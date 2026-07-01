ЛАНДТАГ

ЛАНДТАГ - ор­ган со­слов­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва (ду­хо­вен­ст­во, дво­рян­ст­во, городское на­се­ле­ние, ред­ко кре­сть­ян­ст­во) в германских го­су­дар­ст­вах в XIII-XVIII веках, а так­же в Ли­во­нии в 1419-1561 годах.

1) Пра­во со­зы­ва ландтага при­над­ле­жа­ло ме­ст­но­му кня­зю; основой пре­ро­га­ти­вой ландтага бы­ло во­ти­ро­ва­ние на­ло­гов. В про­цес­се ут­вер­жде­ния аб­со­лю­тиз­ма ландтаг по­сте­пен­но ут­ра­ти­ли свои пра­ва, по­сле 1814-1815 года пре­об­ра­зо­ва­ны в со­слов­ные пред­ста­вительные со­б­ра­ния, ве­дав­шие во­про­са­ми ме­ст­но­го зна­че­ния (в пер­во­на­чаль­ном ви­де ландтагсо­хра­нял­ся до 1918 года лишь в Мек­лен­бур­ге).

2) Пред­ста­вительный ор­ган Гер­ман­ско­го сою­за 1815-1866 годов, Се­ве­ро-Гер­ман­ско­го сою­за 1867-1870 годов, в го­су­дар­ст­вах и про­вин­ци­ях Германской им­пе­рии до 1934 года, Австрийской им­пе­рии (с 1867 года Ав­ст­ро-Венг­рии) до 1848 года (в не­ко­то­рых ко­рон­ных австрийских зем­лях ландтаг из­би­рал­ся так­же в 1861-1918 годах), Австрийской Рес­пуб­ли­ки в 1919-1938 годах, а так­же в 1946-1947 годах на тер­ри­то­ри­ях Гер­ма­нии и Ав­ст­рии, ок­ку­пи­ро­ван­ных со­юз­ни­ка­ми по ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции.

3) Пред­ста­вительный и за­ко­но­дательный ор­ган в зем­лях ФРГ (кро­ме Гам­бур­га, Бре­ме­на и Бер­ли­на) и Австрийской Рес­пуб­ли­ки (кро­ме Ве­ны), из­би­рае­мый пу­тём все­об­ще­го, пря­мо­го, рав­но­го и тай­но­го го­ло­со­ва­ния.

4) На­зва­ние пар­ла­мен­та княжества Лих­тен­штейн.

5) На­зва­ние со­б­ра­ний дво­рян­ст­ва в Кур­лян­дии (смотрите Кур­зе­ме), Лиф­лян­дии и Эс­т­лян­дии (до 1918 года).

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