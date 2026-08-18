ЛАНГ ФРИЦ (Fritz Lang)

Закончил Венскую Академию художеств. Занявшись кино, быстро выдвинулся в лидеры, поставив фильмы «Усталая смерть» (1921), «Нибелунги» (1924), «Метрополис» (1926), «М» (1931). С приходом к власти фашистов покинул Германию. С 1936 по 1956 г. работал в Голливуде.

Фриц Ланг прибыл в Америку сформировавшимся художником. Его пересадка на чужую почву не могла пройти безболезненно, но он остался верен себе. Используя принципы, наработанные в Германии, он реализовал себя, в основном работая в криминальном жанре. Особым успехом пользовались фильмы «Ярость» (1936), «Женщина в окне» (1944), «Улица греха» (1945), «Голубая гардения» (1952), «Пока город спит» (1956), «По ту сторону разумного сомнения» (1956). Криминальный фильм Ланг воспринимал как форму социальной критики. «Большая облава» (1953) показывает чудовищную коррупцию в полицию. «Пока город спит» – борьбу среди журналистов крупнейших газет. Ланг воспринимал свою жизнь в голливуде как войну против торгашеской психологии его владельцев, против высокомерия боссов киноиндустрии. В 1956 г. Ланг вернулся на родину.

Автор статьи: Г.В. Краснова