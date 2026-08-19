ЛАНДГРАФ

ЛАНДГРАФ - должность и титул в средневековой Гер­ма­нии.

Вве­де­ны в ре­зуль­та­те государственной ре­фор­мы Штау­фе­нов в XII веке с це­лью ос­ла­бить влия­ние ста­рой им­перской зна­ти и усо­вер­шен­ст­во­вать административную струк­ту­ру и управ­ле­ние Свя­щен­ной Рим­ской им­пе­ри­ей. Ре­га­лии (пра­ва) ландграфов оп­ре­де­лил в 1158 году хоф­таг, раз­гра­ни­чив­ший пра­ва соб­ст­вен­но­сти ландграфов на зе­мель­ное вла­де­ние и их су­ве­рен­ные пра­ва на оп­ре­де­лён­ной тер­ри­то­рии. Ландграфы на­зна­ча­лись германским ко­ро­лём, по сво­ему ста­ту­су фак­ти­че­ски при­рав­ни­ва­лись к гер­цо­гам и при­над­лежа­ли к выс­шей ти­ту­ло­ван­ной зна­ти - им­пер­ским князь­ям.

Пер­вое ланд­граф­ст­во уч­ре­ж­де­но в 1130 году в Тю­рин­гии при её вы­де­ле­нии в ка­че­ст­ве са­мо­сто­ятельной административной еди­ни­цы из гер­цог­ст­ва Сак­со­ния. Ланд­граф­ст­ва по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние в Юго-Западной и Средней Гер­ма­нии (осо­бенно в Шва­бии и Эль­зас-Ло­та­рин­гии). В XIV веке ландграфы рас­по­ла­га­ли всей пол­но­той вла­сти на вве­рен­ных им тер­ри­то­ри­ях, в т. ч. су­деб­ной вла­стью, пра­вом уч­ре­ж­де­ния ланд­та­га, та­мо­жен, строи­тель­ст­ва кре­по­стей и т. д. С 1489 года на рейхс­та­гах 4 кол­ле­гии ланд­гра­фов, вхо­див­шие в ку­рию им­пер­ских кня­зей, име­ли все­го 1 го­лос. Наи­бо­лее влия­тель­ны­ми бы­ли ланд­гра­фы Тю­рин­гии и Гес­се­на (в 1803-1806 годах ланд­граф Гес­сен-Кас­сель­ский вхо­дил в чис­ло кур­фюр­стов). Доль­ше все­го ста­тус ланд­граф­ства со­хра­ня­ли Гес­сен-Кас­сель и Гес­сен- Хом­бург (до 1866 года); при этом гла­ва до­ма Гес­сен до­ны­не име­ет официальный ти­тул ланд­гра­фа.

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