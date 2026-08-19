ЛАНДГРАФ
ЛАНДГРАФ - должность и титул в средневековой Германии.
Введены в результате государственной реформы Штауфенов в XII веке с целью ослабить влияние старой имперской знати и усовершенствовать административную структуру и управление Священной Римской империей. Регалии (права) ландграфов определил в 1158 году хофтаг, разграничивший права собственности ландграфов на земельное владение и их суверенные права на определённой территории. Ландграфы назначались германским королём, по своему статусу фактически приравнивались к герцогам и принадлежали к высшей титулованной знати - имперским князьям.
Первое ландграфство учреждено в 1130 году в Тюрингии при её выделении в качестве самостоятельной административной единицы из герцогства Саксония. Ландграфства получили распространение в Юго-Западной и Средней Германии (особенно в Швабии и Эльзас-Лотарингии). В XIV веке ландграфы располагали всей полнотой власти на вверенных им территориях, в т. ч. судебной властью, правом учреждения ландтага, таможен, строительства крепостей и т. д. С 1489 года на рейхстагах 4 коллегии ландграфов, входившие в курию имперских князей, имели всего 1 голос. Наиболее влиятельными были ландграфы Тюрингии и Гессена (в 1803-1806 годах ландграф Гессен-Кассельский входил в число курфюрстов). Дольше всего статус ландграфства сохраняли Гессен-Кассель и Гессен- Хомбург (до 1866 года); при этом глава дома Гессен доныне имеет официальный титул ландграфа.