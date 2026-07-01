ЛАНДИНИ ФРАНЧЕСКО
ЛАНДИНИ ФРАНЧЕСКО - итальянский композитор и поэт.
Ослеп в детстве после оспы. Славился игрой на органе (с 1365 года работал в церкве Сан-Лоренцо во Флоренции), был органным мастером и настройщиком (в старинных рукописях означен как «слепой маэстро Франческо, органист из Флоренции»). Согласно исторической хронике Ф. Виллани, сконструировал оригинальный струнный инструмент под названием «сирена» (syrena). Написал поэму в честь У. Оккама, предположительно сочинял стихи для собственных композиций. Дж. да Прато, составивший описание культурной и общественной жизни Флоренции в 1389 году, дал портрет Ландини как всем известного органиста и поэта, эрудированного участника философских и политических дискуссий.
Крупнейший представитель арс нова. Основной жанр музыкального творчества - баллата (всего около 130: 42 трёхголосные, остальные двухголосные); наиболее известны баллаты «Вот и весна» («Ecco la primavera»), «Эта девушка» («Questa fanciulla»). Автор 12 мадригалов, каччи «В задумчивости, ведомый любовью» («Così pensoso, com’ amor mi guida»), виреле «Прощайте, прощайте, нежная милая дама» («Adiu, adiu, dous dame jolie»; на смерть Г. де Машо; в заглавии обыгрывается начало его знаменитого виреле), мотетов на латинском языке (сохранились во фрагментах).
Музыкальный стиль отличается ритмической изобретательностью (в мадригалах Ландини придал ритмике вид «свободной» вокальной импровизации). В текстомузыкальной форме Ландини стремился к точной передаче аффекта, запечатлённого в стихе (в качче использовал звукоподражание). В гармонии (старомодальной) он систематически применял мелодико-ритмический ход (VII-VI-VIII), который можно считать первым в истории музыки свидетельством индивидуального гармонического стиля; в Новое время эта типичная для музыки арс нова формула получила название «каденция (или клаузула) Ландини». Сочинения Ландини сохранились во многих версиях в нотных рукописях XIV-XV веков, в сделанных после смерти автора инструментальных переложениях, в контрафактурах анонимных итальянских лауд.