ЛАНДСКРОНА
ЛАНДСКРОНА - шведская крепость, располагавшаяся на мысе у впадения реки Охта в реки Нева (ныне Красногвардейская площадь Санкт-Петербурга); памятник археологии.
Основана летом 1300 года, во время похода шведского флота с войсками (1100 человек) под командованием королевского наместника Т. Кнутсона, на территории, находившейся под контролем Новгородской республики, где пересекались водный путь по Неве и сухопутный путь, связывавший Новгород с Карелией. В строительстве дерево-земляных укреплений Ландскрона участвовали итальянские фортификаторы.
Описание Ландскрона содержится в «Хронике Эрика»: «Над тем рвом стояла стена с восемью башнями с бойницами; ров был вырыт между обеими реками, за ними стояло всё войско». Оборона Ландскрона была усилена камнемётными машинами. Подошедшие новгородские войска не смогли сразу взять её штурмом. Вскоре после их ухода шведский флот отплыл в Швецию, оставив в Ландскроне гарнизон в 300 человек. В мае 1301 года к крепости подошли войска великого князя владимирского Андрея Александровича и, несмотря на упорное сопротивление гарнизона, крепость была взята и сожжена.
Остатки укреплений Ландскрона обнаружены в 2006-2008 годах в процессе работы Санкт-Петербургской археологической экспедиции. Вдоль реки Охта с восточной и южной (напольной) сторон были изучены на протяжении около 140 м две линии рвов - внешних и внутренних, прорытых с интервалом около 15 м. Внешний (ширина 15 м) и внутренний (11 м) рвы имели трапециевидную форму, глубина их достигала 2,8-3 м, стенки были укреплены от оплывания деревянными плахами, закреплёнными снизу рядом колов.
Во внутреннем рву выявлены остатки сгоревших крепостных стен. С запада сохранились срубные деревянные конструкции, перекрывавшие ложбину, выходившую к Неве, и служившие основанием крепостных валов. Среди находок: наконечники копий и стрел, арбалетные болты, а также массивные наконечники стрел от баллист. Судя по находкам, обнаруженным в верхней части заполнения рвов, они были окончательно засыпаны при строительстве укреплений крепости Ниеншанц в XVII веке. В засыпке рвов найдены свыше 200 нарушенных погребений, местами носивших следы перезахоронений. Возможно, часть из них относится к погребению шведских воинов, погибших при взятии Ландскрона войсками великого князя Андрея Александровича.