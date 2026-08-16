ЛАНДБУХ

Ландбу́х — книги учета наделов крестьян в преимущественно казенных имениях в Прибалтике. Л. получили распространение в период подъема мызно-барщинного хозяйства (XVI—XVIII вв.) в связи с «упорядочением» надельной системы в интересах земельных собственников. Древнейший сохранившийся Л. (для имений архиепископа рижского) датируется 1564.Л. — важный источник для изучения хозяйства прибалтийского крестьянина. Хозяйственная отчетность позволяет конкретизировать и уточнять общие и особенные данные о том или ином крестьянском хозяйстве. Л. дают возможность также понять, как и из каких источников получал свой доход прибалтийский крестьянин и каким образом этот доход расходовался; как соотносились между собой доходы и расходы; какую роль в производстве и потреблении крестьянской семьи играли земельный и товарно-денежные сектора хозяйства.

Л. — важный источник для изучения хозяйства прибалтийского крестьянина. Хозяйственная отчетность позволяет конкретизировать и уточнять общие и особенные данные о том или ином крестьянском хозяйстве. Л. дают возможность также понять, как и из каких источников получал свой доход прибалтийский крестьянин и каким образом этот доход расходовался; как соотносились между собой доходы и расходы; какую роль в производстве и потреблении крестьянской семьи играли земельный и товарно-денежные сектора хозяйства.

Лит. : Лиепиня Д. Э. Крестьяне Рижского патримониального округа в XVI—XVIII вв. Дисс. к. и. н. Рига, 1951; Дорошенко В. В. Очерки аграрной истории. Латвии в XVI в. Рига, 1960; Его же . Мыза и рынок. Рига, 1972.