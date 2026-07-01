ЛАНДСЛОВ, НОРВЕЖСКИЙ «ЗЕМСКИЙ ЗАКОН» (MAGNUS LAGABOTES LANDSLOV)

Норвежский «Земский закон» или Ландслов – первый в Норвегии всеобщий свод законов. Появился в 1274 году результате обширной законодательной реформы короля Магнуса Исправителя Законов (1263–1280). Вместе с Ландсловом в ходе реформы были приняты также «Городской закон» (Bylov), «Дружинный устав» (Hirdskrå), новое «Церковное право» (так называемое «Церковное право архиепископа Йона») и ряд других подзаконных актов.

Ко времени вступления Магнуса VI на норвежский престол четыре главных судебных округа Норвегии (Фростатинг, Гулатинг, Эйдсиватинг и Боргартинг) имели собственные книги законов. Также существовало общее для всех городское право. Податные земли Норвегии (Шетландские, Оркнейские, Гебридские, Фарерские острова, остров Мэн, Исландия и Гренландия) имели собственные правовые обычаи и судебники.

Начало законодательной реформы Норвегии началось еще в царствование отца Магнуса VI – Хакона IV Старого. В конце его царствования был принят новый закон о престолонаследии (1260), а также множество улучшений и уточнений в законодательстве.

Магнус продолжил совершенствовать и пересматривать законодательство. Первоначально были исправлены отдельные книги законов: в 1267 году была принята книга Гулатинга, в 1268 - книга законов для жителей Уппланда и Вика. Однако в процессе законотворчества Магнус решил пересмотреть и создать единое для всей Норвегии законодательство. В 1269 году он получил на это разрешение у четырех тингов.

После составления Ландслов был обнародован на четырех тингах и заменил собой местное законодательство. В 1274 году принят на Фрастатинге, в 1275 – на Гулатинге, в 1276 на Боргартинге и Эйдсиватинге. В каждом тинге был принят свой вариант Ландслова, который получил соответствующее название.

Принятие единого судебника позволило Магнусу укрепить королевскую власть в Норвегии и само государство, только что пережившее столетнюю эпоху гражданских войн.

Иллюстрации:

Лист из рукописи Ландслова короля Магнуса (XIII век).

Автор статьи: Перепечкин К. В.