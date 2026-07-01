ЛАНДТАГ
ЛАНДТАГ - орган сословного представительства (духовенство, дворянство, городское население, редко крестьянство) в германских государствах в XIII-XVIII веках, а также в Ливонии в 1419-1561 годах.
1) Право созыва ландтага принадлежало местному князю; основой прерогативой ландтага было вотирование налогов. В процессе утверждения абсолютизма ландтаг постепенно утратили свои права, после 1814-1815 года преобразованы в сословные представительные собрания, ведавшие вопросами местного значения (в первоначальном виде ландтагсохранялся до 1918 года лишь в Мекленбурге).
2) Представительный орган Германского союза 1815-1866 годов, Северо-Германского союза 1867-1870 годов, в государствах и провинциях Германской империи до 1934 года, Австрийской империи (с 1867 года Австро-Венгрии) до 1848 года (в некоторых коронных австрийских землях ландтаг избирался также в 1861-1918 годах), Австрийской Республики в 1919-1938 годах, а также в 1946-1947 годах на территориях Германии и Австрии, оккупированных союзниками по антигитлеровской коалиции.
3) Представительный и законодательный орган в землях ФРГ (кроме Гамбурга, Бремена и Берлина) и Австрийской Республики (кроме Вены), избираемый путём всеобщего, прямого, равного и тайного голосования.
4) Название парламента княжества Лихтенштейн.
5) Название собраний дворянства в Курляндии (смотрите Курземе), Лифляндии и Эстляндии (до 1918 года).