ЛАНДСКРОНА

ЛАНДСКРОНА - шведская кре­пость, рас­по­ла­гав­шая­ся на мы­се у впа­де­ния реки Ох­та в реки Не­ва (ны­не Крас­но­гвар­дей­ская площадь Санкт-Пе­тер­бур­га); па­мят­ник ар­хео­ло­гии.

Ос­но­ва­на ле­том 1300 года, во вре­мя по­хо­да шведского фло­та с вой­ска­ми (1100 человек) под ко­ман­до­ва­ни­ем ко­ро­лев­ско­го на­ме­ст­ни­ка Т. Кнут­со­на, на тер­ри­то­рии, на­хо­див­шей­ся под кон­тро­лем Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки, где пе­ре­се­ка­лись вод­ный путь по Не­ве и су­хо­пут­ный путь, свя­зы­вав­ший Нов­го­род с Ка­ре­ли­ей. В строи­тель­ст­ве де­ре­во-зем­ля­ных ук­ре­п­ле­ний Ландскрона уча­ст­во­ва­ли итальянские фор­ти­фи­ка­то­ры.

Опи­са­ние Ландскрона со­дер­жит­ся в «Хро­ни­ке Эри­ка»: «Над тем рвом стоя­ла сте­на с во­се­мью баш­ня­ми с бой­ни­ца­ми; ров был вы­рыт ме­ж­ду обеи­ми ре­ка­ми, за ни­ми стоя­ло всё вой­ско». Обо­ро­на Ландскрона бы­ла уси­ле­на кам­не­мёт­ны­ми ма­ши­на­ми. По­до­шед­шие нов­го­род­ские вой­ска не смог­ли сра­зу взять её штур­мом. Вско­ре по­сле их ухо­да шведский флот от­плыл в Шве­цию, ос­та­вив в Ландскроне гар­ни­зон в 300 человек. В мае 1301 года к крепости по­до­шли вой­ска великого князя вла­ди­мир­ско­го Ан­д­рея Алек­сан­д­ро­ви­ча и, не­смот­ря на упор­ное со­про­тив­ле­ние гар­ни­зо­на, кре­пость бы­ла взя­та и со­жже­на.

Ос­тат­ки ук­ре­п­ле­ний Ландскрона об­на­ру­же­ны в 2006-2008 годах в про­цес­се ра­бо­ты Санкт-Пе­тербургской ар­хео­ло­гической экс­пе­ди­ции. Вдоль реки Ох­та с восточной и юж­ной (на­поль­ной) сто­рон бы­ли изу­че­ны на про­тя­же­нии около 140 м две ли­нии рвов - внеш­них и внут­рен­них, про­ры­тых с ин­тер­ва­лом около 15 м. Внеш­ний (ши­ри­на 15 м) и внут­рен­ний (11 м) рвы име­ли тра­пе­цие­вид­ную фор­му, глу­би­на их дос­ти­га­ла 2,8-3 м, стен­ки бы­ли ук­ре­п­ле­ны от оп­лы­ва­ния де­ревянными пла­ха­ми, за­кре­п­лён­ны­ми сни­зу ря­дом ко­лов.

Во внутреннем рву вы­яв­ле­ны ос­тат­ки сго­рев­ших кре­по­ст­ных стен. С за­па­да со­хра­ни­лись сруб­ные де­ревянные кон­ст­рук­ции, пе­ре­кры­вав­шие лож­би­ну, вы­хо­див­шую к Не­ве, и слу­жив­шие ос­но­ва­ни­ем кре­по­ст­ных ва­лов. Сре­ди на­хо­док: на­ко­неч­ни­ки ко­пий и стрел, ар­ба­лет­ные бол­ты, а так­же мас­сив­ные на­ко­неч­ни­ки стрел от бал­лист. Су­дя по на­ход­кам, об­на­ру­жен­ным в верх­ней час­ти за­пол­не­ния рвов, они бы­ли окон­ча­тель­но за­сы­па­ны при строи­тель­ст­ве ук­ре­п­ле­ний кре­по­сти Ни­ен­шанц в XVII веке. В за­сып­ке рвов най­де­ны свыше 200 на­ру­шен­ных по­гре­бе­ний, мес­та­ми но­сив­ших сле­ды пе­ре­за­хо­ро­не­ний. Воз­мож­но, часть из них от­но­сит­ся к по­гре­бе­нию шведских вои­нов, по­гиб­ших при взя­тии Ландскрона вой­ска­ми великого князя Ан­д­рея Алек­сан­д­ро­ви­ча.

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