук­ти­виз­ма: жи­лой дом для ра­бо­чих за­во­да «Крас­ный тре­уголь­ник» в Ле­нин­гра­де (1926-1927 годы), кон­курс­ный про­ект па­мят­ни­ка Х. Ко­лум­бу в Сан­то-До­мин­го (До­ми­ни­кан­ская Респуб­ли­ка; 1929 год) и др.

В 1930-е годы ра­бо­тал в сти­ли­сти­ке ар де­ко: по­стро­ил в Мин­ске Дом пра­витель­ст­ва (1930-1934 годы), Бе­ло­русский государственный те­атр опе­ры и ба­ле­та (про­ект с 1933 года; 1935-1937 годы), главное зда­ние АН БССР (1935-1939 годы), Дом Крас­ной Ар­мии имени К. Е. Во­ро­ши­ло­ва (1934-1939 годы, ны­не Дом офи­це­ров), в Мо­ги­лё­ве - Дом Со­ве­тов (1938-1939 годы), в Кие­ве - зда­ние Пра­ви­тельственного цен­тра (об­ко­ма КП УССР; 1936-1938 годы; про­ект осу­ще­ст­в­лён час­тич­но; ны­не - Министерство иностранных дел Ук­раи­ны).

По­лу­чил Гран-при Все­мир­ной вы­став­ки 1937 года в Па­ри­же «за ар­хи­тек­ту­ру Бе­ло­рус­сии». С 1945 года уча­ст­во­вал в вос­станов­ле­нии Мин­ска. За­ни­мал­ся так­же про­ек­ти­ро­ва­ни­ем мо­ну­мен­тов, в со­ав­тор­ст­ве со скульп­то­ром М. Г. Ма­ни­зе­ром соз­дал па­мят­ни­ки В. И. Ча­пае­ву в Са­ма­ре (1932 год), В. И. Ле­ни­ну на пло­ща­ди пе­ред До­мом пра­ви­тель­ст­ва БССР в Мин­ске (1934 год), Т. Шев­чен­ко в Харь­ко­ве (1934-1935 годы), И. В. Ми­чу­ри­ну в Ми­чу­рин­ске (1950 год). Пре­по­да­вал в ИЖСА (1935-1950 годы; профессор с 1939 года).