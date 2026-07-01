ЛАНДИНИ ФРАНЧЕСКО

ЛАНДИНИ ФРАНЧЕСКО - итальянский ком­по­зи­тор и по­эт.

Ос­леп в дет­ст­ве по­сле ос­пы. Сла­вил­ся иг­рой на ор­га­не (с 1365 года ра­бо­тал в церкве Сан-Ло­рен­цо во Фло­рен­ции), был ор­ган­ным мас­те­ром и на­строй­щи­ком (в ста­рин­ных ру­ко­пи­сях оз­на­чен как «сле­пой маэ­ст­ро Фран­че­ско, ор­га­нист из Фло­рен­ции»). Со­глас­но ис­то­рической хро­ни­ке Ф. Вил­ла­ни, скон­ст­руи­ро­вал ори­ги­наль­ный струн­ный ин­ст­ру­мент под названием «си­ре­на» (sy­re­na). На­пи­сал по­эму в честь У. Ок­ка­ма, пред­по­ло­жи­тель­но со­чи­нял сти­хи для собственных ком­по­зи­ций. Дж. да Пра­то, со­ста­вив­ший опи­са­ние куль­тур­ной и об­щественной жиз­ни Фло­рен­ции в 1389 году, дал порт­рет Ландини как всем из­вест­но­го ор­га­ни­ста и по­эта, эру­ди­ро­ван­но­го уча­ст­ни­ка фи­лософских и по­ли­тических дис­кус­сий.

Круп­ней­ший пред­ста­ви­тель арс но­ва. Основной жанр музыкального твор­че­ст­ва - бал­ла­та (все­го около 130: 42 трёх­го­лос­ные, ос­таль­ные двух­го­лос­ные); наи­бо­лее из­вест­ны бал­ла­ты «Вот и вес­на» («Ecco la pri­ma­ve­ra»), «Эта де­вуш­ка» («Questa fan­ciul­la»). Ав­тор 12 мад­ри­га­лов, кач­чи «В за­дум­чи­во­сти, ве­до­мый лю­бо­вью» («Co­sì pensoso, com’ amor mi guida»), ви­ре­ле «Про­щай­те, про­щай­те, неж­ная ми­лая да­ма» («Adiu, adiu, dous dame jolie»; на смерть Г. де Ма­шо; в за­гла­вии обыг­ры­ва­ет­ся на­ча­ло его зна­ме­ни­то­го ви­ре­ле), мо­те­тов на латинском языке (со­хра­ни­лись во фраг­мен­тах).

Музыкальный стиль от­ли­ча­ет­ся рит­ми­че­ской изо­бре­та­тель­но­стью (в мад­ри­га­лах Ландини при­дал рит­ми­ке вид «сво­бод­ной» во­каль­ной им­про­ви­за­ции). В тек­сто­му­зы­каль­ной фор­ме Ландини стре­мил­ся к точ­ной пе­ре­да­че аф­фек­та, за­пе­чат­лён­но­го в сти­хе (в кач­че ис­поль­зо­вал зву­ко­под­ра­жа­ние). В гар­мо­нии (ста­ро­мо­даль­ной) он сис­те­ма­ти­че­ски при­ме­нял ме­ло­ди­ко-рит­ми­че­ский ход (VII-VI-VIII), ко­то­рый мож­но счи­тать пер­вым в ис­то­рии му­зы­ки сви­де­тель­ст­вом ин­ди­ви­ду­аль­но­го гар­мо­ни­че­ско­го сти­ля; в Но­вое вре­мя эта ти­пич­ная для му­зы­ки арс но­ва фор­му­ла по­лу­чи­ла название «ка­ден­ция (или клау­зу­ла) Лан­ди­ни». Со­чи­не­ния Ландини со­хра­ни­лись во мно­гих вер­си­ях в нот­ных ру­копи­сях XIV-XV веков, в сде­лан­ных по­сле смер­ти ав­то­ра ин­ст­ру­мен­таль­ных пе­ре­ло­же­ни­ях, в кон­тра­фак­ту­рах ано­ним­ных итальянских ла­уд.